Simpatizantes del Partido Popular izan banderas de países latinoamericanos durante un acto central de campaña electoral. (Elena Fernández / Europa Press)

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Lugo afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una particularidad que puede adquirir relevancia en el reparto de sus cuatro diputados: más de 76.900 electores tienen derecho a votar desde el extranjero. Son 76.919 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según el censo cerrado el 1 de agosto, una cifra que representa más del 22% del electorado provincial. Es decir, más de uno de cada cinco votantes lucenses vive fuera de España.

El peso de la emigración convierte a Lugo en una de las circunscripciones gallegas donde el voto exterior tiene mayor presencia potencial. Sin embargo, el tamaño del censo no debe confundirse con el número de papeletas que acabarán incorporándose al escrutinio. En las elecciones generales de julio de 2023, solo 3.737 de los 69.098 electores lucenses residentes en el extranjero ejercieron su derecho al voto, una participación del 5,4%.

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La incógnita ante el 29-N es si el aumento del censo y una mayor movilización pueden tener consecuencias en una provincia que reparte únicamente cuatro escaños. Para que el voto exterior resulte decisivo no basta con que crezca el número de inscritos: sus papeletas deben concentrarse en una candidatura capaz de disputar el último diputado y superar la distancia que la separa de sus rivales.

El precedente de 2023: el PP ganó el voto exterior

El escrutinio de las últimas generales ofrece un punto de partida para medir esa posibilidad. El PP consiguió 98.105 votos en Lugo y se hizo con tres de los cuatro diputados en juego. El PSOE obtuvo 59.053 sufragios y conservó un único representante, después de haber logrado dos en las elecciones de noviembre de 2019.

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El reparto dejó a los socialistas a 6.351 votos de alcanzar el umbral que les habría permitido disputar al PP su tercer diputado, si los populares hubieran mantenido sus apoyos. La distancia ilustra la dificultad de alterar el reparto, aunque no constituye una cifra fija para las próximas elecciones: el umbral dependerá de los votos que reciba cada candidatura el 29-N y de cómo se distribuyan entre las distintas listas.

El recuento del CERA tampoco modificó el resultado de 2023. El PP fue la primera fuerza entre los lucenses residentes en el extranjero, con 1.663 papeletas, frente a las 1.047 del PSOE. Vox recibió 316 votos, Sumar obtuvo 235 y el BNG sumó 174. En total, se contabilizaron 3.737 sufragios procedentes del exterior, incluidos los votos nulos y en blanco.

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La fotografía de aquella convocatoria deja dos conclusiones. La primera es que el voto exterior no tiene por qué beneficiar a las candidaturas de izquierda: en Lugo, los populares fueron también la fuerza más votada entre los emigrantes. La segunda es que la participación registrada en 2023 fue reducida en relación con el censo, por lo que el número de inscritos, por sí solo, no permite anticipar su capacidad para alterar un escaño.

Argentina y Cuba concentran dos tercios del censo

La distribución geográfica del electorado exterior explica dónde se encuentra su principal concentración. Argentina reúne 35.135 electores lucenses, el 45,7% del total, mientras que Cuba suma otros 16.488, el 21,4%. Entre ambos países concentran aproximadamente dos de cada tres personas inscritas en el CERA de la provincia.

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Una persona muestra su pasaporte español al ir a votar en las elecciones generales de 2023. (EFE)

El peso de América es especialmente significativo: 67.330 electores, el 87,5% del censo exterior lucense, residen en alguno de los 24 países americanos con inscritos. Europa reúne 9.172 electores, distribuidos en 36 países, y el resto se reparte entre África, Asia y Oceanía. En el continente europeo destacan Suiza, con 2.821 electores; Francia, con 2.385; y Reino Unido, con 1.372. Aunque el censo se extiende a más de 90 países, el grueso del voto potencial se concentra en un número reducido de destinos vinculados a la emigración gallega.

