Raphael regresa a lo grande en su tradicional concierto de Navidad en Madrid: con 82 años y tras varios problemas de salud el artista sigue en forma

Raphael ha vuelto a emocionar en su concierto de Navidad en Madrid tras sus graves problemas de salud

Todos los años, por Navidad, Raphael se sube a los escenarios para ofrecer una serie de conciertos que se convierten en un auténtico espectáculo. Sin embargo, este 2025, debido a sus problemas de salud, no se sabía si esta cita madrileña ineludible iba a poder realizarse.

El artista había superado recientemente un linfoma cerebral y un accidente cerebrovascular, lo que ha tenido en vilo tanto a su familia como a buena parte de la sociedad de nuestro país, que ha estado pendiente del estado del cantante en los últimos meses.

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, y fiel a su espíritu de “si tengo que morir lo haré en cantando”, el artista se subió al escenario del Movistar Arena con todas las localidades vendidas.

Raphael apareció con su indumentaria habitual, vestido de riguroso negro y con un aspecto rejuvenecido y dio comienzo al espectáculo interpretando La noche, compuesto por Salvatore Adamo en 1967.

Una gran noche en Madrid

El público, compuesto por seguidores de varias generaciones, ha respondido con entusiasmo desde los primeros compases, demostrando que el cantante es capaz de conectar con todas las franjas de edad habidas y por haber.

El repertorio ha incluido una selección de grandes éxitos y temas recientes, en un recorrido que ha abarcado casi siete décadas de carrera. Canciones como Yo sigo siendo aquel, Digan lo que digan y Mi gran noche han sido coreadas por un público entregado, mientras que baladas como Desde aquel día, Amor mío o Nada soy sin Laura han puesto de manifiesto la vigencia de la voz de Raphael, que se mantiene prácticamente intacta a sus 82 años.

La industria musical latina regaló a Raphael "su gran noche" con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años.

La gira Raphaelísimo, que comenzó el pasado junio tras el anuncio de recuperación del artista, ha supuesto un reencuentro especialmente emotivo con Madrid. En junio, Raphael ya ofreció tres conciertos en la capital, aunque en un formato más íntimo en el Teatro de la Zarzuela. El recital en esta ocasión, en cambio, ha apostado por la grandiosidad de un espacio de gran aforo, lo que ha permitido reunir a un público aún más diverso

Homenaje a la ‘chanson’ y guiños a la Navidad

Uno de los momentos más destacados de la noche ha llegado con la interpretación de temas de su último álbum, Ayer aún, un homenaje a la ‘chanson’ francesa. Raphael ha ofrecido su versión de clásicos como La vida en rosa, Padam, Padam e Himno al amor, todas de Edith Piaf, piezas que han contado con arreglos instrumentales especialmente cuidados y que han permitido lucir tanto la voz del artista como el trabajo de la banda.

El repertorio ha incluido también tangos como Malena y Que nadie sepa mi sufrir, en los que Raphael ha desplegado su faceta más teatral. La Navidad ha estado presente con la interpretación de La canción del tamborilero, un clásico de estas fiestas, acompañada de imágenes de nieve en las pantallas, en un guiño visual que ha aportado un tono festivo y desenfadado al concierto.

Raphael fue elegido Persona del Año por los Grammy Latinos en 2025. REUTERS/Ronda Churchill

A lo largo de la velada, el cantante ha hecho escasas intervenciones directas al público, manteniendo el aura de misterio que le caracteriza. Sin embargo, en la recta final, al interpretar Yo soy aquel, ha exclamado: “¡Un año más, señores!”, una frase que ha sido recibida con una ovación y que ha servido como recordatorio de su resiliencia y permanencia en la escena musical.

Un cierre vibrante y un público entregado

La última parte del concierto ha estado marcada por una sucesión de éxitos que han elevado la intensidad del espectáculo. Temas como Escándalo, con su ritmo latino, y la versión modernizada de Yo soy aquel han puesto en pie a los asistentes, mientras que Como yo te amo ha servido como despedida, con una interpretación que ha alternado momentos de intimidad y otros de mayor despliegue vocal.

Durante todo el recital, la figura del compositor Manuel Alejandro ha estado muy presente, ya que buena parte del repertorio interpretado lleva su firma. Las canciones, diseñadas para el lucimiento vocal de Raphael, han permitido al artista demostrar que ni la edad ni los problemas de salud recientes han mermado su capacidad sobre el escenario.

El cantante Raphael en uno de sus conciertos de su última gira

El público, compuesto por seguidores veteranos y nuevos admiradores, ha mostrado su devoción a lo largo de la noche, coreando y bailando cada tema. La emoción ha sido palpable, especialmente en los momentos en que Raphael ha interpretado canciones emblemáticas o ha hecho referencia a su trayectoria.

El concierto ha concluido con una ovación prolongada y la sensación de que, tras casi setenta años de carrera, Raphael sigue siendo un referente indiscutible de la música española.