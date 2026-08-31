Cómo volver a entrenar en septiembre y no tirar la toalla, según un entrenador personal: “Recuperar la forma en una semana es un error”

El entrenador personal Pablo Herrero explica cómo volver a entrenar en septiembre y no tirar la toalla en el intento. (Montaje Infobae/Cedida)

Guardar

La llegada de septiembre representa el inicio de una nueva etapa para muchas personas. Al igual que sucede en enero con el cambio de año, el comienzo del nuevo curso escolar —aunque ya no se estudie— sigue vinculado en el imaginario colectivo a la sensación de un empezar de cero. Por ello, una vez que termina el mes de agosto y se da por concluida la época estival, el regreso a la rutina significa para la mayoría fijarse nuevos objetivos y retos. Entre todos ellos, el deporte y la actividad física se posicionan como la meta estrella.

Para abordar esta vuelta a la rutina de forma realista y evitar caer en las prisas de los primeros días, Pablo Herrero, entrenador personal y creador de contenido (@herro.fit), cuenta a Infobae cuáles son los errores más comunes y da las claves para construir una rutina duradera en el tiempo. El especialista recuerda que el verdadero secreto para ver resultados no es la intensidad, sino una buena planificación para no abandonar en octubre.

PUBLICIDAD

Tras el periodo estival, el cuerpo sufre las consecuencias del cambio de hábitos: se come y se bebe más, al tiempo que la frecuencia de entrenamiento se reduce o pasa a ser nula. El calor y las vacaciones invitan a un estilo de vida más sedentario, que pasa factura al estado físico. “Hay muchísima gente que deja de ejercitarse en verano. Muchos tienen la mentalidad de prepararse para esa época y, como son solo tres meses, paran pensando que ya volverán. Pero luego retomar la rutina cuesta mucho”, explica Herrero.

“Tienes que partir de la forma física con la que llegas tras el verano”

Frente a la tentación de solucionar este parón con sesiones intensivas en los primeros días de septiembre, el entrenador es claro: los excesos no se pueden compensar a base de castigo ni sobrecarga. “Tienes que partir de la forma física con la que llegas tras el verano. No vale decir: ‘Este mes me pego palizas y lo compenso’. No tiene sentido, eso provoca un sobreentrenamiento y vas a empeorar tu rendimiento”, advierte.

PUBLICIDAD

Una mujer realiza crunches con una máquina de abdominales en un gimnasio, mientras otras personas entrenan en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más repetidos al volver al gimnasio es retomar la rutina con demasiadas ganas y querer entrenar al mismo nivel previo al parón. Esto ocurre tanto en principiantes como en personas con una base previa: “Si te vas más de dos semanas, tu nivel ha bajado un poco. Pretender seguir exactamente donde lo dejaste provoca que la vuelta a punto sea mucho más lenta”, indica Herrero.

Esta sobrecarga desemboca irremediablemente en agujetas, un síntoma que a menudo se malinterpreta como señal de haber trabajado bien: “Tener ligeras molestias o rigidez muscular a las 48 horas es normal, pero si tienes agujetas de las de ‘no me puedo sentar’, te has pasado de peso y de repeticiones. Las agujetas extremas son un indicativo claro de sobreentrenamiento”. Un exceso de intensidad que impide al cuerpo recuperarse a tiempo para la siguiente sesión.

PUBLICIDAD

“Con dos días a la semana está bien para empezar”

Para construir una rutina duradera, Herrero apuesta por huir de los “atracones de ejercicio” e ir incrementando los días de forma progresiva. “Con dos días a la semana está bien para empezar y crear adherencia. Sin embargo, si queremos ver resultados y una mejoría física y mental, necesitamos un mínimo de tres e ir aumentando el esfuerzo”, destaca.

Descubre por qué los tríceps son la clave para unos brazos más grandes y fuertes. Este video te guía paso a paso a través de tres ejercicios fundamentales: extensión en polea, extensión por encima de la cabeza y extensiones con mancuernas. Aprende la técnica correcta para maximizar el crecimiento.

Respecto al tiempo por sesión, aclara que “con una hora de ejercicio efectivo es más que suficiente”, teniendo en cuenta el tiempo extra que requieren los desplazamientos y la ducha posterior. Superada la barrera inicial, la mente y el cuerpo terminan por integrar la actividad física como una necesidad: “En tres meses te sale prácticamente solo ir a entrenar a cierta hora; notas que tu cuerpo tiene más energía a esa hora porque ya está preparado para ello”.

PUBLICIDAD

En cuanto a las expectativas, el especialista recomienda enfocar la motivación inicial hacia la salud en lugar de centrarse únicamente en la báscula: “Una persona que llega con dolor de rodillas por sobrepeso puede notar en un par de meses que el dolor desaparece. Lo mismo ocurre con las molestias de espalda u hombros por el trabajo”. Sin embargo, si el objetivo principal es la pérdida de peso, el entrenador aclara que la actividad física debe ir de la mano de una pauta nutricional adecuada.

A la hora de iniciarse, el preparador insiste en la importancia del gusto personal frente a las modas. La clave para no abandonar es apostar por deportes que te gusten, ya sea gimnasio, pilates, natación o incluso “salir a pasear con un audiolibro”, para luego ir probando disciplinas de mayor exigencia. Para quienes se apuntan por primera vez, contar con apoyo marca la diferencia: “Si vas a empezar, es aconsejable ir acompañado porque se hace mucho más ameno. Lo ideal es tener a alguien que te enseñe y te guíe”.

PUBLICIDAD

Una mujer entrena boxeo con un entrenador personal dentro de un cuadrilátero en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo mejor es ir antes de trabajar, aunque sea a las seis de la mañana”

Compatibilizar la actividad física con jornadas de trabajo de 40 horas semanales requiere una buena planificación del horario. Para quienes tienen jornada continua, Herrero aconseja madrugar y acudir antes de fichar: “Lo mejor es ir antes de trabajar, aunque sea a las seis de la mañana, merece la pena. Si vas después de trabajar, el entrenamiento suele ser peor por el cansancio, duermes peor porque te has activado demasiado al final del día y aumentan las posibilidades de terminar dejándolo”.

Para quienes cuentan con jornada partida, la mejor alternativa es situar la sesión antes de la jornada o en el descanso intermedio. Por último, en lo referente a los fines de semana y días libres, el especialista recomienda aprovechar para descansar mentalmente sin caer en el sedentarismo: “Si entre semana vas tres días al gimnasio, los sábados puedes salir a caminar o correr al aire libre para cambiar de entorno. No hace falta un descanso físico total, sino desconectar de la rutina”.

PUBLICIDAD

Junto a la gestión del tiempo, esta “nueva vida” también suele venir acompañada de un gran desembolso en ropa deportiva o calzado como impulso motivacional, un recurso que no siempre funciona. “A veces la motivación externa de ‘me he gastado dinero, tengo que usarlo’ sirve, pero otras veces es tirar el dinero. Si estás empezando, usa lo que tengas en casa, pruébalo y, si ves que es tu deporte, entonces sí empieza a equiparte”, aconseja Herrero.