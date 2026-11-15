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España rinde homenaje a las víctimas del accidente ferroviario y a Jesús de Miguel

Los jugadores españoles sacaron todas las camisetas que ha vestido Jesús de Miguel

Los jugadores de la selección española con las camiseta de Jesús de Miguel (REUTERS/Juan Barbosa)
Los jugadores de la selección española con las camiseta de Jesús de Miguel (REUTERS/Juan Barbosa)
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El fútbol español volvió a detenerse para recordar a Jesús de Miguel. La Selección española quiso dedicar un espacio al delantero madrileño durante su enfrentamiento ante Inglaterra en el Metropolitano, donde los internacionales protagonizaron un emotivo homenaje al futbolista fallecido. Una iniciativa que permitió recuperar su trayectoria deportiva y recordar a todos los equipos por los que pasó antes de perder la vida durante un partido de fútbol.

La imagen más significativa se produjo en los instantes previos al encuentro. Los futbolistas de España aparecieron sobre el terreno de juego con las camisetas de los clubes en los que había militado Jesús de Miguel. Cada elástica representaba una etapa de su carrera y sirvió para trasladar el reconocimiento de la Selección a los equipos que acompañaron al delantero durante su trayectoria. El gesto tuvo continuidad en la fotografía oficial del combinado nacional. Los jugadores posaron ante las cámaras con las diferentes camisetas en sus manos, convirtiendo la habitual imagen previa a un partido en un recuerdo especial para el futbolista. A este tributo se sumó la colocación de coronas de flores sobre el césped del estadio rojiblanco.

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El partido entre España e Inglaterra (Reuters/Andrew Boyers)
El partido entre España e Inglaterra (Reuters/Andrew Boyers)

No es la primera muestra de cariño que recibe el jugador desde su fallecimiento. Su muerte causó una enorme conmoción en el fútbol español y, más de diez días después de lo sucedido, su figura continúa muy presente. Jesús de Miguel perdió la vida durante el enfrentamiento entre el Tenerife y el Andorra, después de sufrir un choque con Owono. Un trágico episodio que provocó numerosas reacciones y que todavía mantiene de luto al mundo del deporte.

La Selección quiso sumarse a ese recuerdo aprovechando una cita internacional y uno de los escenarios más importantes del fútbol español. El Metropolitano se convirtió así en el lugar elegido para trasladar un mensaje de reconocimiento al delantero madrileño. Los internacionales dejaron a un lado durante unos minutos la preparación del encuentro para participar en una iniciativa que puso el foco en la memoria de un futbolista cuya carrera quedó truncada de manera repentina.

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El homenaje a las víctimas del accidente ferroviario

Sin embargo, Jesús de Miguel no fue el único protagonista de los actos celebrados antes del choque. La previa también estuvo marcada por el recuerdo a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda. En su memoria, el estadio guardó un minuto de silencio antes de que comenzara el partido, en otro momento de recogimiento para todos los presentes. La iniciativa contó, además, con la colaboración de algunas de las figuras más reconocidas de la historia reciente del fútbol español. Iker Casillas, Fernando Torres y Fernando Llorente participaron en el acto, sumándose a un homenaje que reunió a diferentes generaciones de protagonistas del deporte nacional.

Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

De esta manera, el encuentro entre España e Inglaterra comenzó con una carga emocional que fue mucho más allá de lo futbolístico. Antes de que el balón echara a rodar, el Metropolitano fue escenario de dos muestras de respeto y solidaridad. Por un lado, el recuerdo a Jesús de Miguel, cuya pérdida sigue conmocionando al fútbol; por otro, el homenaje a las víctimas del accidente ferroviario. Una previa en la que la memoria y el reconocimiento ocuparon el lugar reservado habitualmente al espectáculo deportivo.

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