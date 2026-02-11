Los españoles redujeron su consumo de vino un 5,2 % en 2025, según el sector

Madrid, 11 feb (EFE).- El consumo nacional de vino ha caído un 5,2 %, hasta los 9.356.270 hectolitros en el año 2025, según el último informe de la Organización Interprofesional del Vino de España (OVIE)

En el documento, la OIVE ha analizado los datos del Infovi a diciembre de 2025, se detalla que el consumo nacional bajó 517.276 hectolitros respecto a 2024.

Por su parte, las existencias de vino y mosto a diciembre de 2025 se han reducido un 6,8 %, hasta los 46.415.075 hectolitros menos respecto al mismo del ejercicio anterior.

Esta misma tónica se repite en las importaciones, pues han bajado un 8,2 % hasta los 786.839 hectolitros de vino durante los once primeros meses de 2025 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en base a los datos analizados de la Agencia Tributaria por la Interprofesional.

Mientras las exportaciones también han sufrido un descenso en el mismo periodo, aunque en menor medida; del 1,8 % hasta los 17.542.383 hectolitros.

Por otro lado, la producción de vino y mosto durante los cinco primeros meses de la campaña 2025/2026 fue de 32,95 millones de hectolitros, un 10,3 % menos. EFE