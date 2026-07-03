España

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

La mayoría cree necesario adaptar el sistema al envejecimiento de la población y más de la mitad confía en que los gobiernos sean capaces de hacerlo

Guardar
Google icon
Un jubilado descansa en un banco de un parque. (Créditos: Freepik)
Un jubilado descansa en un banco de un parque. (Créditos: Freepik)

Los ciudadanos españoles consideran necesaria una reforma del sistema público de pensiones. El 85% cree importante adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del modelo, una cifra que sitúa a España a la cabeza de Europa en el apoyo de estos cambios, según la Encuesta Internacional de Pensiones 2026 elaborada por Allianz Research.

El estudio, realizado entre cerca de 8.000 ciudadanos de Europa y Estados Unidos, refleja además que el 58% de los españoles confía en que los gobiernos sean capaces de sacar adelante las reformas necesarias. Se trata de un nivel de confianza superior al registrado en economías como Alemania (42%) o Italia (36%), aunque todavía por debajo del observado en Estados Unidos (66%) y Polonia (63%).

PUBLICIDAD

Los resultados dibujan un escenario en el que la población parece asumir que el envejecimiento demográfico y la creciente presión sobre las cuentas públicas obligarán a modificar el sistema. Al mismo tiempo, reflejan una percepción relativamente optimista sobre la capacidad de las instituciones para gestionar esa transición, una combinación poco frecuente en otros países europeos.

Una confianza que disminuye con la edad

La encuesta también revela diferencias generacionales. Los jóvenes son quienes muestran una mayor confianza en que las reformas lleguen a materializarse. El 61% de las personas de entre 18 y 34 años considera que los gobiernos serán capaces de implementar los cambios necesarios, frente al 53% de los ciudadanos de entre 50 y 64 años.

PUBLICIDAD

Pese a esa diferencia, el respaldo a la necesidad de reformar el sistema es amplio entre todos los grupos de edad. Para Allianz Research, España representa un caso singular dentro del panorama europeo, ya que combina una elevada conciencia sobre los desafíos que afronta el sistema de pensiones con un grado de confianza institucional superior al de la mayoría de sus vecinos.

El estudio apunta a que la presión demográfica, el aumento de la esperanza de vida y la reducción del número de trabajadores por pensionista han consolidado la percepción de que mantener el modelo actual exigirá introducir ajustes en los próximos años.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

El ahorro privado gana protagonismo

Cuando se pregunta por las posibles soluciones, el ahorro privado aparece como la opción preferida por los ciudadanos. Un 30% de los encuestados considera que fomentar la previsión individual constituye la principal medida para reforzar la sostenibilidad futura del sistema, muy por encima del incremento de impuestos o de las cotizaciones sociales, alternativas respaldadas únicamente por el 15%.

Sin embargo, esa mayor predisposición hacia el ahorro privado no implica una pérdida de confianza en el papel de las pensiones públicas. Dos de cada tres españoles, el 66%, esperan que la prestación pública continúe siendo su principal fuente de ingresos durante la jubilación.

El informe también pone de manifiesto que existe un importante grado de incertidumbre sobre el futuro económico de la población. Un 26% de los encuestados reconoce no tener una idea clara de cuál será su situación financiera cuando se retire, mientras que solo una minoría es capaz de calcular de forma aproximada cuántos años permanecerá jubilada, un dato esencial para planificar el ahorro a largo plazo.

Un desafío compartido en Europa

La percepción detectada en España forma parte de una tendencia que se extiende a nivel internacional. Más del 80% de los ciudadanos consultados en Europa y Estados Unidos considera necesarias reformas para garantizar la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones ante el envejecimiento de la población.

No obstante, el consenso sobre la necesidad de actuar contrasta con un menor grado de confianza en la capacidad política para ejecutar esos cambios. Las diferencias entre países son notables y reflejan distintos niveles de credibilidad institucional, así como diferentes modelos de protección social.

En paralelo, el estudio observa una creciente aceptación del ahorro privado como complemento de las pensiones públicas. A escala internacional, el 29% de los participantes identifica esta fórmula como la principal respuesta al reto demográfico, mientras que únicamente un 22% rechaza todas las alternativas planteadas.

Decenas de personas portan carteles y banderas durante una concentración de pensionistas en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press
Decenas de personas portan carteles y banderas durante una concentración de pensionistas en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

La educación financiera, una asignatura que sigue pendiente

Uno de los aspectos que más preocupa a los autores del informe es el reducido nivel de conocimientos financieros entre la población. Solo el 18% de los participantes presenta un nivel elevado de educación financiera, mientras que el 26% muestra importantes carencias para comprender conceptos básicos relacionados con el ahorro, la inversión o la planificación de la jubilación.

Para Allianz Research, mejorar la cultura financiera será determinante para que los ciudadanos puedan preparar con mayor antelación su retiro y combinar de forma adecuada los ingresos procedentes del sistema público con mecanismos complementarios de ahorro.

El economista jefe y director de inversiones de Allianz SE, Ludovic Subran, considera que los resultados evidencian que la ciudadanía es plenamente consciente de los retos que afrontan los sistemas de pensiones. Sin embargo, advierte de que persiste un “notable escepticismo” sobre la capacidad política para ejecutar las reformas necesarias.

A su juicio, reforzar los mecanismos de previsión privada y empresarial será una de las claves para afrontar con mayores garantías el impacto del envejecimiento de la población y asegurar la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas.

Temas Relacionados

PensionesPensiones En EspañaJubilaciónJubiladosEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

Sarah y Judith Andic han declarado como testigos y aseguran que el testamento de su padre se consensuaba anualmente

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La resolución refuerza las exigencias de transparencia que deben cumplir las entidades financieras durante la concesión de préstamos

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Las autoridades alemanas creen que un total de siete ucranianos participaron en el sabotaje producido en 2022

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

La Agencia Tributaria le ha preguntado al juez si paraliza estos procedimientos y le indica que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

ECONOMÍA

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

DEPORTES

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”