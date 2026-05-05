El día que Raphael le compró a Richard Nixon su mansión de Miami: una operación inmobiliaria de un millón de dólares en los años 80

Raphael compró la mansión de Richard Nixon en Key Bricayne, Florida (MONTAJE INFOBAE).

Este martes 5 de mayo, Raphael cumple 83 años en un momento especialmente simbólico de su vida. Tras superar uno de los episodios de salud más delicados de su trayectoria reciente, el artista puede mirar atrás con serenidad a toda una carrera que le ha aportado innumerables vivencias y anécdotas. Entre ellas, una historia que parece sacada de un guion cinematográfico: la compra de la que fue residencia invernal del expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon.

El intérprete de Linares atraviesa actualmente una etapa marcada por la recuperación y el regreso progresivo a los escenarios. A finales de 2024, su rutina se vio interrumpida por un diagnóstico complejo: un linfoma cerebral primario. Todo comenzó cuando sufrió problemas de habla y episodios de desorientación durante la grabación de un especial de Navidad de La Revuelta, lo que obligó a su ingreso en el Hospital Universitario 12 de Octubre. A partir de ese momento, inició un tratamiento que, por recomendación médica, continuó en su domicilio, siempre arropado por su familia.

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Lejos de venirse abajo, el artista afrontó el proceso con disciplina y optimismo. Meses después, en junio de 2025, reapareció ante el público en el Teatro Romano de Mérida, donde lanzó un mensaje que resumía su estado de ánimo: “Sigo siendo el mismo”. Esa frase marcó su regreso y evidenció su determinación por retomar la actividad artística, siempre bajo supervisión médica. Él mismo lo dejó claro en declaraciones posteriores: “He sido un buen enfermo y sigo a rajatabla sus indicaciones”.

El cantante Raphael y su esposa, Natalia Figueroa, en una imagen de archivo (Europa Press)

Sin embargo, más allá de la actualidad, hay episodios de su vida que siguen despertando fascinación. Uno de los más llamativos se remonta a mediados de los años 80, cuando decidió dar un paso ambicioso en su carrera: conquistar el mercado estadounidense. En 1985, junto a su esposa Natalia Figueroa y sus hijos, se trasladó a Miami con la idea inicial de instalarse temporalmente durante un año.

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Lo que comenzó como una búsqueda modesta —un apartamento funcional— terminó derivando en una operación inesperada. Tal y como se relata en el documental Raphaelismo, el cantante adquirió por aproximadamente un millón de dólares una mansión cargada de historia: la conocida como “Winter White House”, la residencia de descanso de Richard Nixon durante su etapa en la Casa Blanca.

Una de las viviendas más importantes de Miami

Ubicada en Key Biscayne, esta propiedad no era una casa cualquiera. Durante los años de mandato de Nixon, entre 1969 y 1974, funcionó como un centro alternativo de trabajo y retiro familiar. Allí se celebraron reuniones de alto nivel y se tomaron decisiones relevantes, siempre bajo un estricto control de seguridad. La vivienda, rodeada de vegetación tropical, combinaba lujo y discreción, con elementos distintivos como el escudo de Estados Unidos en la entrada.

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'Winter White House' de Richard Nixon en Key Biscayne, Florida (THE GROSBY GROUP).

Además, en la entrada se alzaban dos iniciales en honor al expresidente, pero con su característico sentido del humor, Raphael reinterpretó ese símbolo histórico a su manera. “La R es de Raphael y la N de Natalia”, bromeaba al referirse a las iniciales que decoraban la fachada, apropiándose simbólicamente de un espacio con pasado presidencial.

Durante seis años, la familia convirtió aquella mansión en su hogar. Lejos del protocolo y la solemnidad que la habían caracterizado, la residencia adquirió un aire mucho más cálido. Espacios amplios, luz natural, decoración propia de los años 80 y rincones pensados para la vida familiar marcaron esta etapa. El salón, con tonos amarillos, se convirtió en punto de encuentro cotidiano, mientras que la piscina exterior era escenario habitual en los días de calor.

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'Winter White House' de Richard Nixon en Key Biscayne, Florida (THE GROSBY GROUP).

Aquel periodo en Estados Unidos representó mucho más que un cambio de residencia. Fue una etapa clave en la expansión internacional del artista y también un tiempo de convivencia familiar en un entorno completamente distinto. Su hijo Manuel lo recordaba como una experiencia “muy bonita”, subrayando el contraste entre la relevancia histórica del inmueble y la normalidad con la que ellos lo habitaron.

Con el paso del tiempo, la casa cambió de manos y, finalmente, fue demolida en 2002 para dar paso a una nueva construcción de lujo. Hoy ya no queda rastro físico de aquel lugar que conectó, de forma insólita, la historia política estadounidense con la vida de uno de los artistas más emblemáticos de España.

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