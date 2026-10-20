El Ejército del Aire recibe el tercer avión cisterna que completa el pedido de Defensa

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa ha recibido este martes el tercer Airbus A330 MRTT que completa el pedido de tres aviones cisterna y de transporte multimisión realizado por este departamento en 2021 por un importe de 675 millones de euros.

La entrega de este avión ha tenido lugar en las instalaciones de Airbus en Getafe, donde se encuentra el Centro de Conversión del A330 MRTT, en presencia de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y otras autoridades civiles y militares.

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El avión que será operado por el Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha informado la compañía en un comunicado.

El A330 MRTT dispone de una autonomía de más de 18 horas de vuelo, un alcance de 16.000 kilómetros y una capacidad de carga de combustible de 111 toneladas, que le permiten desempeñar misiones de repostaje aéreo sin necesidad de añadir depósitos adicionales.

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Y gracias a su fuselaje ancho puede utilizarse como avión de transporte capaz de trasladar hasta 300 soldados o una carga útil de hasta 45 toneladas, así como para evacuaciones médicas al permitir la instalación de módulos de camillas y de cuidados intensivos.

Es el único avión cisterna y de transporte estratégico de nueva generación disponible y operativo en la actualidad.

Hasta la fecha, Airbus Defence and Space cuenta con una cartera de pedidos de 91 de estos aviones, de los cuales ha entregado 68 a más de 18 países. EFE

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