Buscan a un menor de un grupo excursionista perdido ayer en una caminata en los Pirineos

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Barcelona, 15 nov (EFE).- Un amplio dispositivo de los Bomberos de la Generalitat busca desde anoche a un menor perdido en el paso de montaña Coll de Banyuls-Rabós, entre Cataluña y Francia, cuando realizaba una caminata con un grupo excursionista por esa zona del Pirineo.

Los bomberos han informado este domingo de que el menor se perdió cuando hacía una salida con un grupo excursionista por un paso de montaña muy transitado por montañeros y ciclistas que conecta el municipio gerundense de Rabós con el francés de Banyuls-sur-Mer, a través del macizo de la Albera.

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Dotaciones terrestres, la unidad de drones, la unidad canina y el grupo de actuaciones especiales de los bomberos han trabajado durante toda la noche en las tareas de búsqueda del menor. EFE