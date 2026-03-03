Manuel Martos y Amelia Bono formalizan su divorcio y reparten sus bienes en común, dos años después de su separación

Manuel Martos y Amelia Bono, en una fotografía de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

Durante más de una década y media, fueron una de las parejas más consolidadas y seguidas del panorama social español. Manuel Martos, hijo del legendario cantante Raphael, y Amelia Bono, hija del exministro José Bono, compartieron 15 años de matrimonio y construyeron una familia numerosa bajo el foco mediático. Siempre manejaron con naturalidad el interés que despertaba su vida privada y, lejos de esquivar la atención pública, optaron por convivir con ella incluso en los momentos más delicados de su relación.

Dos años después de anunciar su separación definitiva, la expareja ha cerrado también el capítulo patrimonial que aún mantenían pendiente. Según ha podido confirmar Vanitatis, ambos han puesto en orden su situación económica y el patrimonio común que compartían, despejando así cualquier fleco legal y facilitando el inicio de una nueva etapa en lo personal.

Manuel Martos y Amelia Bono en el festival Christmas by Starlite (Europa Press)

En paralelo, Amelia Bono ha rehecho su vida sentimental. La influencer, que suma más de medio millón de seguidores en Instagram, comparte ya con naturalidad imágenes de su día a día junto al deportista Alejandro Reina. Aunque al principio mantuvieron la relación en un discreto segundo plano, fue la propia Amelia quien decidió dar un paso al frente y confirmar públicamente su nueva ilusión.

Lo hizo el pasado mes de diciembre con una imagen tomada en Nueva York, acompañada de un mensaje claro y directo: “Hay una persona especial en mi vida. Solo decir que me hace bien y que estamos muy felices”. En esa misma publicación, la empresaria e influencer lanzó también una petición expresa para preservar su intimidad: “Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera”.

Amelia Bono y Alejandro Reina en una imagen de redes sociales (Instagram / @ameliabono)

No era la primera vez que Amelia hablaba abiertamente de su situación personal. A finales de octubre, durante una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, abordó su divorcio con franqueza. Reconoció que el proceso no fue sencillo y que la exposición pública añadió presión a una etapa ya de por sí compleja. “Cuando nos separamos la primera vez me di cuenta de que la gente juzga mucho, los amigos también”, señaló, “pensaba que tenía muchos amigos y me di cuenta de que no”. Además, confesó que necesitó apoyo terapéutico para gestionar emocionalmente aquel periodo.

Reparto de bienes y unas etapas

A pesar de las dificultades, siempre ha defendido la buena relación que mantiene con su exmarido. Una afirmación que repitió con rotundidad: “No concibo la vida sin Manu”. Esa sintonía quedó patente incluso tras la confirmación oficial de su ruptura en 2024, después de varios intentos por recomponer su relación. Entonces, ante las cámaras, Manuel Martos zanjó cualquier especulación con una declaración conciliadora: “Somos todos una gran familia, la felicidad se vive como cada uno quiere”.

Con el paso de los meses, ambos han demostrado que una separación amistosa es posible. Sin embargo, su complicidad ha dado pie en varias ocasiones a rumores de reconciliación. Según publicó Vanitatis, por entonces, la pareja estaba separada pero aún no divorciada legalmente. Casados en régimen de separación de bienes, compartían al 50% un chalé en la zona madrileña de Aravaca y un piso de 190 metros cuadrados en Estepona, habitual refugio familiar. Aunque no existía prisa por formalizar el reparto, el pasado verano decidieron ordenar y cerrar definitivamente ese capítulo patrimonial, siguiendo la línea pragmática con la que han gestionado su ruptura.

Mientras tanto, sus caminos profesionales también han seguido evolucionando. Amelia Bono ha reforzado su perfil como creadora de contenido de la mano de la agencia Soy Olivia y ha convertido el deporte en uno de los ejes de su nueva etapa. Recientemente, Antena 3 inició las grabaciones de una nueva temporada de El Desafío, uno de sus formatos de éxito, en cuya séptima edición participa la influencer. Por su parte, Manuel Martos ha optado por la discreción. Tras confirmarse la separación, decidió cerrar su perfil de Instagram y mantener su actividad profesional lejos del foco mediático. Licenciado en Derecho, encontró su lugar en la industria musical en el ámbito ejecutivo y, en 2021, fue nombrado director general de Virgin Music Label & Artist Services Spain por Universal.