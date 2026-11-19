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Este jueves España y el mundo pararán (un estudio dice que de manera literal) ante la llegada del GTA 6, el que según las primeras críticas es ya el mejor videojuego del mundo, superando a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, publicado en 1998. La nueva edición llega trece años después de la anterior entrega, desarrollada por Rockstar.

Los videojuegos se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento para millones de personas, aunque durante décadas también han sido objeto de prejuicios por su supuesta capacidad para fomentar la violencia, el aislamiento social o la adicción. Una percepción que no comparte Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951), quien ha reivindicado su valor cultural, educativo y narrativo, hasta el punto de considerarlos el futuro de la literatura.

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El escritor y académico de la Real Academia Española (RAE) reflexionó hace unas semanas sobre ello durante una entrevista con Carlos Alsina en el programa Más de uno, de Onda Cero, con motivo de la publicación de su última novela, La hipótesis más peligrosa, donde un adolescente de 16 años emprende un viaje por el Mediterráneo junto a su padre, al que acaba de conocer.

La espera por GTA 6 está cada vez más cerca. Dos protagonistas, nuevas mecánicas, una policía más inteligente y el regreso de las seis estrellas: estos son cinco datos que debes conocer sobre uno de los videojuegos más esperados del año.

El protagonista es también un gamer, algo que ha llevado al autor a familiarizarse con el lenguaje de los videojuegos. También de los jóvenes. De hecho, en la novela aparecen términos como farmear, shooter o hack and slash sin cursiva, una decisión deliberada del escritor para explicar el argot que utilizan las nuevas generaciones. “Es como darles una especie de relevancia especial. Y para un chico eso es un lenguaje normal. Decidí dejar todas esas expresiones en letra redonda para que entren de forma natural en la historia”, apuntó.

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Por este motivo, el académico aseguró que “los videojuegos están marcando muchísimo el lenguaje, el tono y la imaginación de muchos”. Y en contra del desprecio que hacen muchos, los defendió: “Son una herramienta muy interesante. Es una narración en la cual eres protagonista. Es tu propia historia”.

¿El futuro de la literatura está en los videojuegos?

Lejos de considerar que los videojuegos amenazan a la literatura, Pérez-Reverte cree que representan una evolución de las formas tradicionales de narrar. “El ser humano siempre necesita que le cuenten historias y vivirlas. La literatura es una manera de hacer que el lector se introduzca en mundos que no serían posibles sin los libros. Pero el mundo cambia y el videojuego es una forma estupenda de mantener el relato clásico”.

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Un ejemplar del libro «La hipótesis más peligrosa», del autor Arturo Pérez-Reverte y publicado por Alfaguara, reposa sobre un escritorio frente a estanterías de biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escritor ha imaginado además un futuro en el que los jugadores podrán introducirse completamente en las historias mediante dispositivos de realidad virtual, participando como protagonistas en lugar de limitarse a observarlas.

¿Están en los videojuegos el futuro de los relatos? Él cree que sí. “Creo que, con el paso del tiempo, los libros van a ir poco a poco... Mira, acabo de estar en Italia presentando mi libro y no he visto a nadie leyendo un solo libro en ningún aeropuerto. Todos estaban con el teléfono móvil. Creo que el futuro de la narración, dentro de 20 o 30 años, está en los videojuegos y en ese tipo de soportes”.

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Aunque ha reconocido que no es un experto en ellos, sí ha asegurado que, si tuviera que comenzar de cero su carrera, probablemente escogería otro camino: “Si yo ahora fuera un joven que quisiera escribir y crear cosas, haría videojuegos y guiones para series de televisión, pero ya no escribiría novelas”.