Cayo Sastre, sociólogo, reflexiona sobre el papel del turismo. (Montaje Infobae)

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La promesa de prosperar mediante el esfuerzo, acceder a una vivienda en propiedad y formar una familia ha dejado de ser el horizonte vital de buena parte de la sociedad contemporánea. En su lugar, la acumulación de experiencias y los viajes parecen haberse erigido como la principal aspiración individual, desplazando los proyectos a largo plazo que sostenían a las generaciones pasadas.

“Ser turista se ha convertido en el único proyecto de vida. No hay ningún otro proyecto de vida”, sostiene Cayo Sastre, el sociólogo y exprofesor de la Universidad de Valladolid, en el pódcast El sentido de la birra al analizar el desgaste de las metas tradicionales. Según explica el académico, durante décadas existió un consenso social basado en el arraigo, el cuidado intergeneracional y la mejora material progresiva: “La gente aspiraba a tener una casa, a construir una familia, aspiraba a muchas cosas”.

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“La idea de progreso, estaba asociada siempre con mejora. Progresas, te sacrificabas”, recuerda sobre aquella mentalidad hoy en retroceso. Para el profesor de sociología, ese modelo vinculado al sacrificio presente en favor de una estabilidad futura se ha quebrado. “Yo creo que este proyecto ha desaparecido en la clase trabajadora, en los trabajadores y en la gente en general. Y entonces el único proyecto de vida puede que sea ser turista”, afirma.

Una persona en un aeropuerto sostiene un pasaporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este nuevo escenario, el horizonte se estrecha hacia el ocio inmediato como símbolo de realización personal: “Es el viaje, aspirar, el viajar a Tailandia, el viajar cada vez más lejos, el disfrutar de la vida, lo cual quiere decir que hay una especie de vacío”. Lejos de interpretar esta tendencia como una simple conquista del bienestar, Sastre advierte de la fragilidad que esconde este modelo de movilidad permanente. “Tengo la sensación de que el mundo esté feliz se vacía de golpe. Si lo piensas desde esta perspectiva, se vacía de golpe y no hay nada, simplemente hay movimiento turismo”, señala.

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Una dinámica que, a su juicio, termina chocando directamente con decisiones vitales que exigen permanencia y renuncia, como la crianza: “Es más, dejo de tener hijos, significa que no podré viajar, que no podré disfrutar de la vida. Aplazo la maternidad, la idea de ser libre constantemente para viajar, para disfrutar de la vida, para poder moverme”. Para el docente, este fenómeno representa una ruptura histórica sin precedentes en la que “el turismo se ha convertido en el único proyecto de vida y aquí es como una especie de humanidad perdida en el espacio”.

Una sociedad sin raíces que solo mira al presente

Las palabras de Sastre encajan con lo que ya advirtió hace décadas el sociólogo Zygmunt Bauman al hablar de la “modernidad líquida”, una teoría que compara la sociedad actual con un líquido incapaz de mantener una forma fija. Para explicar cómo nos comportamos hoy, Bauman puso como ejemplo precisamente al “turista”. Mientras que antes el éxito consistía en echar raíces —comprarse una casa, tener un trabajo para toda la vida y formar una familia—, el ciudadano actual prefiere vivir sin ataduras. Cualquier compromiso a largo plazo se ve hoy como un lastre que resta libertad y nos impide hacer las maletas cuando nos apetezca.

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Desde dormir con cucarachas en el Amazonas hasta recibir regalos inesperados en Sudán. Amarna Miller comparte sus anécdotas más impactantes y reflexiones sobre lo que significa viajar de verdad.

A este miedo al compromiso se suma otro fenómeno que el pensador británico Mark Fisher bautizó en su libro Realismo capitalista como la “lenta cancelación del futuro”. Según explica, los jóvenes han dejado de creer que el mañana vaya a ser mejor que el presente. Con los sueldos estancados y los precios de la vivienda por las nubes, la vieja promesa de sacrificarse hoy para vivir mejor mañana deja de tener sentido.

Al ver cerradas las puertas para construir un proyecto de vida estable, muchos trabajadores jóvenes optan por gastar su dinero en el presente inmediato y coleccionar experiencias. Así, como resume Cayo Sastre, viajar deja de ser un simple descanso de las vacaciones para convertirse en la única vía de escape ante un futuro incierto.

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