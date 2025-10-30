El BCE cumple el guion y mantiene los tipos de interés en el 2% respaldado por el crecimiento de la eurozona y la inflación controlada

Christine Lagarde. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha seguido la hoja de ruta prevista por los analistas, y en su reunión de este jueves ha decidido mantener los tipos de interés en el 2% por cuarto mes consecutivo, desde que en junio los bajara a ese nivel. Así, la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO), en el 2,15%, y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF), en el 2,40%.

El eurobanco indica en un comunicado que “el Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. La inflación continúa en niveles próximos al objetivo del 2% a medio plazo y la evaluación por el Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación prácticamente no ha variado. La economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional”.

Incide en que el vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés aprobadas, “continúan siendo factores que contribuyen de forma importante a la resiliencia. No obstante, las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas”.

El supervisor persiste en su objetivo de estabilizar la inflación en el 2% a medio plazo, para lo que, como hasta ahora, aplicará un enfoque dependiente de los datos al fijar los tipos ‘reunión a reunión’.

Las próximas decisiones se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El guardián del euro ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

Respecto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo “mesurado y predecible” al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

¿Se cierra el ciclo de bajada?

En cuanto a si se ha producido un cierre del ciclo de recortes del precio del dinero por parte del supervisor, hay diversidad de opiniones entre los analistas. Romain Aumond, estratega cuantitativo en Natixis IM Solutions, cree que el crecimiento en la zona euro sigue siendo lento, con el plan de estímulo alemán luchando por materializarse y los países exportadores penalizados por la desaceleración de la demanda mundial, por lo que considera “necesario un recorte de 25 puntos básicos para apoyar la recuperación de la zona euro, que está luchando por salir de las múltiples crisis observadas desde 2022″.

Una posición contraria la defiende Nadia Gharbi, economista para Europa en Pictet WM. No prevé “nuevos recortes de tipos”, ya que “una flexibilización adicional requiere un catalizador claro, como una pronunciada menor inflación o un fuerte deterioro de la actividad económica. De manera que nuestro escenario sigue siendo que el tipo de interés terminal del BCE sea el 2% en este ciclo”.

Mientras que Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, se muestra abierto a ambas posibilidades: “Existe cierta probabilidad de que se produzca una nueva bajada de tipos, con el fin de proteger la proyección en línea con el objetivo para 2027, pero vemos más posibilidades de que el ciclo de recortes haya concluido ya con el tipo de interés oficial actual del 2%”.