Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

Santiago Abascal, candidato a la presidencia del Gobierno de Vox. (Montaje Infobae con una imagen de Europa Press)

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Viernes 13 de noviembre, día 1 de la campaña electoral rumbo las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Pocas horas antes de que arrancara, Vox ha presentado su programa para las elecciones generales, un documento de 55 páginas que incluye la deportación y repatriación de migrantes, el concepto de “prioridad nacional” aplicado a vivienda, educación y sanidad, y el compromiso de derogar las leyes de género. Bajo el lema Es sentido común, el texto no recoge, sin embargo, la propuesta de un sistema mixto de pensiones que el partido había defendido en su programa económico de 2025.

Entre las medidas concretas figuran el desalojo en 24 horas de quien ocupe una vivienda, la militarización de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, la prohibición del niqab o el burka en espacios públicos y la prohibición de alquilar viviendas a migrantes en situación irregular.

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El partido liderado por Santiago Abascal también se compromete a derogar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la ley de Memoria Democrática y la ley de educación conocida como LOMLOE.

La inmigración, eje central del programa

La formación otorga un peso considerable a la idea de “prioridad nacional”. El documento señala que “el punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras” y añade: “Las casas, en España, para los españoles. Prioridad nacional para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler”.

Bajo el principio de “ni uno más”, Vox plantea prohibir las regularizaciones masivas, endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad, revisar concesiones consideradas fraudulentas y ampliar los supuestos de pérdida de la ciudadanía. El texto propone además suprimir el arraigo como vía de regularización y excluir a los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria, salvo en casos de urgencia grave, así como apartar a todos los extranjeros del ingreso mínimo vital.

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El programa incorpora un plan de “remigración” para que los extranjeros que, según el texto, “vivan de subsidios” regresen a sus países de origen, junto con la deportación de quienes cometan delitos o impongan “costumbres, hábitos o culturas ajenas” incompatibles con la dignidad de las mujeres. En el ámbito educativo, Vox propone establecer límites de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español y eliminar los menús halal en los centros escolares. El partido plantea también poner fin a las subvenciones públicas destinadas a ONG, sindicatos y patronales.

Rebaja fiscal y giro económico

El programa contempla una rebaja masiva de impuestos para los ciudadanos españoles, con reducciones en el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y la cuota de autónomos. A la par, el partido propone gravar el envío de remesas al extranjero y reducir “al mínimo estrictamente necesario” el tamaño de la administración pública y su gasto.

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(REUTERS/Vincent West)

En materia económica, Vox aboga por “una reindustrialización radical de la economía española” y se limita, en el apartado de pensiones, a garantizar la sostenibilidad del sistema mediante una economía más productiva y el fomento de la natalidad. Entre las medidas natalistas, el partido plantea intensificar las ayudas en función del número de hijos y que el Estado financie la cotización a la seguridad social de quienes se dediquen al cuidado familiar.

El documento incluye también el compromiso de una auditoría integral de todas las administraciones para “destapar cualquier indicio de corrupción”, revertir las normativas que prohíben los motores de combustión, eliminar las zonas de bajas emisiones y limitar las multas de tráfico y estacionamiento.

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Defensa, Gibraltar y el “derecho a la vida”

En el capítulo de seguridad, Vox propone reducir la edad a partir de la cual un menor es responsable penalmente. El partido defiende asimismo un incremento del gasto en defensa, la protección de la soberanía frente a injerencias extranjeras, la revisión de las relaciones diplomáticas con Marruecos y una mayor presión para recuperar la soberanía española sobre Gibraltar.

El programa no menciona de forma explícita ni el aborto ni la eutanasia, pero sí incluye el compromiso de defender “el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte”.