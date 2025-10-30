España

El BCE cumple el guion y mantiene los tipos de interés en el 2% respaldado por el crecimiento de la eurozona y la inflación controlada

La tasa de depósito seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación, en el 2,15%, y la de la facilidad marginal de préstamo, en el 2,40%

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Christine Lagarde. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
Christine Lagarde. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha seguido la hoja de ruta prevista por los analistas, y en su reunión de este jueves ha decidido mantener los tipos de interés en el 2% por cuarto mes consecutivo, desde que en junio los bajara a ese nivel. Así, la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO), en el 2,15%, y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF), en el 2,40%.

El eurobanco indica en un comunicado que “el Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. La inflación continúa en niveles próximos al objetivo del 2% a medio plazo y la evaluación por el Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación prácticamente no ha variado. La economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional”.

Incide en que el vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés aprobadas, “continúan siendo factores que contribuyen de forma importante a la resiliencia. No obstante, las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas”.

El supervisor persiste en su objetivo de estabilizar la inflación en el 2% a medio plazo, para lo que, como hasta ahora, aplicará un enfoque dependiente de los datos al fijar los tipos ‘reunión a reunión’.

Las próximas decisiones se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El guardián del euro ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

Respecto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo “mesurado y predecible” al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guión y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. (Fuente: Comisión Europea)

¿Se cierra el ciclo de bajada?

En cuanto a si se ha producido un cierre del ciclo de recortes del precio del dinero por parte del supervisor, hay diversidad de opiniones entre los analistas. Romain Aumond, estratega cuantitativo en Natixis IM Solutions, cree que el crecimiento en la zona euro sigue siendo lento, con el plan de estímulo alemán luchando por materializarse y los países exportadores penalizados por la desaceleración de la demanda mundial, por lo que considera “necesario un recorte de 25 puntos básicos para apoyar la recuperación de la zona euro, que está luchando por salir de las múltiples crisis observadas desde 2022″.

Una posición contraria la defiende Nadia Gharbi, economista para Europa en Pictet WM. No prevé “nuevos recortes de tipos”, ya que “una flexibilización adicional requiere un catalizador claro, como una pronunciada menor inflación o un fuerte deterioro de la actividad económica. De manera que nuestro escenario sigue siendo que el tipo de interés terminal del BCE sea el 2% en este ciclo”.

Mientras que Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, se muestra abierto a ambas posibilidades: “Existe cierta probabilidad de que se produzca una nueva bajada de tipos, con el fin de proteger la proyección en línea con el objetivo para 2027, pero vemos más posibilidades de que el ciclo de recortes haya concluido ya con el tipo de interés oficial actual del 2%”.

Temas Relacionados

BCETipos de interésDineroEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

José Pizarro, chef español en Reino Unido: “Uno de los platos que más gusta son las espinacas con garbanzos y en esta época me encanta añadirles calabaza”

El cocinero español propone una receta sencilla y muy completa, en la que la calabaza se asa con comino y pimentón para resaltar su dulzura natural, mientras que las espinacas y los garbanzos agregan textura y valor nutricional

José Pizarro, chef español en

Este es el precio de la luz en España para este 31 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Este es el precio de

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Una heredera trata de evitar el pago de la liquidación fiscal porque renunció a parte de los bienes en beneficio de su hermana: pierde el caso y deberá pagar 370.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado que debe asumir la carga fiscal por toda la herencia

Una heredera trata de evitar

Cómo conseguir que las lentejas queden más sabrosas: estos son los seis trucos más fáciles

Aunque suelen ser menos populares que otras legumbres como los garbanzos o las alubias, su receta es de lo más sencilla, sobre todo, si se siguen una serie de recomendaciones para potenciar su sabor

Cómo conseguir que las lentejas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hoy ha venido a divertirse

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” y una comparecencia tras ser insultado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 31 de octubre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Rafael Cubero, albañil español que vive en Suiza, desmiente el mito del empleo en el extranjero: “No es tan fácil como lo pintan”

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 30 octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje