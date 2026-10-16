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Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

El mismo día que el portavoz de ERC ha reconocido “haber fracasado”, la editorial Ara Llibres ha anunciado la publicación de su tercer libro

Gabriel Rufián publica 'Cómo ganar a los fachas'. (Montaje Infobae)
Gabriel Rufián publica 'Cómo ganar a los fachas'. (Montaje Infobae)
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Ironías de la vida: el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lleva meses tratando de impulsar una alianza de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. A pocas horas de que concluya el plazo para registrar las coaliciones electorales que concurrirán a los comicios del 29-N, el diputado republicano ha reconocido su fracaso. “Estamos dando un espectáculo dantesco. Pido disculpas a la ciudadanía, creo que hemos fracasado o estamos muy cerca de fracasar”, ha admitido este viernes ante la incapacidad de Frente Amplio y Podemos de negociar. En medio de este desencuentro, Rufián se prepara para publicar un libro titulado Cómo ganar a los fachas (leer antes de votar) (Ara Llibres, 2026).

La editorial catalana Ara Llibres ha anunciado este viernes la publicación de la obra, titulada originalmente Com guanyar els fatxes (llegir abans de votar), que llegará a las librerías el próximo 27 de octubre, como ha difundido el sello. Es la tercera obra del portavoz de Esquerra, que ya había publicado Ser de izquierdas es ser el último de la fila (y saberlo) (2019) y El 15M facha: ideas para un futuro en disputa (2020).

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Un libro con la fórmula para derrotar a la extrema derecha

Según la sinopsis, el ensayo de 224 páginas traslada algunas de las cuestiones que han marcado sus intervenciones políticas. “Con el estilo afilado que caracteriza sus intervenciones en el Congreso, Rufián disecciona a la extrema derecha, da las claves para combatirla y propone alternativas reales para vertebrar un frente común desde la izquierda”, apunta el resumen, para añadir que “este libro no ofrece pureza; este libro ofrece respuestas”.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y candidato por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" y el "vodevil" que llevan protagonizando estos días para cerrar un acuerdo unitario.

La publicación llega en uno de los momentos de mayor tensión entre las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Pese a que ya a comienzos de año Rufián se abrió a liderar una confluencia de izquierdas -“Si puedo ayudar siendo el cabeza de lista, pa’lante”, dijo-, a escasas horas de que cierre el plazo, la ansiada coalición de los votantes progresistas no se ha cumplido. Rufián anunció hace unos días que encabezaría las listas de su partido, ERC, y no formaría parte de Frente Amplio. “Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solo no se gana”, dijo días antes de confirmar su candidatura.

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Por el momento, el dirigente de ERC ya tiene fecha para presentar su ensayo. Será el próximo 25 de octubre, a las 12.30 horas, en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde conversará con la periodista Àngels Barceló en un acto gratuito abierto al público. Una cita que llegará a poco más de un mes de que los españoles acudan a las urnas y en la que el diputado tendrá ocasión de explicar cómo construir ese frente común que, al menos hasta ahora, no ha conseguido materializarse.

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