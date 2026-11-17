Receta de saltimbocca alla romana (Flickr)

Guardar

La saltimbocca alla romana es una de las recetas más conocidas de la gastronomía de Roma y de la región del Lacio. Su nombre, que podría traducirse como ‘salta en la boca’, hace referencia al carácter sabroso de este sencillo manjar. Una elaboración sencilla que une filetes de ternera, jamón curado y salvia fresca en una combinación aromática y muy sabrosa. La carne se baña con una salsa rápida de vino blanco que recoge los jugos de la sartén y aporta un acabado ligero y brillante.

Los expertos sitúan el origen del plato en la ciudad de Brescia, donde se prepararía con carne de cordero; los romanos habrían adoptado la receta ya a comienzos del siglo XIX. Dondequiera que se hubiera originado, no cabe duda de que la saltimbocca se ha difundido por todas las regiones de Italia e incluso se puede encontrar en países vecinos. Prepararla en casa es tremendamente sencillo, si se sigue el paso a paso que recomiendan los cocineros romanos.

PUBLICIDAD

Receta de saltimbocca a la romana

Son pequeños escalopes de ternera cubiertos con jamón curado y salvia, sujetos con un palillo y cocinados en sartén. La técnica principal consiste en dorar la carne por la base y terminarla con vino blanco para formar una salsa rápida y sabrosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 10 minutos.



Ingredientes

400 g de escalopas pequeñas de ternera

100 g de jamón curado en lonchas finas

12 hojas de salvia fresca

60 ml de vino blanco seco

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

30 g de mantequilla

1 cucharada de harina

Sal, con moderación

Pimienta negra recién molida

4 palillos de madera, o 1 por cada pieza si las escalopas son grandes

Cómo hacer saltimbocca a la romana, paso a paso

Limpia los escalopes de ternera y retira los nervios o partes duras. Coloca cada filete entre 2 hojas de papel de horno. Golpéalo suavemente con un mazo de cocina hasta que quede fino y uniforme. Sazona la carne con muy poca sal y pimienta. El jamón curado ya aporta bastante sabor. Pon 1 hoja de salvia sobre cada escalopa. Cubre con una loncha de jamón curado. Sujeta la carne, el jamón y la salvia con un palillo. Coloca el palillo de forma horizontal para evitar que las capas se separen. Espolvorea una fina capa de harina solo por la parte inferior de cada pieza. Retira el exceso. Calienta una sartén amplia con el aceite y la mantequilla. La grasa debe estar caliente, pero sin llegar a humear. Coloca los saltimbocca con la parte de la carne enharinada hacia abajo. Cocina durante 2 o 3 minutos, sin amontonar las piezas. Añade el vino blanco y deja que se evapore a fuego vivo durante 1 o 2 minutos. No prolongues la cocción: la ternera debe quedar tierna. Retira los saltimbocca y pásalos a una fuente caliente. Raspa el fondo de la sartén con una cuchara de madera. Si la salsa queda demasiado espesa, añade 1 o 2 cucharadas de agua caliente. Vierte la salsa sobre la carne y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con aproximadamente 3 pequeñas escalopas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 430 kcal.

Proteínas: 34 g.

Grasas: 28 g.

Hidratos de carbono: 7 g.

Fibra: 0,5 g.

Sodio: 850-1.000 mg, según el tipo de jamón curado utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir los saltimbocca recién hechos, ya que la ternera puede perder ternura al recalentarse.

Si sobra alguna porción, guárdala en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 2 días.

Para recalentarla, utiliza una sartén a fuego bajo con 1 cucharada de agua. Evita el microondas a potencia alta, porque puede endurecer la carne.