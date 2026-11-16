La rutina de 8 ejercicios de fuerza para mayores de 60 años que se pueden hacer en casa

Una mujer mayor de 70 años practica sentadillas sin peso en la sala de su hogar, mostrando concentración y serenidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de fuerza en personas de más de 60 años es una herramienta fundamental para evitar aumentar el riesgo de osteoporosis. Para ello, no es necesario acudir a un gimnasio ni utilizar máquinas complejas que manejan pesos elevados porque muchos de los ejercicios se pueden realizar desde casa con materiales sencillos y el propio peso corporal.

La pérdida de masa muscular es uno de los procesos más marcados del envejecimiento y afecta directamente a la capacidad de moverse con autonomía. Caminar, nadar o montar en bicicleta resultan beneficiosos, pero no sustituyen el trabajo de fuerza necesario para generar una resistencia y mejorar la funcionalidad.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda trabajar los principales grupos musculares al menos dos días por semana. Muchos de estos músculos pueden trabajarse desde casa y si, además, se lleva tiempo sin practicar ningún deporte es bueno comenzar de menos a más.

Ejercicios en casa para mejorar la movilidad

Los ejercicios de fuerza que se pueden realizar en casa no requieren material extra, solo una mancuerna, a no ser que se le quiera añadir un poco de peso. Sin embargo, este proceso es conveniente hacerlo cuando el nivel físico esté apto para soportar más. Por ello, lo importante es priorizar que se hagan de manera correcta.

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El primer ejercicio es la sentadilla. Con tres series de 10 repeticiones cada una se consigue fortalecer las piernas, los glúteos, la zona core y mejora la movilidad. Simplemente hay que colocarse con los pies separados y perpendiculares al ancho de las caderas, llevar los glúteos hacia atrás y flexionar las rodillas bajando, para después subir a la posición inicial.

Sentadilla ismométrica. (Magnific)

El siguiente ejercicio es similar, una sentadilla isométrica en pared. En este caso, hay que apoyar la espalda en, como su nombre indica, la pared y deslizar hacer abajo formando un ángulo de 90 grados con las rodillas. Después de mantener la posición durante 30 segundos, hay que subir a la posición inicial. Así unas tres veces.

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Otro ejercicio para mejorar la movilidad y fortalecer piernas y glúteos es la zancada lateral. Haciendo 20 repeticiones distribuidas en dos series (10 por tanda), se debe dar un paso hacia un lado, flexionar la rodilla de la pierna desplazada y dejar la otra estirada. Después, volver a la posición y cambiar de lado.

Ejercicios para mejorar la lumbar

Centrándonos en la zona lumbar, hay otros ejercicios más óptimos para reforzar la zona e igual de sencillos para hacer en casa. Con una esterilla, para no hacerse daño con la dureza del suelo, se puede realizar el puente de glúteos. Un método que consiste en tumbarse boca arriba con las rodillas flexionadas, elevar la pelvis formando una línea recta entre hombros y rodillos. Así entre 12 y 15 repeticiones por tres series.

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Siguiendo con la zona de glúteos está la patada de glúteo. Colócate a cuatro apoyos y eleva la pierna hacia atrás, manteniendo la otra apoyada en el suelo (o esterilla) con la rodilla flexionada. Regresa lentamente y repite el proceso en unas 10 o 15 repeticiones por tres series.

Una mujer haciendo ejercicio bird-dog (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminando con la parte de lumbar, el ‘bird-dog’ es uno de los mejores ejercicios para trabajar la estabilidad corporal. También colocándose en cuatro apoyos con las manos bajos los hombros y las rodillas bajo las caderas, se extiende al mismo tiempo un brazo hacia delante y la pierna contraria hacia atrás. Tras mantener unos segundos, repetir el proceso cambiando de lado. Se realizan 10 repeticiones en tres series.

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Ejercicios de bíceps y abdomen

Para poner el cierre perfecto a tu rutina de ejercicios de fuerza en casa, nos centraremos en la zona del brazo. Con el curl de bíceps, se fortalece esa área a través de la sujeción de una mancuerna o pesa ligera. Después flexionar los codos y bajar de forma controlada. En caso de no contar con el material necesario, se pueden utilizar alternativas como botellas de agua de litro y medio o dos litros.

Descubre cómo fortalecer y tonificar tus glúteos con solo una banda elástica. Este video te guía a través de tres ejercicios esenciales: caminata lateral, puente de glúteo y patada hacia atrás, con instrucciones claras para una técnica perfecta.

Por último, el ejercicio, tal vez, más complicado, pero efectivo: la plancha. Una práctica algo temida que genera una resistencia y ayuda a fortalecer todos los músculos estabilizadores, además del abdomen y la espalda. Se trata de apoyar los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, con el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones. También se pueden apoyar las rodillas para más seguridad. Esta posición hay que mantenerla 30 segundos y repetir tres veces.

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Con todos estos ejercicios ya se puede crear una rutina de ejercicios de fuerza perfecta para realizar en casa y conveniente para personas de más de 60 años, sin acudir a un gimnasio.