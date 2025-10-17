El lado más personal de Gabriel Rufián: casado con la jefa de prensa del PNV, padre de dos hijos y una ruptura muy mediática

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una rueda de prensa anterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2023, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

El rostro de Juan Gabriel Rufián Romero ha vuelto a situarse en el centro de los focos. Aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su vida profesional como diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Su nombre ha copado los titulares de la prensa debido a que se ha viralizado un vídeo en el que se le puede junto a la actriz gallega Ester Expósito, con quien ha sido grabado bailando al ritmo de la bachata El malo, del grupo Aventura, en un after de la zona de Moncloa.

Si bien es cierto que son pocas las cuestiones que se conocen sobre su vida personal, lo cierto es que en alguna que otra ocasión su vida privada se ha situado en el centro de los focos. Las primeras veces que acaparó la atención de la prensa rosa fue en 2018, cuando salió a la luz su separación de Mireia Varela, con quien tenía 10 años de matrimonio y un hijo en común, Biel.

Mireia Varela en una imagen de redes sociales (Instagram / @mireiavarela)

Los dos se conocieron en Barcelona cuando, por cosas del destino, ambos cruzaron sus caminos en el metro. Allí, coincidían a diario y a él le empezó a llamar la atención aquella joven. Un día, tras armarse de valor, Rufián le dio un papel en el que había anotado su número de teléfono y su email. Aquello, solo fue el principio de lo que fue su historia de amor.

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una película romántica, terminó de la peor manera. Y es que ni la propia Mireia pudo intuir el fin de su relación. Tan amarga se le hizo su ruptura que, en más de una ocasión, compartió diferentes mensajes en sus redes sociales, donde dejaba entrever que su corazón estaba herido. “He despedido el 2019 llorando, sabiendo que ya no podré recuperarlo. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal”, publicó hace cinco años, dejando entrever que su separación de Rufián fue un duro golpe para ella. “No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar”.

Gabriel Rufián y Mireia Varela en una imagen de redes sociales (Instagram / @mireiavarela)

Su matrimonio con Marta Pagola

Mientras ella vive en Sabadell junto al hijo del político, lo cierto es que Rufián se ha dado una oportunidad en el amor con Marta Pagola. Si bien guardó silencio durante su ruptura con Varela, lo cierto es que, poco después de su separación, inició un romance con la jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco.

Su historia de amor empezó a fraguarse en el entorno laboral, concretamente, en los pasillos del Congreso de los Diputados, en el que ambos ejercen su actividad profesional. Poco a poco, la chispa del amor surgió y, en el año 2020, ambos anunciaron que contraerían matrimonio. No obstante, la pandemia por la Covid-19 le obligó a posponer la fecha de la boda.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sale de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). (Ananda Manjón - Europa Press)

Afortunadamente, se dieron el ‘sí, quiero’ en junio de 2022 tras tres años de noviazgo. Su boda tuvo lugar en Irún y el banquete lo celebraron en el restaurante Usategieta, en el municipio de Oiartzun. El enlace fue bastante íntimo y tuvo como invitados a 100 allegados, amigos y familiares, entre los que se encontraban los políticos Oriol Junqueras y Joan Tardá. La pareja se convirtió en padres de su primer hijo en común en enero de 2024. Sin embargo, apenas han trascendido detalles sobre el bebé, más allá de la baja de paternidad del diputado.