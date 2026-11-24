Una lata de atún (Adobe Stock)

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El atún es uno de los pescados azules más consumidos en España y un alimento habitual en la dieta mediterránea. Su versatilidad en la cocina, tanto fresco como en conserva, y su facilidad para incorporarlo a ensaladas, platos de pasta o recetas tradicionales lo convierten en una opción frecuente en los hogares. Sin embargo, más allá de su popularidad gastronómica, destaca por su interesante composición nutricional.

Se trata de un pescado graso que contiene aproximadamente un 12% de lípidos, una proporción que explica buena parte de sus propiedades saludables. Entre sus nutrientes sobresalen los ácidos grasos omega-3, las proteínas de alto valor biológico y diversas vitaminas y minerales fundamentales para el funcionamiento del organismo.

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Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el atún destaca especialmente por su contenido en proteínas, vitamina B12, vitamina D, fósforo y selenio. Estos nutrientes participan en diferentes procesos fisiológicos y explican cinco de sus principales beneficios para la salud.

Ayuda al desarrollo de la masa muscular

Uno de los principales valores nutricionales del atún es su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico. Según la FEN, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimento, una cantidad superior incluso a la de muchas carnes.

Estas proteínas contienen los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para construir y reparar tejidos. Por eso, su consumo resulta interesante para mantener la masa muscular, favorecer la recuperación después del ejercicio físico y contribuir al funcionamiento normal de diferentes estructuras del cuerpo.

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Además, puede ser una opción adecuada dentro de una alimentación equilibrada para personas que practican deporte o desean preservar su musculatura con el paso de los años.

Protege el corazón

El atún contiene aproximadamente un 12% de grasa y una parte importante de ella está formada por ácidos grasos omega-3. Estas grasas poliinsaturadas son especialmente interesantes para la salud cardiovascular.

Los omega-3 EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Su consumo también se relaciona con el mantenimiento de unos niveles adecuados de triglicéridos, especialmente cuando se alcanzan cantidades suficientes dentro de la dieta.

Cuida el sistema nervioso

Otro de sus nutrientes destacados es la vitamina B12, cuyo contenido en el atún supera al de alimentos como la carne, los huevos y los quesos, según la FEN.

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Esta vitamina resulta imprescindible para el funcionamiento normal del sistema nervioso y participa en la formación de los glóbulos rojos y en el proceso de división celular. También interviene en el metabolismo energético y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga cuando existe un aporte adecuado. Por tanto, incorporar atún a la alimentación permite obtener una cantidad importante de esta vitamina, especialmente relevante en personas con riesgo de presentar déficits.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Mantiene los huesos fuertes

El atún también es una fuente de vitamina D, un nutriente fundamental para la salud ósea. Esta vitamina contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo, minerales necesarios para mantener los huesos en condiciones normales. De hecho, según los datos recogidos por la FEN, una ración de atún aporta aproximadamente el 250% de las ingestas recomendadas de vitamina D para el grupo de población de referencia.

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Su contenido en fósforo refuerza además su interés nutricional, ya que este mineral participa en el mantenimiento de los huesos y los dientes.

Protege las células frente al daño oxidativo

El quinto beneficio está relacionado con su contenido en selenio, un mineral del que el atún presenta cantidades elevadas. El selenio participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. También interviene en el funcionamiento normal de la glándula tiroides y en el mantenimiento del cabello y las uñas.

Se trata, por tanto, de un micronutriente que desempeña diferentes funciones esenciales y que convierte al atún en una fuente alimentaria interesante dentro de una dieta variada.

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