Policía Local de Logroño. (Ayto. Logroño)

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Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de perseguir y amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a un grupo formado por tres mujeres y un hombre en el centro de Logroño. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre. Pese a la gravedad del ataque, el presunto autor quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, con una orden de alejamiento de 150 metros respecto a las afectadas mientras se celebra el juicio.

El incidente se inició alrededor de las 2:30 horas de la madrugada en un céntrico pub de la capital riojana. El individuo comenzó a fotografiar a las jóvenes con la excusa de que le gustaba una mochila que llevaban. Ellas le pidieron que dejara de tomar imágenes o que fotografiara únicamente el complemento, pero al salir del local, el hombre volvió a abordarlas e insultarlas al grito de “no sabéis quién soy yo”, según recoge el diario La Rioja.

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El grupo decidió alejarse hacia el parque del Ebro, pero dos horas después el agresor reapareció en la zona por otro camino armado con un cuchillo. Según el relato de las víctimas publicado por el medio local, el individuo llegó a clavar el arma en dos ocasiones contra el banco que ellas utilizaron como parapeto.

Vehículo de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

“Me escupió en la cara, me tiró las gafas al suelo y nos gritaba ‘putas lesbianas, putas bolleras, os voy a matar’ y nos puso el cuchillo en el cuello”, detalla una de las afectadas al periódico local, asegurando que todavía no saben “cómo salieron vivas”. Aunque los insultos homófobos no quedaron consignados inicialmente en la denuncia debido al estado de nerviosismo tras el ataque, las denunciantes han confirmado al diario que los incorporarán en la vista oral por un presunto delito de amenazas.

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Una de las mujeres logró alertar al 091 y varias patrullas acudieron al parque, interceptando al sospechoso mientras huía, aunque los agentes no lograron localizar el arma blanca. Tras pasar por los calabozos, el detenido fue puesto en libertad. “Está en la calle y no es justo, tenemos miedo”, lamentan las víctimas.

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Condenan el ataque como una “expresión de odio”

Tras conocerse el caso, la asociación Gylda y la Coordinadora Feminista de La Rioja han condenado públicamente la agresión lesbófoba durante una rueda de prensa en la capital riojana. La portavoz de Gylda, Rocío Giraudo, ha trasladado todo el apoyo de ambas entidades a las afectadas: “No están solas”, ha asegurado, poniendo a su disposición los recursos de atención social, psicológica y jurídica del Centro LGTBIQ+ de La Rioja, según recoge Europa Press.

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Giraudo ha advertido de que este tipo de ataques representan una “expresión de odio y discriminación que no podemos normalizar”, por lo que ha reclamado a las instituciones y a la Justicia que investiguen lo ocurrido y “actúen con firmeza para proteger a las víctimas y combatir la violencia”. Asimismo, tanto Gylda como la Coordinadora Feminista han reivindicado un feminismo inclusivo e interseccional que no deje atrás las violencias específicas que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales en la lucha contra el patriarcado.