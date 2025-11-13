España

Los extranjeros calientan los precios de la vivienda en el litoral español: una de cada tres casas vendidas las compran ellos

Baleares se mantiene como el territorio con mayor peso de compradores internacionales, con un 29,46% de las transacciones.

Guardar
Baleares es la comunidad autónoma
Baleares es la comunidad autónoma con mayor peso de compradores extranjeros de vivienda (Pixabay)

La inversión extranjera mantiene su papel protagonista en el mercado inmobiliario español. Según los últimos datos del Colegio de Registradores correspondientes al tercer trimestre de 2025, el 13,58% de las compraventas de vivienda realizadas en toda España las llevaron a cabo compradores internacionales, mientras que en zonas de costas compraron una de cada tres vendidas, lo que confirma el atractivo de España como destino tanto residencial como inversor.

Pese a la moderación de la economía europea y la persistencia de los tipos de interés en el 2%, el apetito de los extranjeros por las viviendas españolas no solo se mantiene, sino que se extiende a todo el territorio nacional.

“El componente internacional continúa siendo uno de los motores del mercado inmobiliario español. La presencia de compradores extranjeros no solo sostiene la actividad en zonas costeras y turísticas, sino que también empieza a tener impacto en regiones con menor exposición histórica”, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Baleares y Comunidad Valenciana, los grandes focos internacionales

Por comunidades autónomas, Baleares se mantiene como el territorio con mayor peso de compradores internacionales, con un 29,46% de las transacciones. Le siguen la Comunitat Valenciana (27%), Canarias (25,3%), Murcia (21,89%), Cataluña (15,05%) y Andalucía (12,96%).

Estas cifras reflejan el fuerte dinamismo del mercado residencial vinculado al turismo y al fenómeno del ‘lifestyle investment’, donde muchos extranjeros buscan vivienda tanto como inversión como para su uso propio, atraídos por el clima, la calidad de vida y la seguridad jurídica.

En el norte del país, aunque los porcentajes son menores, también se detecta una presencia creciente de compradores foráneos. Asturias (7,01%), Galicia (2,48%) y el País Vasco (3,79%) muestran cómo el interés internacional se expande hacia zonas menos saturadas y con precios más competitivos, lo que diversifica la geografía de la demanda.

Los extranjeros disparan la compra de viviendas para obtener la ‘Golden Visa’ antes de que el Gobierno la elimine este año.

Las provincias de Alicante y Málaga, epicentros de la inversión extranjera

A nivel provincial, Alicante vuelve a liderar el ranking nacional: el 43,29% de las compraventas en la provincia fueron realizadas por extranjeros. Le siguen Málaga (31,84%), Santa Cruz de Tenerife (29,56%), Baleares (29,46%), Girona (24,21%), Murcia (21,89%), Las Palmas (21,49%) y Almería (17,59%).

“Estos datos reflejan el fuerte componente turístico del mercado y el atractivo sostenido de España como destino residencial e inversor”, explica Font y añade que las provincias de Barcelona (14%) o Madrid (7%), “están menos expuestas en cifras relativas a este fenómeno”.

En el lado opuesto del ranking, las provincias con menor participación de extranjeros en el mercado inmobiliario son Badajoz (1,22%), Ourense (1,29%), Jaén (1,44%), Salamanca (1,66%), Álava (2,17%), Córdoba (2,30%), A Coruña (2,47%), Sevilla (2,55%), Zamora (2,66%) y Albacete (2,70%).

Un mercado en plena ebullición

Las cifras de operaciones de compraventa reflejan que el sector inmobiliario español continúa mostrando una intensa actividad, con precios en máximos históricos. El valor medio de la vivienda alcanzó en el tercer trimestre del año 2.303 euros por metro cuadrado, un 9,6% más que en el mismo trimestre del año anterior y un 26% superior al pico registrado durante la burbuja inmobiliaria de 2007, señalan fuentes de pisos.com.

Font reconoce que “seguimos en un momento muy activo: los precios crecen cerca del 10% y las transacciones se mantienen en niveles muy elevados”. Atribuye estas cifras al ”desequilibrio entre oferta y demanda, junto con unos tipos de interés relativamente bajos, lo que seguirá impulsando las operaciones en los próximos meses”.

Con estas cifras, España consolida su posición como uno de los destinos inmobiliarios más atractivos de Europa, combinando estabilidad económica, atractivo turístico y rentabilidad sostenida. La inversión extranjera no solo impulsa el mercado residencial, sino que también refuerza la imagen del país como un refugio seguro para el capital internacional.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Quién es quién en la familia de Raphael: de su mujer, Natalia Figueroa, a sus conocidas exnueras, Amelia Bono y Toni Acosta

El popular cantante español cuenta con una extensa familia formada por tres hijos y ocho nietos

Quién es quién en la

Incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de construir: España supera los 3,8 millones de pisos vacíos, según un informe

La Fundación Foessa propone que el sector público alcance acuerdos con grandes tenedores para poner en alquiler residencias con rebajas del 20%, siguiendo el modelo de Dublín

Incrementar la oferta de vivienda

La prensa internacional se rinde ante la reina Letizia con sus looks en China: de su “misteriosa” prenda a su vestido “sobrio, pero elegante”

La esposa de Felipe VI ha acaparado todas las miradas durante su viaje de Estado a China

La prensa internacional se rinde

Interior lleva al TSJM el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas que enfrenta a la normativa estatal y la autonómica

El Ministerio del Interior impugna el decreto aprobado por el Gobierno de Ayuso en julio al considerar que vulnera el Reglamento estatal de Armas y excede las competencias autonómicas

Interior lleva al TSJM el

¿Cuánto le costará el accidente de Cayetano Rivera?: los expertos cifran los destrozos en más de 30.000 euros

El torero sufrió un accidente de tráfico la pasada semana supuestamente por causas ajenas al alcohol

¿Cuánto le costará el accidente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior lleva al TSJM el

Interior lleva al TSJM el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas que enfrenta a la normativa estatal y la autonómica

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde puedes ver la gala desde España

¿Los periodistas o la UCO? El juicio al fiscal general queda visto para sentencia con la tarea de decidir qué testimonios se impondrán

La defensa del fiscal general denuncia “un juicio paralelo” que ha creado “un entorno adverso para la presunción de inocencia” de su representado

La justicia niega la nacionalidad española a una mujer descendiente de sefardíes: no pudo acreditar que sus antepasados procedieran del país

ECONOMÍA

Incrementar la oferta de vivienda

Incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de construir: España supera los 3,8 millones de pisos vacíos, según un informe

España lidera el desempleo de la OCDE con los mayores ratios de paro entre jóvenes y mujeres

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 13 noviembre

Muere un trabajador a punto de jubilarse por estrés en el trabajo y su viuda cobra una pensión vitalicia: hacía más de 12 horas y le llamaban de noche

Hackean la web de Trabajo para la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar: un “ataque malicioso”

DEPORTES

Marc Márquez explica cómo era

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”

Valencia transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo destinados a zonas afectadas por la DANA

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto