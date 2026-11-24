Marcos Llorente desata una nueva polémica al grabarse, dándole de comer caviar a su hija de un año. (Instagram/@marcosllorente)

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El jugador del Atlético de Madrid vuelve a situarse en el centro del debate público, lejos de los campos de fútbol. Después de encadenar controversias por sus declaraciones sobre la gestión gubernamental del accidente ferroviario de Urda (Toledo), su defensa de las gafas con filtro amarillo o sus enfrentamientos políticos a cuenta de los impuestos, Marcos Llorente ha provocado una oleada de críticas en redes sociales tras compartir un vídeo en el que alimenta a su hija de 21 meses directamente con una lata de caviar.

El futbolista, a través de sus historias de Instagram, ha enseñado a sus más de dos millones y medio de seguidores cómo comparte este exclusivo manjar con la pequeña: “La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata”. Lejos de generar simpatía, el gesto fue interpretado por cientos de usuarios en Instagram y X como un alarde innecesario de ostentación y una imprudencia alimentaria. Las reacciones no tardaron en multiplicarse.

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“Se le ha ido de tanto sol” o “No sabe en qué gastar el dinero”, señalaron varios internautas. Otros usuarios pusieron el foco en la edad de la pequeña: “La primera vez que le da de comer y tiene que ser caviar y delante del móvil”, mientras otro usuario calificaba la acción de “temeridad supina” al advertir de los riesgos microbiológicos de dar este alimento a una niña que aún no ha cumplido los dos años.

Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026

La polémica trascendió el ámbito deportivo y llegó al terreno político en plena campaña electoral. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, citó el vídeo para defender una mayor fiscalidad sobre las rentas altas: “Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos, lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más”. Pese al revuelo, Llorente optó por ignorar las críticas y publicó posteriormente otra fotografía tomando un aperitivo al sol en su residencia.

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Los riesgos de ofrecer caviar sin cocinar a menores de dos años

Más allá del debate en redes sociales, las guías especializadas en alimentación infantil advierten que ofrecer caviar directamente de la lata a niños pequeños conlleva riesgos sanitarios relevantes. Según la plataforma especializada en nutrición pediátrica Dalo Baby, que basa sus recomendaciones en organismos como el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (UK FSA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el caviar nunca debe servirse crudo o frío directamente del envase a menores de dos años.

Una persona sujetando una tosta con caviar, imagen de archivo. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Al tratarse de huevas de pescado curadas y no cocinadas, el caviar presenta riesgo de contaminación por Listeria, una bacteria especialmente peligrosa en la primera infancia. Por ello, los protocolos de seguridad alimentaria indican que, para niños de entre 18 y 24 meses, este producto solo puede ofrecerse si se cocina previamente hasta que esté humeante por completo —integrado en platos calientes como pasta o huevos revueltos— y en cantidades muy reducidas, de hasta una cucharadita.

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Asimismo, los especialistas subrayan otros dos factores de precaución: su elevado contenido en sodio (sal), motivo por el cual debe reservarse únicamente para ocasiones muy puntuales, y su muy alto potencial alergénico (calificado con una puntuación de 5 sobre 5), que obliga a introducirlo en pequeñas dosis y bajo estrecha supervisión adulta para vigilar posibles reacciones adversas.