La expresidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. (Óscar Cañas - Europa Press)

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A pocos días de las elecciones generales del 29-N, el nuevo ciclo electoral también deja nombres que hasta hace poco formaban parte de la primera línea política y que ya no concurren a las urnas. Uno de ellos es el de Inés Arrimadas, quien fue presidenta de Ciudadanos y una de las dirigentes con mayor proyección del espacio liberal durante la última década. Tras el desplome del partido, abandonó la política activa en 2023 y retomó su carrera profesional en el sector privado.

Arrimadas no participa en estos comicios ni ha mostrado intención de regresar a la actividad partidista. Su salida coincidió con la crisis terminal de Ciudadanos, que decidió no presentarse a las elecciones generales de julio de 2023 después de perder su representación autonómica en la mayoría de territorios que fueron a las urnas en mayo de ese año.

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La exdirigente, que mantuvo su escaño en el Congreso hasta la disolución de las Cortes, anunció el 1 de junio de 2023 que cerraba una etapa de más de una década. Entonces defendió que la política debía ser “solo una etapa” en la vida de las personas y sostuvo que seguiría defendiendo sus principios fuera de las instituciones.

De Jerez al liderazgo de la oposición en Cataluña

Nacida en Jerez de la Frontera en 1981, Inés Arrimadas estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Antes de dedicarse de lleno a la política, trabajó en el ámbito de la consultoría y de la gestión empresarial.

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Su vinculación con Ciudadanos comenzó en 2011. Un año después accedió al Parlamento de Cataluña y adquirió notoriedad como una de las voces más visibles contra el proceso independentista. Su mayor resultado electoral llegó en las autonómicas catalanas del 21 de diciembre de 2017, cuando encabezó la candidatura de Ciudadanos, que fue la lista más votada.

La líder catalana de Ciudadanos Ines Arrimadas junto con el líder de Ciudadanos Albert Rivera celebran el resultado electoral en Barcelona (REUTERS/Eric Gaillard)

Aquel triunfo no se tradujo en la presidencia de la Generalitat, pues la suma de las fuerzas independentistas conservó la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno. Arrimadas pasó a ejercer como líder de la oposición y se consolidó como uno de los principales activos del partido fuera de Cataluña.

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En 2019 dio el salto al Congreso de los Diputados como representante por Barcelona. Tras la dimisión de Albert Rivera después de las elecciones generales de noviembre de aquel año, asumió la presidencia de Ciudadanos en 2020. Desde Madrid dirigió al partido durante una etapa marcada por la pérdida de apoyo electoral y la desaparición progresiva de sus grupos institucionales.

La retirada tras el declive de Ciudadanos

Arrimadas dejó la presidencia de Ciudadanos en enero de 2023, cuando la formación eligió una dirección bicéfala encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez. Mantuvo entonces la portavocía parlamentaria, aunque no se presentó a las primarias internas para encabezar una eventual candidatura a la Presidencia del Gobierno.

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El resultado de las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 precipitó el final de esa etapa. Ciudadanos quedó sin presencia en los parlamentos autonómicos que se renovaban y decidió no concurrir a las generales del 23 de julio. Pocos días después, Arrimadas comunicó que se retiraba de la política activa.

Inés Arrimadas, interviene en el Congreso de los Diputados. (E. Parra. POOL - Europa Press)

Su baja como diputada se produjo el 17 de agosto de 2023, tras la constitución de la nueva legislatura. Desde entonces ha mantenido un perfil público más limitado, alejado de los debates parlamentarios y de la estructura orgánica de Ciudadanos.

Su trabajo en Recurrent Energy y una vida más privada

En diciembre de 2023, Recurrent Energy, filial de Canadian Solar, anunció el fichaje de Arrimadas como directora de ESG y Comunicación. La compañía informó de que asumiría responsabilidades en la estrategia ambiental, social y de gobernanza, además de comunicación, asuntos públicos y relaciones institucionales.

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La incorporación se hizo efectiva en enero de 2024 y supuso su regreso al ámbito empresarial. Arrimadas ya había trabajado en el sector privado antes de entrar en política y presentó ese cambio como el comienzo de una nueva fase profesional, vinculada a la energía solar y al almacenamiento energético.

Entrevista a Miriam González sobre Democracia 21 y sus diferencias con Ciudadanos.

En el plano personal, regresó a Jerez de la Frontera, ciudad en la que creció y donde reside con sus dos hijos. Tras su separación de Xavier Cima, con quien se casó en 2016, ha mantenido una relación con Guillermo Díaz, exdiputado de Ciudadanos por Málaga.

Aunque en los últimos meses ha reaparecido de forma puntual en actos y publicaciones relacionadas con su trabajo, Arrimadas ha descartado volver a la política. Su salida dejó atrás una trayectoria que incluyó el ascenso de Ciudadanos en Cataluña, su liderazgo nacional y el declive electoral de una formación que ya no ocupa el espacio que tuvo en el Congreso y en varios parlamentos autonómicos.

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