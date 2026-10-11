Giorgia Meloni expresó su apoyo al papa León XIV y destacó la “serenidad” con la que anunció la operación a la que debe someterse

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su respaldo al papa León XIV, quien deberá ser operado de un nódulo en un pulmón (Vatican Media/­Francesco Sforza/Handout via REUTERS)

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este domingo su “cercanía” personal y la de su Gobierno al papa León XIV, quien este domingo, tras el rezo del Ángelus, anunció que deberá someterse en los próximos días a una operación por un nódulo en un pulmón.

“Deseo expresar al Santo Padre mi cercanía personal y la del Gobierno italiano ante la prueba que deberá afrontar en los próximos días”, dijo la mandataria en un comunicado oficial.

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Meloni destacó la “serenidad y la tranquilidad” con las que el pontífice anunció la cita médica de forma pública, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante una plaza de San Pedro repleta de fieles que habían acudido para rezar el Ángelus dominical.

“La serenidad y la tranquilidad con las que se ha referido a ella durante el Ángelus de hoy nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto”, añadió.

León XIV hizo el anuncio de su inminente operación tras el rezo del Ángelus dominicial (Vatican Media/Elisabetta Trevisan/­Handout via REUTERS)

León XIV, de 71 años y papa desde mayo de 2025, anunció que deberá operarse en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en un pulmón en fase “muy inicial”.

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“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, dijo.

Por su parte, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que la operación prevé un ingreso postoperatorio de alrededor de una semana. “En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó en una breve comunicación.

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Los papas disponen de un apartamento en el hospital Gemelli de Roma para este tipo de intervenciones e ingresos. La operación debería celebrarse en ese centro, que tradicionalmente recibe a los pontífices desde Juan Pablo II.

De esta manera, el pontífice afrontará esta intervención quirúrgica a pocas semanas de la gira que tiene prevista por América Latina, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

Los papas disponen de un apartamento en el hospital Gemelli de Roma para el tipo de intervenciones a la que será sometido León XIV (REUTERS/Remo Casilli)

El viaje apostólico está programado entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye escalas en Montevideo, Paysandú y Florida; Buenos Aires, Córdoba y Luján; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

En Uruguay, el pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Su agenda prevé actos oficiales en Montevideo, un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, vísperas en la Catedral Metropolitana, una vigilia con jóvenes en el Estadio Centenario y misas en Paysandú y en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

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La etapa argentina se extenderá hasta el 11 de noviembre e incluye una reunión con el presidente Javier Milei, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y un encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina. Luego viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará, entre otros lugares, Chiclayo —donde fue obispo— y Pucallpa, con encuentros previstos con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.