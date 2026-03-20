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Galder Varas, el cómico que busca pareja a solteros en ‘Esto no es un dating’: “Le tengo mucho miedo al éxito en el amor”

El humorista da el salto a la televisión de la mano de Prime Video y cuenta a Infobae a qué famoso le gustaría invitar al formato

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El humorista Galder Varas habla sobre la adaptación de su exitoso show de comedia y citas, 'Esto no es un dating', al formato televisivo de Prime Video. Comparte cómo fue la transición, los retos de un programa en vivo y la historia de cómo dejó un trabajo en una consultora para dedicarse al humor.

Su rostro empezó a hacerse hueco en la esfera mediática gracias a los vídeos que se viralizaban en redes sociales sobre sus monólogos. Aquello fue solo el inicio de todo lo que aún quedaba por ver de Galder Varas, quien ahora ha compaginado su faceta en las tablas con su debut en televisión como presentador de Esto no es un dating.

El formato de Prime Video se presenta como un programa de citas con 100 solteros donde se mezcla la comedia, la improvisación y el amor. Pese a que se pensaba que su salto a la pequeña pantalla supondría un gran reto para él, el bilbaíno asegura a Infobae que la adaptación ha sido más sencilla de lo que parece. “Es que al final el programa se hace en un teatro y se replica muy bien la experiencia que tengo yo, sobre todo encima del escenario”, afirma el entrevistado a este medio.

Galder Varas, en una imagen
Galder Varas, en una imagen promocional de 'Esto no es un dating'. (Prime Video)

Y es que, al igual que en el teatro, la improvisación en Esto no es un dating ha jugado un punto fundamental. En ese sentido, la esencia de su trabajo se mantiene intacta, aunque reconoce que ha tenido que adecuarse al lenguaje televisivo. “Es verdad que hay cosas a las que me he tenido que adaptar, porque es una experiencia pensada para la gente que lo está viendo en casa, pero hay un público en directo y unos participantes con los que interactúas y que hacen esa experiencia muy real para mí“.

No obstante, el principal cambio tiene que ver con el tiempo, una de las exigencias más marcadas del medio audiovisual. “En el teatro puedo jugar más. Tengo mayor libertad para alargar una escena y cuando quiero extenderme un poco más. En un formato televisivo tienes que adaptarte no solamente al tiempo real que tienes para hacer el programa, sino también a cumplir en ese tiempo”, admite Varas, poniendo el foco de atención en la estructura cerrada que exige un espacio en televisión.

Esto no es un dating,
Esto no es un dating, con Galder Varas. (Prime Video)

Además de tener un público compuesto por cien solteros y solteras que buscan el amor, Galder Varas aclara que Esto no es un dating tiene ese nombre porque "no está enfocado como a la cita y a emparejarse, pero sí que está enfocado a la comedia y la búsqueda del amor". Todo ello lo vive junto a algunos rostros conocidos, quienes acuden como invitados para ayudar a los participantes a elegir la persona más adecuada. “Estoy arropado por dos invitados, como Silvia Abril, Javier Calvo o Adriana Torrebejano”, sostiene, agregando que ellos le ayudan a crear un ambiente más dinámico y cercano.

El consejo de Galder Varas a las personas que buscan el amor

Entre los nombres que le gustaría ver en el programa, el entrevistado confiesa que le gustaría contar con la presencia de Carmen Machi. “Me encantaría que viniera. Sería genial”. En el plano personal, el humorista reconoce sentirse identificado con los participantes del programa. “Estoy soltero ahora mismo y me siento reflejado con los participantes, porque es como que hablan de ellos, pero también un poco de toda que está también en ese proceso”, confiesa. Eso sí, deja claro que no participaría en el formato. “No pero porque yo le tengo mucho miedo al éxito. No al profesional, que me gustaría tenerlo, sino miedo al éxito en el amor. A veces somos presas de nuestros propios temores”.

Galder Varas, en uno de
Galder Varas, en uno de sus espectáculos. (galdervaras.com)

La comedia a veces es un escudo y otras veces un puente en la vida de un humorista, ¿qué parte ha tenido más peso en la vida de Galder Varas? “Las dos cosas, las dos cosas. Muchas veces lo he utilizado para que muchas cosas no me afecten. No es la mejor herramienta, pero me ha ayudado a conectar con mucha gente. Encontrar una persona que se ría de las mismas cosas que tú, que tenga la misma sensibilidad tanto en amistades como en pareja, es muy importante y te ayuda muchísimo a conocer a la otra persona".

Galder Varas también revela el consejo que le daría a las personas que, a día de hoy, están buscando pareja. “Vivimos en unos tiempos en los que estamos acostumbrados a que las cosas sean fáciles, a que las experiencias estén perfectamente diseñadas y no haya que tocar nada. Y si no funciona, pues lo cambio. Yo creo que las relaciones hay que trabajarlas y hay que tratar de arreglar los problemas que tenemos antes de cambiar a otra persona”, sostiene, poco antes de manifestar lo que él considera que es lo más importante. “Las cosas deben concretarse... La gente tampoco quiere poner etiquetas a las cosas”.

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