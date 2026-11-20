Vinagre y bicarbonato: para qué sirven de verdad en el desagüe, según la OCU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Verter vinagre y bicarbonato de sodio en el desagüe genera una espuma que muchos interpretan como señal de que el atasco está a punto de desaparecer. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desmiente esa creencia y precisa que la mezcla sirve para limpiar, no para desatascar una tubería bloqueada.

El vinagre aporta un ácido débil, el ácido acético, mientras que el bicarbonato de sodio funciona como una base débil. De todos los trucos de limpieza habidos y por haber, la mezcla de estos dos ingredientes es muy usada en el hogar. Pero ninguno altera la estructura de la grasa y aceite acumulada, tampoco logra expulsar los cabellos que podrían estar atascados en la tubería. Cuando se combinan, ambos componentes se neutralizan entre sí y producen agua, acetato de sodio y dióxido de carbono, el gas que forma las burbujas visibles. Esa efervescencia no equivale a una acción disolvente sobre el tapón.

PUBLICIDAD

El orden de pasos que recomienda la OCU ante un atasco confirmado

Ante una tubería bloqueada, la OCU propone una secuencia progresiva de intervención, que comienza con los métodos menos invasivos y avanza hacia los más técnicos.

La OCU revela los métodos que realmente desatascan una tubería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es recurrir a medios mecánicos, en concreto a una ventosa, que genera un efecto de vacío capaz de mover el tapón sin necesidad de productos adicionales. Si el atasco persiste, el siguiente paso consiste en desenroscar y limpiar a mano el sifón o el bote sifónico, donde suele concentrarse la mayor parte de la suciedad acumulada.

Cuando la limpieza manual no resuelve el bloqueo, la organización recomienda utilizar un muelle de fontanero, una herramienta de alambre flexible disponible en ferreterías que permite llegar hasta el punto exacto de la obstrucción y romperla desde dentro. Si ninguno de estos métodos funciona, el paso siguiente es recurrir a un desatascador químico, siempre siguiendo con precisión las instrucciones indicadas en el envase del producto. Y si, pese a todo, la tubería continúa bloqueada la recomendación final de la OCU es llamar a un fontanero profesional antes de intentar soluciones adicionales que puedan agravar el problema.

PUBLICIDAD

La diferencia entre limpiar el sifón y desatascar la tubería

La OCU recoge este remedio casero como un método de mantenimiento para la tubería, no como una solución ante un bloqueo ya formado. El procedimiento que describe consiste en echar un vaso de bicarbonato sódico en el desagüe y añadir después medio litro de agua caliente mezclada con un vaso de vinagre blanco. La reacción resultante limpiará la zona, pero no quitará un atasco, según la propia organización, que admite como alternativa el zumo de limón para quienes busquen evitar el olor del vinagre sin perder el efecto de limpieza.

La OCU recomienda medios mecánicos antes de limpiar con productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción resulta clave para los hogares que recurren al truco de forma preventiva. El sifón, la pieza curva situada bajo el fregadero, acumula con frecuencia restos de grasa, jabón y comida que pueden eliminarse con esta mezcla antes de que se conviertan en un problema mayor. Pero cuando el agua ya no baja con normalidad, la organización advierte que hay que acudir a otros métodos.

PUBLICIDAD

La advertencia prioritaria para evitar accidentes domésticos

Junto con la secuencia de pasos, la OCU incluyó una advertencia de seguridad que considera prioritaria para evitar accidentes domésticos. La organización señala que nunca deben combinarse distintos productos químicos entre sí al intentar desatascar una tubería, en particular los desatascadores de ácido sulfúrico junto con otros ácidos como el salfumán, ya que esa mezcla puede provocar reacciones peligrosas para quien manipula los productos.

Ante la duda, la recomendación de la OCU es utilizar cada producto por separado y respetar de forma estricta las instrucciones del fabricante. Si el atasco persiste después de haber agotado los pasos mecánicos y químicos recomendados, la organización insiste en que la intervención de un profesional es la opción más segura.

PUBLICIDAD