Alberto Núñez Feijóo en una imagen de archivo. (REUTERS/Juan Medina)

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La infancia de Alberto Núñez Feijóo estuvo muy lejos de las comodidades con las que crecen muchos niños hoy en día. El presidente del Partido Popular ha echado la vista atrás para recordar cómo fueron sus primeros años en Galicia, una etapa marcada por la vida en un pequeño pueblo, los juegos en el negocio familiar y los desplazamientos diarios para acudir a la escuela. Un recorrido por su pasado en el que también ha compartido algunas de las experiencias que más le marcaron, especialmente su marcha de casa cuando todavía era un niño.

El dirigente político ha hablado de su vida más personal durante su participación en el podcast El sentido de la birra, presentado por Ricardo Moya. Una conversación en la que ha dejado a un lado la actualidad política para detenerse en recuerdos familiares y anécdotas de su infancia, algunas de ellas tan cotidianas como el camino que recorría cada día para ir a clase.

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Feijóo creció en una pequeña localidad de Ourense, próxima a la provincia de Lugo, en un entorno familiar en el que su abuela tenía un papel muy especial. Ella regentaba una tienda de ultramarinos que contaba con un almacén donde se guardaban todo tipo de productos, desde alimentos hasta piensos para animales. Aquel establecimiento se convirtió también en uno de los escenarios habituales de sus juegos infantiles.

Os Peares, el pueblo natal de Feijóo (Montaje: Infobae España / Canva.com).

Los 3 kilómetros que caminaba para ir a la escuela y sus recuerdos del negocio de su abuela

Entre las imágenes que conserva de aquella época está la de una antigua báscula romana que había en el almacén familiar y que utilizaban para pesar las mercancías. Un objeto que permanece en su memoria como parte de aquellos años en el pueblo. Sin embargo, el paso del tiempo también le ha permitido comprobar cómo cambia la percepción de los espacios durante la infancia.

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Cuando regresó recientemente a la vivienda, descubrió que aquel almacén que de pequeño le parecía enorme tenía unas dimensiones mucho más reducidas de lo que recordaba. “Aquello es pequeñísimo”, comentó durante la entrevista.

Os Peares, el pueblo de Galicia donde nació Feijóo (ShutterStock).

Otro de los recuerdos que ha recuperado tiene que ver con sus desplazamientos diarios al colegio. Feijóo ha explicado que tenía que recorrer tres kilómetros andando para llegar a la escuela, un trayecto que realizaba por una carretera que todavía recuerda con cierto cariño, aunque también con temor. “Recuerdo ir andando a la escuela, que estaba a 3 km de mi casa; era una carretera bonita, pero pasaba miedo”, ha confesado.

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Una experiencia que refleja las diferencias entre aquella infancia en el rural gallego y la realidad de muchos niños en la actualidad, con desplazamientos y rutinas muy diferentes.

Su padre decidió enviarlo a un internado en León cuando tenía 10 años

Pero si hay un episodio que ha destacado especialmente durante la conversación es el momento en el que tuvo que abandonar su casa para continuar con su formación académica. Cuando cumplió diez años, Feijóo se trasladó a un internado de los maristas en León, una decisión que tomó su padre, que había estudiado Magisterio y concedía una gran importancia a la educación de sus hijos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista. (A. Pérez Meca - Europa Press)

La oportunidad llegó a través de un familiar vinculado a la congregación marista, que les habló de la existencia de un colegio interno en León. Su padre decidió que se presentara a las pruebas de acceso, que incluían tanto exámenes psicotécnicos como diferentes actividades deportivas para valorar a los candidatos.

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Finalmente, fue admitido. Sin embargo, la decisión de marcharse no estuvo acompañada de una negociación familiar. “Mi padre no me dio a elegir”, ha recordado el líder popular. Según ha explicado, la escuela de su localidad tenía un único profesor que se encargaba de alumnos de distintas edades, por lo que su progenitor consideraba que aquella oportunidad podía ofrecerle una formación mejor.

Alberto Núñez Feijóo y su mujer Eva Cárdenas, en la alfombra azul previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya. (Eduardo Briones - Europa Press)

El viaje hasta León también permanece muy presente en su memoria. Feijóo salió en tren desde Monforte de Lemos con una maleta preparada para pasar tres meses lejos de su familia. Al llegar a la estación, un hermano marista al que no conocía fue a recogerlo para acompañarlo hasta el centro educativo.

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Allí le esperaba otro escenario completamente distinto al de su casa: un dormitorio compartido con alrededor de 90 alumnos, todos ellos desconocidos. “Aquella noche fue dura”, ha reconocido al recordar sus primeras horas en el internado. La adaptación tampoco resultó sencilla durante las semanas posteriores, especialmente por la distancia con familia y el cambio radical de vida.