Los extranjeros calientan los precios de la vivienda en el litoral español: una de cada tres casas vendidas las compran ellos

Baleares es la comunidad autónoma con mayor peso de compradores extranjeros de vivienda (Pixabay)

La inversión extranjera mantiene su papel protagonista en el mercado inmobiliario español. Según los últimos datos del Colegio de Registradores correspondientes al tercer trimestre de 2025, el 13,58% de las compraventas de vivienda realizadas en toda España las llevaron a cabo compradores internacionales, mientras que en zonas de costas compraron una de cada tres vendidas, lo que confirma el atractivo de España como destino tanto residencial como inversor.

Pese a la moderación de la economía europea y la persistencia de los tipos de interés en el 2%, el apetito de los extranjeros por las viviendas españolas no solo se mantiene, sino que se extiende a todo el territorio nacional.

“El componente internacional continúa siendo uno de los motores del mercado inmobiliario español. La presencia de compradores extranjeros no solo sostiene la actividad en zonas costeras y turísticas, sino que también empieza a tener impacto en regiones con menor exposición histórica”, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Baleares y Comunidad Valenciana, los grandes focos internacionales

Por comunidades autónomas, Baleares se mantiene como el territorio con mayor peso de compradores internacionales, con un 29,46% de las transacciones. Le siguen la Comunitat Valenciana (27%), Canarias (25,3%), Murcia (21,89%), Cataluña (15,05%) y Andalucía (12,96%).

Estas cifras reflejan el fuerte dinamismo del mercado residencial vinculado al turismo y al fenómeno del ‘lifestyle investment’, donde muchos extranjeros buscan vivienda tanto como inversión como para su uso propio, atraídos por el clima, la calidad de vida y la seguridad jurídica.

En el norte del país, aunque los porcentajes son menores, también se detecta una presencia creciente de compradores foráneos. Asturias (7,01%), Galicia (2,48%) y el País Vasco (3,79%) muestran cómo el interés internacional se expande hacia zonas menos saturadas y con precios más competitivos, lo que diversifica la geografía de la demanda.

Los extranjeros disparan la compra de viviendas para obtener la ‘Golden Visa’ antes de que el Gobierno la elimine este año.

Las provincias de Alicante y Málaga, epicentros de la inversión extranjera

A nivel provincial, Alicante vuelve a liderar el ranking nacional: el 43,29% de las compraventas en la provincia fueron realizadas por extranjeros. Le siguen Málaga (31,84%), Santa Cruz de Tenerife (29,56%), Baleares (29,46%), Girona (24,21%), Murcia (21,89%), Las Palmas (21,49%) y Almería (17,59%).

“Estos datos reflejan el fuerte componente turístico del mercado y el atractivo sostenido de España como destino residencial e inversor”, explica Font y añade que las provincias de Barcelona (14%) o Madrid (7%), “están menos expuestas en cifras relativas a este fenómeno”.

En el lado opuesto del ranking, las provincias con menor participación de extranjeros en el mercado inmobiliario son Badajoz (1,22%), Ourense (1,29%), Jaén (1,44%), Salamanca (1,66%), Álava (2,17%), Córdoba (2,30%), A Coruña (2,47%), Sevilla (2,55%), Zamora (2,66%) y Albacete (2,70%).

Un mercado en plena ebullición

Las cifras de operaciones de compraventa reflejan que el sector inmobiliario español continúa mostrando una intensa actividad, con precios en máximos históricos. El valor medio de la vivienda alcanzó en el tercer trimestre del año 2.303 euros por metro cuadrado, un 9,6% más que en el mismo trimestre del año anterior y un 26% superior al pico registrado durante la burbuja inmobiliaria de 2007, señalan fuentes de pisos.com.

Font reconoce que “seguimos en un momento muy activo: los precios crecen cerca del 10% y las transacciones se mantienen en niveles muy elevados”. Atribuye estas cifras al ”desequilibrio entre oferta y demanda, junto con unos tipos de interés relativamente bajos, lo que seguirá impulsando las operaciones en los próximos meses”.

Con estas cifras, España consolida su posición como uno de los destinos inmobiliarios más atractivos de Europa, combinando estabilidad económica, atractivo turístico y rentabilidad sostenida. La inversión extranjera no solo impulsa el mercado residencial, sino que también refuerza la imagen del país como un refugio seguro para el capital internacional.