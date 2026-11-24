Author Suzanne Collins attends a premiere for the film "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" in Los Angeles, California U.S., November 13, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

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Suzanne Collins (Hartford, Estados Unidos, 1962) empezó a escribir Los juegos del hambre inspirada por la guerra de Irak, el mito de Teseo y el minotauro —por eso de que el rey de Creta obligó a Atenas a enviar periódicamente a siete jóvenes y siete doncellas para ser devorados por el minotauro— y los reality shows del estilo Supervivientes (Survivor, en Estados Unidos) para construir una distopía en la que Panem, una nación levantada sobre las ruinas de Norteamérica, está sometida a un gobierno autoritario que obliga cada año a 24 adolescentes a luchar a muerte ante las cámaras.

“Las líneas empezaron a desdibujarse de una forma muy inquietante”, recordó a Bookreporter hace 18 años, después de que, una noche viendo la televisión, viese en las noticias el horror de la guerra y en el siguiente canal un programa de telerrealidad. A esa mezcla añadió los juegos de gladiadores romanos y el panem et circenses —pan y circo— del que toma su nombre el país ficticio. El resultado fue una saga juvenil que, bajo una historia de supervivencia y rebeldía, lleva desde 2008 hablando de guerra, propaganda, desigualdad y la espectacularización de la violencia.

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Pero, por encima de todo, es ante todo una saga “antifascista”, como bien ha recordado hace unos días la actriz Maya Hawke —conocida por Stranger Things—, que en la última entrega de la saga, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, interpreta a una joven Wiress, 24 años antes de que tengan lugar los juegos de Katniss y Peeta: “Creo que uno de los aspectos extraordinarios [de la saga] es su arco populista antifascista, y que además es popular. Es algo que realmente puede movilizar, unir a las personas y enseñar a los niños a reflexionar sobre el cambio, a reflexionar sobre la revolución”, dijo en la premiere de la cinta, celebrada en Nueva York el pasado lunes.

‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

Esto es algo que la autora ha planteado en numerosas ocasiones a lo largo de la publicación de los cinco libros que componen la saga. Una de las últimas fue con motivo de la publicación de la Balada de pájaros cantores y serpientes. “Aquí en Estados Unidos, dedicamos mucho tiempo a atacarnos unos a otros por nuestras posturas liberales o conservadoras, de izquierda o de derecha, azules o rojas”, dijo en 2020. “Creo que hemos perdido de vista un problema más profundo, que tiene que ver con el gobierno democrático frente al autoritario, y lo que se requiere para mantener una democracia”.

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Collins y la filosofía

La autora, profundamente influida por la filosofía, desde Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau, explora aspectos de la teoría de la guerra justa o el estado de naturaleza por el que “nos comprometemos a obedecer”.

'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha'. (Murray Close/Lionsgate)

La pregunta atravesó la primera precuela de la saga, Balada de pájaros cantores y serpientes, que, publicada en 2020 y llevada a la gran pantalla en 2023, explora los tiránicos inicios del joven presidente Coriolanus Snow. La cuestión vuelve a aparecer en Amanecer en la cosecha, que llegó a las librerías en marzo del año pasado y desde este viernes 20 de noviembre está en cines. Para escribir la novela, Collins tomó como punto de partida una idea de Hume: la facilidad con la que “los muchos” terminan siendo gobernados por “los pocos”.

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Casi dos décadas después de llevar por primera vez a Katniss Everdeen a la arena, Collins continúa utilizando Panem para plantear la misma pregunta fuera de ella: “¿Cuánta propaganda hace falta para hacerte pensar que la sumisión implícita es lo que quieres?”.