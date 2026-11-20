Varias personas trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). (Adrián Irago/Europa Press)

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Con incendios que cada vez queman mayores superficies, España se enfrenta a un serio problema con el fuego, una situación que, además, empeorará a medida que lo haga el cambio climático. En lo que va de año, en nuestro país han quedado afectadas 301.889 hectáreas, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus). Estos datos representan el 42,8 % de la superficie quemada en toda la Unión Europea.

Para abordar la prevención y extinción del fuego, resulta fundamental comprender los meses en los que el riesgo es más elevado, lo que permitirá tener disponibles los recursos necesarios para atacar las llamas. El problema es que, con la emergencia climática, este periodo se va a incrementar y, de hecho, ya lo está haciendo.

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Según un estudio realizado por el Grupo de Clima y Ciencia de Datos del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y el Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación (MACC) de la Universidad de Cantabria, el cambio climático provocará que en la península Ibérica la temporada de mayor riesgo comenzará antes y se prolongará durante más tiempo, pudiendo ampliarse hasta dos o tres meses con respecto al periodo histórico.

Un helicóptero sobrevuela el incendio de Niebla (Huelva). (Clara Carrasco/Europa Press)

Para llevar a cabo la investigación, publicada en la revista Weather and Climate Extremes, se han empleado técnicas de inteligencia artificial para mejorar las proyecciones climáticas de los extremos meteorológicos asociados al fuego.

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Riesgo de incendios de marzo a octubre

Históricamente, la temporada de mayor riesgo de incendios forestales se extendía de junio a septiembre. Sin embargo, las proyecciones del estudio apuntan a que las condiciones meteorológicas provocarán que cada vez sean más frecuentes durante la primavera y hasta bien entrado el otoño.

Esto se producirá incluso si no se cumplen los peores pronósticos del cambio climático. “En un escenario de emisiones más moderadas, la estación de incendios va a acabar en octubre, un mes más tarde, pero en un escenario de mayores emisiones, lo que vemos es que no solamente acabará en octubre, sino que empezará mucho antes, en marzo o abril, prácticamente se va a doblar la duración de la estación de incendios”, explica Óscar Mirones, investigador del IFCA, con respecto a la situación en Cantabria.

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Varios coches calcinados a consecuencia del fuego, a 1 de agosto de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

Esto es algo que ya se está valorando en España. Este año, como había ocurrido anteriormente, la campaña de lucha contra incendios se extendió hasta el 31 de octubre.

Para llevar a cabo el estudio, se ha empleado inteligencia artificial en técnicas de aprendizaje profundo, permitiendo obtener proyecciones climáticas de mayor resolución espacial. Así, a través de una arquitectura denominada U-Net, han podido transformar información climática de baja resolución en estimaciones detalladas de alta resolución de las condiciones meteorológicas de peligro de incendio.

“Evaluamos el peligro de incendios en la península ibérica a través de lo que se conoce como índice ‘Fire Weather Index’, que se calcula a partir de la temperatura, humedad relativa, viento y precipitación a nivel horario, esto es un problema para estudios de cambio climático a futuro porque los modelos son muy groseros, a unos 150 o 200 kilómetros de resolución, que no permiten anticipar impactos a escala regional con suficiente precisión”, señala Mirones. Así, mediante estas técnicas “conseguimos pasar a unos 10 kilómetros y lograr un análisis más detallado de regiones como la península Ibérica”.

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¿Sabes cómo reaccionar si te sorprende un incendio? Te damos consejos cruciales sobre cómo moverte si estás al aire libre, qué hacer si recibes una orden de confinamiento o evacuación y por qué la inhalación de humo es el mayor peligro.

Más tiempo de precaución

Estos resultados pueden tener importantes implicaciones en la planificación de los dispositivo de prevención y extinción, la gestión de los recursos forestales y la preparación de los territorios frente a los incendios por parte de las comunidades autónomas.

Además, será determinante para la actividad humana porque convendrá mantener la precaución durante más tiempo. “Habrá más días de peligro de incendios, y serán más frecuentes, entonces, independientemente del origen de la ignición, es más probable que un incendio se desarrolle y que su intensidad y duración seas más severas”.