La importancia de la emigración también se aprecia en la distribución municipal del censo. En algunos municipios lucenses, los electores residentes en el extranjero superan a los que viven en el propio territorio. Es el caso de Navia de Suarna, donde hay 1.506 inscritos en el CERA frente a 894 residentes; A Fonsagrada, con 3.514 electores en el exterior frente a 2.647; y Carballedo, donde los 1.910 inscritos fuera de España superan a los 1.784 residentes. Estos datos reflejan hasta qué punto la emigración sigue condicionando la composición del electorado en determinados puntos de la provincia.

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Más inscritos, pero no necesariamente más votos

El censo CERA de Lugo ha aumentado en los últimos años, en un contexto caracterizado por la recuperación de la participación exterior tras la eliminación del voto rogado y por el acceso a la nacionalidad española de descendientes de emigrantes a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’. La reforma electoral de 2022 suprimió la obligación de solicitar previamente el voto desde el extranjero. Desde entonces, la documentación electoral se remite de oficio a los inscritos, que pueden votar por correo o depositar su papeleta en los centros habilitados. El cambio pretendía facilitar la participación de un electorado que durante años registró tasas muy bajas.

En Lugo, el censo pasó de 69.098 electores en las generales de 2023 a 76.919 para el 29-N: 7.821 inscritos más, un incremento del 11,3%. Sin embargo, el aumento de la población con derecho a voto no garantiza que crezca en la misma proporción la participación efectiva.

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A esa evolución se añade la controversia judicial sobre la ‘ley de nietos’. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de 163.355 personas nacionalizadas por esta vía en el conjunto de España. La última resolución del Alto Tribunal, del 20 de noviembre, mantiene la suspensión y ordena que estas personas no figuren como electores en el CERA ni en el censo de residentes en España. La medida contempla excepciones para quienes acrediten las condiciones establecidas por el tribunal, entre ellas los descendientes de exiliados que puedan justificar esa condición mediante la documentación exigida.

No se dispone de una cifra provincial desglosada que permita determinar cuántos de los afectados corresponden a Lugo. Por ello, tampoco sería correcto atribuir de antemano a una formación política el posible efecto de las nuevas inscripciones. La distribución partidista de los nuevos electores no se conoce y el censo, por sí solo, no permite deducirla.

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La clave estará en la distancia entre candidaturas

Las proyecciones electorales disponibles dibujan ahora un escenario menos definido que el de las anteriores estimaciones. Algunas mantienen al PP con tres diputados en Lugo y al PSOE con uno, el mismo reparto que en 2023, mientras que otros modelos contemplan la posibilidad de que el BNG consiga entrar en el Congreso con el cuarto escaño.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reafirmado que en las elecciones generales del 29 de noviembre será "clave" un Bloque Nacionalista Galego "con más fuerza en Madrid" para frenar "al bloque reaccionario" y ha vuelto a descartar coaliciones con otras fuerzas del ámbito de la izquierda. (Europa Press)

Una estimación basada en una media de las encuestas mantiene el reparto de tres diputados para el PP y uno para el PSOE, con el BNG en torno al 12,7% de los votos y sin representación. Sin embargo, otras simulaciones dibujan un escenario más abierto: el PP obtendría dos representantes, el PSOE uno y el BNG podría hacerse con el cuarto diputado. Este modelo contempla que el BNG consiga representación en una parte de sus simulaciones, aunque no constituye una predicción cerrada.

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La distancia que separa a las candidaturas es, por tanto, esencial para valorar el papel del CERA. Cuanto más ajustado sea el reparto, mayor será la posibilidad de que el escrutinio exterior altere el último diputado. Si la diferencia es amplia, el aumento del censo puede tener un impacto limitado pese a la importancia demográfica de la emigración.

El voto exterior se cuenta después de la jornada electoral, durante el escrutinio general de las juntas electorales provinciales. Eso significa que los resultados de la noche del 29 de noviembre no incorporarán todavía estas papeletas y que el reparto definitivo podría variar si la distancia entre las candidaturas es suficientemente estrecha.