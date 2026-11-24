La pareja de Ilia Tupuria. (Montaje Infobae)

Guardar

Un año después de poner punto final a su matrimonio con Giorgina Uzcategui, Ilia Topuria vuelve a estar ilusionado. El luchador hispanogeorgiano y campeón de la UFC ha iniciado una relación sentimental con Lina Sitchinava, una joven bailarina de origen georgiano con la que llevaría aproximadamente un mes. La noticia ha sido confirmada por el periodista Javier Hoyos, quien ha puesto fin a las especulaciones que circulaban en los últimos días sobre la nueva situación afectiva del deportista.

Este nuevo capítulo llega tras una etapa especialmente compleja en el plano personal para Topuria. Después de más de dos años de relación y una hija en común con Uzcategui, la pareja protagonizó una mediática separación que incluso tuvo repercusión en los tribunales. Durante los últimos meses, el deportista, que también es padre de otro hijo fruto de una relación anterior, había optado por la introspección, la recolocación familiar y centrarse por completo en sus hijos y en su carrera profesional.

PUBLICIDAD

Ha sido el propio Javier Hoyos, copresentador de D Corazón, quien ha ratificado el noviazgo a través de sus redes sociales tras contrastarlo directamente con el círculo más íntimo de ambos. “Lo he confirmado con el entorno más cercano de la pareja”, aseguró el comunicador, subrayando que no se trata de un simple rumor pasajero, sino de una relación incipiente que ya suma alrededor de un mes de recorrido.

La foto filtrada de Ilia Topuria. (Instagram)

Una foto filtrada en Instagram

El origen de esta historia de amor se sitúa en Georgia, el país natal de ambos. Según ha detallado el periodista, el luchador viajó recientemente hasta allí para atender un compromiso familiar y aprovechó su estancia para continuar con sus rutinas de entrenamiento. Fue precisamente durante ese viaje cuando sus caminos se cruzaron y surgió la conexión entre el deportista y la bailarina.

PUBLICIDAD

Aunque la pareja había intentado mantener su romance con discreción, las pistas en el entorno digital acabaron por delatarlos. Antes de la confirmación oficial, los seguidores de Topuria ya habían detectado intercambios públicos de interacciones entre ambos en redes sociales. Sin embargo, el detonante definitivo fue la filtración de una fotografía en la que Ilia aparecía besando cariñosamente la mejilla de Lina. Tal y como recogió el New York Post, la imagen había sido publicada originalmente en la sección privada de “mejores amigos” de Instagram, pero terminó saliendo a la luz y desatando todas las alarmas sobre el nuevo romance del campeón.

Así es Lina Sitchinava

A sus 19 años, según ha revelado la revista ¡Hola!, Lina Sitchinava cuenta con una sólida disciplina vinculada al arte y la exigencia física. Forma parte del Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili, también conocido como Sukhishvilebi, una de las compañías más prestigiosas del país y referente internacional en la difusión de la danza folclórica tradicional georgiana. La joven lleva sobre los escenarios desde niña y ha dejado clara su vocación en televisión: “Llevo bailando toda la vida; no puedo imaginar un día sin bailar”.

PUBLICIDAD

Más allá de la danza, Sitchinava compagina sus ensayos y actuaciones con sus estudios y su faceta como modelo. Actualmente, está vinculada a la agencia Look Models Management y suele compartir en sus redes sociales tanto sus sesiones fotográficas como el día a día de su preparación artística. Además, su inquietud por explorar nuevos ámbitos la llevó en el pasado a probar suerte en la pequeña pantalla como aspirante a concursar en la versión georgiana de MasterChef, aunque finalmente se quedó a las puertas al no superar las fases de casting. Ahora, su nombre ha cobrado una notable repercusión internacional al convertirse en la protagonista de la nueva etapa sentimental de Ilia Topuria.