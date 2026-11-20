Un bisonte introducido en la sierra de Andújar, en 2023. (Juan de Dios Ortiz/Europa Press)

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Hace miles de años, los paisajes europeos contaban con unos actores fundamentales para conservar el entorno en buenas condiciones. Los grandes herbívoros, como los uros, ya extintos, o los caballos salvajes, se encargaban de mantener los espacios abiertos, regular la vegetación y generar una diversidad de ambientes a medida que se desplazaban y alimentaban por el territorio.

La desaparición de parte de esta fauna, la transformación de los usos tradicionales del suelo y el progresivo abandono de las actividades agrícolas y ganaderas han provocado un cambio sustancial en esta línea: el funcionamiento de los ecosistemas rurales se ha visto alterado, provocando que se expanda la vegetación leñosa, se acumule la biomasa combustible y se homogenice el paisaje. Esta es la receta perfecta para que, cuando el monte arde, el fuego sea difícil de parar.

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En un momento en el que los incendios forestales están aumentando en magnitud, motivado esto también por la crisis climática, además de la gestión del monte por parte de los seres humanos comienzan a ganar relevancia las estrategias que tiene que ver con la recuperación de los grandes herbívoros.

Caballos de Przewalski, los últimos salvajes del mundo. (Chinneeb/Wikimedia Commons)

¿El regreso de los caballos salvajes o los bisontes podría contribuir a reducir el riesgo de incendios forestales? Esta cuestión la aborda un equipo científico internacional en el que participa Flavia Strani, investigadora del Instituo Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), de la Universidad de Zaragoza. En el estudio, liderado por Marco Davoli (Universidad La Sapienza de Roma y Universidad de Aarhus, Dinamarca) y publicado en la revista Ecosystem Services, analizan si esta es una buena herramienta de restauración ecológica de los paisajes rurales tradicionales.

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Consumir más vegetación para prevenir la expansión del fuego

La investigación ha utilizado Italia como caso de estudio, reconstruyendo mediante evidencias fósiles las comunidades de grandes herbívoros presentes en el Holoceno temprano, antes de la expansión de la agricultura, hace aproximadamente entre 12.000 y 6.000 años.

El trabajo ha identificado un conjunto potencial de diez especies: ciervos, jabalíes, cabras montesas, osos pardos y grandes herbívoros que hoy se han extinguido en determinadas regiones o incluso en estado salvaje, como el uro, el asno salvaje europeo o el caballo salvaje.

Cabra montés en Andalucía. (Bouke ten Cate/Wikimedia Commons)

A través de la comparación de las funciones ecológicas de las comunidades actuales con las que podrían desempeñar comunidades más diversas, han observado que en algunos casos la recuperación de grandes herbívoros podría aumentar considerablemente el consumo de vegetación, especialmente en ecosistemas mediterráneos, lo que sería beneficioso en prevención del fuego.

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Los investigadores, además, señalan que esta medida de renaturalización podría aportar oportunidades relacionadas con el turismo de naturaleza, la conservación del patrimonio paisajístico o la integración de ciertas formas de ganadería extensiva. Sin embargo, no se pueden ignorar los posibles daños a cultivos; la competencia por los pastos; la transmisión de enfermedades entre fauna silvestre, ganado y personas; los accidentes de tráfico, y los posibles conflictos sociales asociados a la presencia de grandes animales, indican.

Los proyectos de ‘rewilding’ en España

Aunque el estudio con participación de la Universidad de Zaragoza se centra en Italia, en nuestro país ya se realizan desde hace años proyectos de renaturalización que buscan recuperar comunidades de grandes pastadores silvestres o semidomésticos, principalmente a través de la fundación Rewilding Spain.

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Ganado de la raza Taurus en la reserva natural de Lippeaue, Alemania. (DFoidl/Wikimedia Commons)

Es el caso de los caballos Przewalski (Equus ferus przewalskii), conocidos como los últimos caballos verdaderamente salvajes del mundo. En 2025, por ejemplo, fue liberada una manada de seis ejemplares en el Parque Natural del Alto Tajo, que ocupa terrenos en Teruel, Guadalajara y Cuenca.

“Los caballos Przewalski son animales icónicos, resistentes y resilientes, cuyo comportamiento natural y patrones de pastoreo contribuyen a crear paisajes más saludables y dinámicos”, explican desde Rewilding Spain, que señala que la subespecie se encuentra catalogada como “en peligro de extinción” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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También han llegado a zonas como la Dehesa de Solanillo, en Mazarete (Guadalajara), una manada de tauros, una raza bovina que ha sido criada específicamente para una función ecológica similar a la del extinto uro. Entre las funciones que señala la organización que desempeñarán se encuentra la regeneración del bosque o la posibilidad de que entre más luz, “permitiendo que prospere una mayor variedad de especies vegetales y animales”.

Ejemplar de bisonte europeo. (Bouke ten Cate/Wikimedia Commons)

Uno de los proyectos más llamativos y que más atención ha recibido en los últimos meses es el de los bisontes europeos (Bison bonasus), introducidos en el municipio de El Recuenco, también en Guadalajara. Sin embargo, en torno a esta estrategia ha surgido un intenso debate en la comunidad científica, entre quienes lo consideran una buena idea y quienes, por el contrario, piensan que es una especie inapropiada en nuestro territorio.

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“En términos generales, nuestra opinión es contraria a la consideración de que el bisonte europeo actual pueda soltarse libremente en la península Ibérica”, explicó a Infobae Carlos Nores, doctor de la Universidad de Oviedo y principal firmante de un estudio de 2024 publicado en la revista Conservation Science and Practice en el que cuarenta investigadores desaconsejaban el proyecto.

El experto atendía a cuestiones como el clima, ya que “es una especie de climas mucho más fríos que el nuestro”; la ética, debido a “la baja tasa de natalidad y la elevada tasa de mortalidad de bisontes en España”, o la seguridad vial, ya que “un choque con un animal de 10 toneladas es algo más grave que con un jabalí”. A todo esto, además, se sumaba el hecho de que, según señalan en el artículo, en la península Ibérica nunca vivió antiguamente el bisonte europeo, sino que el que estuvo presente fue el estepario (Bison priscus), ya extinto.

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No es esta la opinión de todos los expertos. Un mes después de la publicación de aquel artículo, que contó con la participación de especialistas de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), un grupo internacional de 12 investigadores contestó con un comentario publicado en la misma revista.

Una manada de lobos ataca a un rebaño de bisontes europeos en el Bosque Primaeval de Białowieża (Instituto de Investigación de Mamíferos, Academia Polaca de Ciencias)

En este señalaban que la introducción sí podría ser apropiada por la función ecológica de la especie en la restauración ambiental, el éxito reproductivo y la supervivencia en los núcleos semilibres que ya había en España o la contribución a la estrategia europea de conservación del bisonte europeo. Además, indicaban que con los datos actuales no se puede afirmar de forma definitiva que la especie no habitase la región, pese a la ausencia de restos fósiles abundantes en el registro ibérico.

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Mientras estos proyectos ganan relevancia en distintos puntos de la geografía española, todavía la comunidad científica analiza cómo la recuperación de ciertas especies puede impactar en los paisajes naturales. De hecho, así lo señalan los científicos del estudio con participación de la Universidad de Zaragoza, que apunta a la incertidumbre aún existente con respecto a la selección de especies y la equivalencia ecológica.

Lo que está claro, según indican los últimos estudios publicados al respecto, es que la pérdida de los grandes herbívoros ha motivado una acumulación de biomasa que convierte nuestros bosques en un polvorín, por lo que su recuperación puede ser una estrategia eficaz ante la llegada del fuego. La clave está en decidir qué especies se encargarán de desbrozar los montes, atendiendo a su capacidad de restaurar funciones ecológicas y a los potenciales riesgos que entrañan en estos entornos.