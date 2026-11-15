Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

Un tren en la Estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. (Eduardo Parra / Europa Press)

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Un tren de mercancías ha descarrillado en la madrugada de este domingo cerca de la localidad madrileña de Zarzalejo, en la vía que une la capital y Ávila, por lo que se están registrando retrasos, según ha informado Renfe en la red social X. El maquinista ha resultado herido leve tras salirse de la vía el tren que conducía y ha sido trasladado al Hospital Puerta del Hierro, han indicado fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. El hombre sufre dolores en la espalda sin que su estado revista gravedad.

La circulación de trenes está suspendida entre las localidades madrileñas de Zarzalejo y Robledo de Chavela, ha señalado Renfe, que ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela.

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Información de Renfe en la red social X.

El descarrilamiento se ha producido en torno a las 3.48 horas de este domingo tras salirse de la vía a cusa de un movimiento de tierras por las fuertes lluvias de los últimos días. El incidente ha afectado únicamente a la máquina del convoy, compuesto por 17 vagones que transportaban bobinas eléctricas.

El tren que ha sufrido esta incidencia pertenece a la compañía Captrain, según han indicado a fuentes ferroviarias.

La investigación del accidente de Urda sigue abierta

El incidente se produce 18 días después del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, donde la colisión entre dos trenes de alta velocidad dejó 69 víctimas mortales. La investigación permanece abierta y analiza una posible cadena de fallos.

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Una de las hipótesis contempla una avería en el sistema de seguridad LZB, que obligó a recurrir a un sistema alternativo de señalización. Los investigadores también estudian la autorización para que un tren de Renfe continuara a velocidad normal, en vez de hacerlo bajo el protocolo de marcha a la vista, limitado a 40 kilómetros por hora, pese a que otro convoy de Iryo permanecía detenido en la misma vía. La colisión se produjo cuando el tren de Renfe alcanzó al otro por detrás.