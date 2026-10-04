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Los Bomberos han rescatado a 205 personas atrapadas por el agua desde anoche en Cataluña

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han rescatado hasta el momento un total de 205 personas que estaban atrapadas por el agua como consecuencia de las lluvias torrenciales que han caído en Cataluña desde anoche, han informado a EFE fuentes de este cuerpo de emergencias.

Entre las 20:00 horas de ayer sábado, cuando empezaron las precipitaciones más importantes, y hasta las 14:00 horas de este domingo, los bomberos han rescatado a 205 personas sorprendidas por el agua, sobre todo en bajos de edificios, vehículos y ascensores.

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En ese mismo periodo de tiempo, los Bomberos han realizado 2.055 servicios como consecuencia de las lluvias.

Las mismas fuentes han explicado que los efectivos del cuerpo trabajan este mediodía en las comarcas de Girona y en las del norte de Barcelona, sobre todo para achicar agua.

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Los Bomberos, junto con efectivos de Salvamento Marítimo, trabajan también para localizar a un hombre joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar (Barcelona).

En este rescate trabajan en tierra los efectivos de cinco dotaciones de los bomberos, efectivos que están ayudados por un helicóptero de Salvamento Marítimo y una embarcación de este servicio, encargada de la búsqueda del joven en el mar. EFE

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