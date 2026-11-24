La sonda BepiColombo realiza maniobras de aproximación hacia Mercurio (ESA)

Guardar

La misión ‘BepiColombo’ ha iniciado su inserción en la órbita de Mercurio después de ocho años de viaje por el sistema solar. La nave, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) junto con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), quedó capturada por la gravedad del planeta el 21 de noviembre, tras recorrer 9.900 millones de kilómetros desde su lanzamiento en octubre de 2018. La compañía española GMV forma parte del proyecto a través de diferentes funciones.

BepiColombo es la primera misión europea destinada a Mercurio y prevé el estudio simultáneo del planeta mediante dos orbitadores. La operación permitirá recopilar datos sobre la superficie, la estructura interna, el campo magnético y el entorno espacial del planeta más pequeño del sistema solar. España participa desde las primeras etapas del proyecto con tareas vinculadas al control de la misión, la dinámica de vuelo, el seguimiento orbital y la preparación de la infraestructura terrestre que recibirá los datos científicos.

PUBLICIDAD

En la Guayana Francesa ya está todo listo para el lanzamiento del nuevo integrante de la familia de satélites europeos: el Sentinel-2C. Este sistema del Programa de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea (ESA) despegará, el próximo 3 de septiembre a las 22:50 horas (en la madrugada europea) a bordo de un cohete Vega, desde el puerto espacial de Kourou (ESA)

GMV intervino en la ruta y control de la llegada

La participación de GMV comenzó con la definición de la trayectoria de BepiColombo, un recorrido que incluyó nueve sobrevuelos planetarios desde el lanzamiento de la misión, en octubre de 2018. Esa planificación permitió ajustar de forma progresiva la velocidad de la nave para que la gravedad de Mercurio pudiera capturarla el 21 de noviembre. La compañía española desarrolló el sistema de control de la misión y colaboró en las tareas de dinámica de vuelo, control orbital y gestión de la ruta durante la travesía interplanetaria. También identificó las operaciones requeridas para completar la aproximación al planeta y asegurar la entrada.

El viaje acumuló 9.900 millones de kilómetros por el sistema solar interior y exigió una coordinación continuada entre el segmento terrestre y los equipos responsables de las maniobras. La entrada en órbita abre una fase distinta, centrada en configurar los elementos científicos que integran la misión. La nave afronta ahora el despliegue de sus dos vehículos científicos. El Mercury Planetary Orbiter (MPO), de la ESA, y Mio, de la JAXA, se separarán en diciembre. Después, cada uno realizará las maniobras necesarias para alcanzar su órbita de trabajo.

PUBLICIDAD

La nave espacial BepiColombo activa sus propulsores para ajustar su trayectoria antes de entrar en la órbita del planeta Mercurio. (ESA)

Procesar la información del planeta

GMV diseñó el segmento terrestre de ciencia de BepiColombo, conocido como SGS. Esta infraestructura se encargará de recibir, procesar y distribuir los datos transmitidos por los instrumentos de los dos orbitadores cuando comience la fase de observación. La empresa también aportó conceptos y algoritmos para la navegación relativa y autónoma, destinados a respaldar las operaciones de la misión en las proximidades de Mercurio. El entorno del planeta, condicionado por su cercanía al Sol, exige una planificación específica para mantener las trayectorias previstas y garantizar las comunicaciones con la Tierra.

La recogida regular de datos científicos está prevista para abril de 2027, tras la separación de los módulos y los ajustes orbitales. Las observaciones servirán para analizar la superficie, el interior, el campo magnético y el entorno espacial de Mercurio, uno de los planetas terrestres menos estudiados del sistema solar, pues es la segunda misión en su órbita.

PUBLICIDAD