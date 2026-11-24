Una pancarta con el rostro de Maricarmen Abascal, la mujer que desató una oleada de indingación en España tras su desahucio, en la plaza de Sol. (REUTERS/Susana Vera)

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Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, Salma Begum y Mohammed Siddique han encadenado dificultades para mantener el piso en el que viven con sus dos hijos en el barrio madrileño de Vallecas, hasta enfrentarse a un desahucio fijado para el viernes 27 de noviembre. Este lunes, sin embargo, la familia recibió la notificación de que el desalojo quedaba suspendido en aplicación del conocido como “decreto Maricarmen”, una norma que refuerza la protección de los hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La medida toma su nombre del caso de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que fue desahuciada por una empresa inmobiliaria de la casa donde vivió siete décadas, lo que provocó una oleada de indignación y acampadas en diferentes puntos del país.

El juzgado, explican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, ha acordado la suspensión cautelar del lanzamiento de esta familia al aplicar el Real Decreto-ley 29/2026, que fue aprobado el pasado 6 de octubre por el Consejo de Ministros y convalidado el 12 de noviembre por la Diputación Permanente. Además, el juzgado ha pedido a los Servicios Sociales que elaboren un informe sobre su vulnerabilidad y si disponen de alternativa habitacional.

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“No sabemos cuánto va a durar la suspensión, pero cualquier tiempo que ganen es vital para ellos. Es una familia que ha tenido muchos problemas derivados de la vivienda y, además, cada vez nos llegan más casos a la asamblea que, como este, recorren la historia de la especulación inmobiliaria en el país”, dice a Infobae Beatriz García, portavoz de PAH Vallecas. Los problemas de Salma y Mohammed comenzaron con una hipoteca suscrita con el BBVA durante la burbuja y después el piso fue adquirido por un fondo de inversión para, posteriormente, terminar en manos de un inversor particular que acumula varias propiedades y que quería desalojarlos.

Imagen de una manifestación por el derecho a la vivienda digna en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

La plataforma explica que el propietario del piso donde viven Salma y Mohammed se dedica a la inversión inmobiliaria y se niega a pactar un alquiler asequible, “a pesar de que compró el inmueble con un descuento precisamente por estar habitado”. Para la familia, añade el colectivo, es imposible acceder a otra vivienda en el mercado actual debido a su situación económica y de salud, ya que Salma padece problemas que le impiden trabajar y Mohammed tiene reconocida una discapacidad del 34% y trabaja a tiempo parcial de forma intermitente.

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“Con sus ingresos no pueden permitirse un alquiler en Madrid, no solo por los elevados precios del mercado, sino porque les exigen un contrato indefinido con el que no cuentan”, añade García.

La familia perdió la casa tras la crisis de 2008

Los problemas de esta familia con la vivienda comenzaron en 2005, cuando se les concedió una hipoteca “con los precios inflados y las irregularidades propias de la burbuja inmobiliaria”, denuncia la asamblea, ya que el préstamo superaba el 80% del valor de tasación e incluía intereses de demora del 19%. Después de que Mohammed perdiera su empleo en la crisis de 2008, la familia no pudo afrontar los pagos, perdió la vivienda y se quedó con una deuda que arrastra hasta el día de hoy de 104.000 euros. Tras participar en las movilizaciones del 15M y con la presión de la PAH, el BBVA les concedió un alquiler social en otra vivienda, que es el inmueble del que ahora iban a ser desalojados.

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Manifestantes portan pancarta con lema 'Stop desahucios' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Unos años después, el BBVA vendió el piso a Divarian, una sociedad controlada por el fondo estadounidense Cerberus Capital Management, “pese a que conocía que la familia residía allí con un alquiler social”, critica la plataforma. Divarian, que cuenta con más de 7.000 viviendas en España, se negó posteriormente a mantener ese contrato y en 2024 vendió el piso a un particular que, según explica el colectivo, posee otros cuatro inmuebles.

LA PAH de Vallekas responsabiliza al banco por la deuda pendiente y exige que la condone. También cuestiona que la vivienda pasara de una entidad financiera a un fondo de inversión y luego a un propietario individual, mientras la familia continuaba sin una alternativa habitacional.

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La plataforma aclara que el comprador adquirió la casa con un descuento debido a que estaba habitada por la familia. En una reunión con Salma y Mohammed, el propietario les explicó que se dedica a comprar viviendas para alquilarlas, aunque en este caso pretende recuperar el piso para uso de sus padres. Se trata, además, de un cuarto piso sin ascensor.

El Sindicato de Vivienda AZET denuncia el desahucio en Bilbao de una familia con dos menores "sin una alternativa habitacional digna"

La PAH, que reclama que el dueño firme un contrato de alquiler con la familia, recuerda que su actividad inmobiliaria y el número de propiedades de las que dispone eran precisamente dos de los argumentos presentados ante el juzgado para pedir la suspensión del desahucio. También denuncian que la familia no ha obtenido en todo este tiempo una vivienda pública pese a sus circunstancias.

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La PAH Vallekas insiste en que las administraciones deben garantizar una alternativa habitacional y reclama a las empresas públicas de vivienda que recuperen inmuebles que están en manos de fondos de inversión.

Cabe recordar que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se practicaron 4.005 lanzamientos, un 45,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicados en septiembre. Pese al descenso, la cifra equivale a una media de 44 desahucios diarios.