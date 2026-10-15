España

Cómo hacer escalopines al vino blanco: una receta que proviene de la cocina de aprovechamiento y está lista en media hora

Su textura tierna es perfecta para resolver cualquier tipo de celebración o comida en poco tiempo

Plato cerámico con escalopines en salsa, alcaparras y patatas pequeñas junto a una copa de vino blanco y pan.
Un plato de escalopines en salsa de vino blanco con alcaparras se sirve acompañado de patatas asadas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los escalopines al vino blanco son uno de esos platos clásicos, rápidos de hacer y con una textura tierna que resuelven una cena entre semana y a la vez impresionan en una comida de domingo. Tiene una salsa cremosa con un toque ácido y aromático que le aporta el vino, que envuelve la carne tierna de ternera en cuestión de minutos.

Esta receta proviene de la cocina de aprovechamiento de las casas españolas, donde los filetes finos de ternera se guisaban rápido para rendir más. El vino blanco seco aporta el contrapunto perfecto a la carne y se suele maridar con el mismo vino que se usa para la cocción.

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Receta de escalopines al vino blanco

Los escalopines al vino blanco son filetes finos de ternera, sellados en sartén y terminados en una salsa reducida a base de vino blanco, cebolla y nata. La técnica clave es el desglasado: aprovechar los jugos dorados que quedan pegados a la sartén tras freír la carne para construir una salsa con muchísimo sabor en pocos minutos.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 30 minutos.

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 4 filetes finos de ternera (tapa, contra o babilla)
  • Sal y pimienta negra recién molida
  • 50 gramos de harina de trigo
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • ½ cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 100 mililitros de vino blanco seco
  • 150 mililitros de nata para cocinar
  • 1 rama de tomillo fresco
  • Perejil picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer escalopines al vino blanco, paso a paso

  • Salpimenta los escalopines por ambos lados.
  • Pásalos por la harina y sacude bien el exceso. Este paso es clave: demasiada harina espesa la salsa de más.
  • Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte, sin que llegue a humear.
  • Fríe los filetes un par de minutos por cada lado, solo hasta dorarlos. No los cocines de más o perderán jugosidad.
  • Retira la carne y resérvala en un plato.
  • En la misma sartén, pocha la cebolla y el ajo picados finamente a fuego medio.
  • Sube el fuego y añade el vino blanco. Deja que se evapore el alcohol durante dos minutos, raspando el fondo de la sartén para recuperar los jugos dorados.
  • Incorpora la nata y la rama de tomillo. Baja el fuego y deja espesar la salsa cinco minutos.
  • Retira el tomillo y devuelve los escalopines a la sartén.
  • Cocina todo junto dos o tres minutos más para que la carne se impregne de la salsa.
  • Sirve caliente, con perejil picado por encima si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 320 kcal.
  • Proteínas: 26 gramos.
  • Grasas: 22 gramos.
  • Carbohidratos: 6 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los escalopines al vino blanco se conservan en la nevera, en un recipiente hermético, hasta dos o tres días. También se pueden congelar, ya cocinados y bien tapados, hasta un mes. Para recalentar, hazlo a fuego suave con un chorrito de caldo o agua para que la salsa no se corte.

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