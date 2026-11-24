Una caja de huevos de Eroski (AESAN)

Guardar

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió el pasado viernes 20 de noviembre una alerta sanitaria tras ser informada por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La notificación advertía sobre la posible presencia de la bacteria Salmonella Enteritidis en huevos de la marca Eroski. En consecuencia, las autoridades competentes han coordinado la retirada preventiva de los lotes implicados de los canales de comercialización.

El producto bajo sospecha corresponde a los ‘Huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero’ comercializados por Eroski en tamaños M, L y XL, y en presentaciones de media docena, una docena y docena y media. Según ABC, habría al menos cuatro personas afectadas por este lote.

PUBLICIDAD

Concretamente, la serie señalada corresponde a la numeración 0222F XXXX, en la que las últimas cifras indican fechas de consumo preferente situadas entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. La distribución inicial de estos huevos abarca las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, sin descartarse posibles redistribuciones a otros territorios.

Un control de heces de gallina dio la alarma

FACUA ha señalado que los huevos fueron producidos por la empresa Larrabe Oilotegia SL. Además, ha afirmado que los productos que podrían estar afectados llevan impreso en su cáscara el código 2ES4803810.

Según explican, a partir de la información facilitada por Eroski, la alerta se activó tras detectarse un positivo por salmonela en un control ambiental de heces de gallina dentro de una de las naves de producción. Aunque la distribuidora aclara que en los análisis efectuados directamente sobre los huevos no se ha hallado la bacteria, se ha procedido igualmente a su retirada por precaución. Asimismo, FACUA recuerda que Eroski dispone del teléfono de atención al cliente 944 943 444 para resolver incidencias.

PUBLICIDAD

26/10/2023 Imagen del nuevo supermercado Eroski de Pamplona. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD NAVARRA EROSKI

¿Qué hago si tengo una caja de huevos de este lote en casa?

En cuanto a las pautas para los consumidores, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) especifica que quienes conserven estos huevos en sus domicilios no deben consumirlos bajo ningún concepto y pueden devolverlos en cualquier establecimiento Eroski, donde se les reembolsará el importe íntegro. La OCU recalca que, aunque los síntomas suelen remitir de forma espontánea en la mayoría de adultos sanos, es crucial prestar especial atención a personas vulnerables como niños, ancianos o enfermos.

Para entender el alcance del patógeno, AESAN detalla que se trata de un bacilo Gram negativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, siendo Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium las especies más frecuentes en la Unión Europea. La enfermedad se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, cefalea y mialgias, manifestándose entre 6 y 72 horas (habitualmente de 12 a 36 horas) tras la ingesta y prolongándose entre 2 y 7 días. Aunque el cuadro suele ser leve, la deshidratación puede revestir gravedad en menores y ancianos, y en torno al 5% de los pacientes puede experimentar complicaciones sistémicas.

PUBLICIDAD

Por último, los expertos aconsejan mantener medidas clave en casa: cocinar completamente los alimentos a un mínimo de 70 ºC durante 2 minutos de forma homogénea para inactivar la bacteria y no lavar nunca los huevos, ya que el agua favorece que los patógenos penetren desde la cáscara al interior. Además, sin dudarlo, quienes hayan consumido los lotes afectados y presenten síntomas compatibles deben acudir de inmediato a su centro de salud.