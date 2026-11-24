Un hombre autónomo de edad avanzada revisa documentos y utiliza una calculadora en un entorno que sugiere España, ilustrando las preocupaciones sobre pensiones y jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 9,6 millones de pensionistas van a recibir este mes un ingreso superior al habitual, ya que a la prestación ordinaria se le suma la paga extra de Navidad, lo que en la práctica duplica el importe que llega a la cuenta para la mayoría de los beneficiarios. El refuerzo económico coincide con el inicio de los gastos propios de la Navidad y se produce en un contexto de gasto público en pensiones que sigue batiendo récords en España.

La Seguridad Social organiza el abono de las prestaciones contributivas en 14 mensualidades, dos de ellas extraordinarias, que se distribuyen en junio y noviembre. Así, quienes cobran una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente verán ingresado este mes el doble de lo habitual.

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No obstante, existen las excepciones de las pensiones por incapacidad permanente derivadas de accidente de trabajo o las de enfermedad profesional, que se abonan en doce mensualidades porque las dos pagas extraordinarias ya están prorrateadas a lo largo del año. Por tanto, no generan un ingreso adicional en noviembre.

Las entidades bancarias adelantan el pago

El calendario oficial de la Seguridad Social fija el abono entre el 1 y el 4 de diciembre. Pero, en la práctica, los bancos suelen acreditar el dinero varios días antes, de modo que la mayoría de los pensionistas podrán disponer del ingreso entre el 23 y el 25 de noviembre. La fecha exacta depende de cada entidad:

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Lunes 23 de noviembre : Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros

Martes 24 de noviembre : CaixaBank y Santander

Miércoles 25 de noviembre : BBVA, Sabadell, ING, Ibercaja, Kutxabank, Cajamar y Openbank, además de los clientes de Abanca que tengan activado el servicio de cobro anticipado.

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Aunque cada banco anuncia una fecha general, el momento exacto en que la transferencia aparece disponible puede variar a lo largo de la jornada, por lo que conviene revisar el saldo con cierta flexibilidad horaria.

El gasto en pensiones marca un nuevo máximo histórico

Más allá del calendario de pagos, las cifras oficiales confirman que el sistema público continúa creciendo en volumen de gasto. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la nómina mensual de las pensiones contributivas alcanzó en octubre los 14.540 millones de euros, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior.

Durante el mes pasado se abonaron 10.565.782 prestaciones, con una pensión media de 1.376,1 euros mensuales, cifra que representa un incremento del 4,6% interanual. En el caso concreto de las pensiones de jubilación, la más numerosa dentro del sistema, el importe medio se situó en 1.577,6 euros mensuales.

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Con la llegada de la paga extra, los beneficiarios del sistema verán duplicado el ingreso habitual, un refuerzo que coincide con las fiestas de Navidad, uno de los momentos de mayor gasto del año. La recomendación para quienes todavía están esperando a recibir su prestación es revisar la fecha exacta que aplica su banco, dado que las diferencias entre entidades pueden superar la semana entre el primer y el último pago.