España

El lado más personal de Gabriel Rufián: casado con la jefa de prensa del PNV, padre de dos hijos y una ruptura muy mediática

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya mantiene su vida personal alejado de los focos y las cámaras

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
El portavoz de ERC en
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una rueda de prensa anterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2023, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

El rostro de Juan Gabriel Rufián Romero ha vuelto a situarse en el centro de los focos. Aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su vida profesional como diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Su nombre ha copado los titulares de la prensa debido a que se ha viralizado un vídeo en el que se le puede junto a la actriz gallega Ester Expósito, con quien ha sido grabado bailando al ritmo de la bachata El malo, del grupo Aventura, en un after de la zona de Moncloa.

Si bien es cierto que son pocas las cuestiones que se conocen sobre su vida personal, lo cierto es que en alguna que otra ocasión su vida privada se ha situado en el centro de los focos. Las primeras veces que acaparó la atención de la prensa rosa fue en 2018, cuando salió a la luz su separación de Mireia Varela, con quien tenía 10 años de matrimonio y un hijo en común, Biel.

Mireia Varela en una imagen
Mireia Varela en una imagen de redes sociales (Instagram / @mireiavarela)

Los dos se conocieron en Barcelona cuando, por cosas del destino, ambos cruzaron sus caminos en el metro. Allí, coincidían a diario y a él le empezó a llamar la atención aquella joven. Un día, tras armarse de valor, Rufián le dio un papel en el que había anotado su número de teléfono y su email. Aquello, solo fue el principio de lo que fue su historia de amor.

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una película romántica, terminó de la peor manera. Y es que ni la propia Mireia pudo intuir el fin de su relación. Tan amarga se le hizo su ruptura que, en más de una ocasión, compartió diferentes mensajes en sus redes sociales, donde dejaba entrever que su corazón estaba herido. “He despedido el 2019 llorando, sabiendo que ya no podré recuperarlo. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal”, publicó hace cinco años, dejando entrever que su separación de Rufián fue un duro golpe para ella. “No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar”.

Gabriel Rufián y Mireia Varela
Gabriel Rufián y Mireia Varela en una imagen de redes sociales (Instagram / @mireiavarela)

Su matrimonio con Marta Pagola

Mientras ella vive en Sabadell junto al hijo del político, lo cierto es que Rufián se ha dado una oportunidad en el amor con Marta Pagola. Si bien guardó silencio durante su ruptura con Varela, lo cierto es que, poco después de su separación, inició un romance con la jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco.

Su historia de amor empezó a fraguarse en el entorno laboral, concretamente, en los pasillos del Congreso de los Diputados, en el que ambos ejercen su actividad profesional. Poco a poco, la chispa del amor surgió y, en el año 2020, ambos anunciaron que contraerían matrimonio. No obstante, la pandemia por la Covid-19 le obligó a posponer la fecha de la boda.

El portavoz de ERC en
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sale de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). (Ananda Manjón - Europa Press)

Afortunadamente, se dieron el ‘sí, quiero’ en junio de 2022 tras tres años de noviazgo. Su boda tuvo lugar en Irún y el banquete lo celebraron en el restaurante Usategieta, en el municipio de Oiartzun. El enlace fue bastante íntimo y tuvo como invitados a 100 allegados, amigos y familiares, entre los que se encontraban los políticos Oriol Junqueras y Joan Tardá. La pareja se convirtió en padres de su primer hijo en común en enero de 2024. Sin embargo, apenas han trascendido detalles sobre el bebé, más allá de la baja de paternidad del diputado.

Temas Relacionados

Gabriel RufiánGente EspañaFamosos EspañaERCCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La suplementación con ácidos grasos podría revertir la pérdida de visión asociada a la vejez, según un estudio

Investigadores de la Universidad de California han descubierto que la activación de una enzima mejora la visión

La suplementación con ácidos grasos

Un jefe de obra pierde su Rolex de 16.000 euros en el hormigón y exige una indemnización: “Es culpa tuya y de la máquina”

Finalmente, él mismo ha sido condenado a pagar 2.500 euros por no operar de manera correcta

Un jefe de obra pierde

Juan del Val cuenta en ‘El Hormiguero’ sus planes tras ganar el millón de euros del Premio Planeta

El guionista ha regresado a su puesto de trabajo en el programa de Antena 3, donde ha desvelado algunos detalles relacionados con el codiciado galardón

Juan del Val cuenta en

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

El emprendedor cuenta cómo una inversión controlada en la experiencia de su hijo reveló lecciones clave sobre responsabilidad, riesgo y gestión financiera frente a las promesas de dinero fácil

José Elías, empresario multimillonario: “Le

Crema de castañas y setas: una receta fácil y elegante perfecta para acompañar las noches frías del otoño y el invierno

Inspirada en la tradición culinaria del norte de España y el sur de Francia, esta crema combina el dulzor natural de la castaña con el sabor umami de setas como el boletus o el níscalo

Crema de castañas y setas:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del grito y el puñetazo

Del grito y el puñetazo en un acuartelamiento al fallo del Supremo: una pelea entre cabos redefine los límites de la sanción penal militar

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

ECONOMÍA

José Elías, empresario multimillonario: “Le

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder