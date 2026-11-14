No hay un auge de mochilas bomba: “Hay mucha broma, miedo que se contagia, el loco de Oviedo y, eso sí, una guerra híbrida que amenaza Europa”

Exhibición del TEDAX de la Policía Nacional en el Palacio de Deportes de Santander. (@policia en X)

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El aviso por un objeto sospechoso en una gasolinera del municipio madrileño de Galapagar (36.800 vecinos) fue una falsa alarma. El Ayuntamiento de esta localidad comunicó el jueves que en ningún momento se produjo un aviso de bomba, sino que simplemente se localizó un objeto sospechoso después de que el empleado de la estación de servicio avisara de una maleta sospechosa. Se aplicó el protocolo establecido y los Tedax acordonaron la zona. Pero la maleta estaba limpia, no tenía nada. Un día antes, el miércoles, se localizó otra mochila sospechosa en una calle de una localidad muy próxima, Guadarrama (17.500 habitantes), en las proximidades de otra gasolinera.

Los Tedax también activaron el protocolo y en este caso se tuvo que llevar a cabo una detonación controlada ante la posibilidad de que pudiese contener algún tipo de material explosivo, algo que luego quedó descartado. Y es que el miedo por la mochila bomba que sí explotó en Oviedo el martes por la mañana, provocando la muerte de un policía nacional e hiriendo gravemente a un operativo de los Tedax, ha despertado una especie de “miedo contagioso” entre la población, explican fuentes consultadas. Y eso que lo de Oviedo fue obra de un delincuente con varios antecedentes a sus espaldas que antes había tiroteado a una joven y que quería poner esa bomba en el edificio para vengarse de algunos vecinos.

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En esta especie de ‘psicosis’ colectiva se han documentado al menos nueve episodios en esta última semana. Este mismo viernes, por la mañana, en el barrio madrileño de Valdecarros, la Policía Nacional se ha tenido que desplegar en la estación de Metro del mismo nombre por la presencia de una mochila sospechosa que ha obligado a activar, otra vez, a los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) y a cortar la circulación de trenes en un tramo de la Línea 1 de Metro. Todo ha sido una falsa alarma. Una nueva incidencia que se suma a las registradas esta semana en inmediaciones de un colegio de Arganda y en torno al Centro Comercial Plaza de la Estación, en Fuenlabrada, así como a la ocurrida el martes en la plaza de España de Madrid, donde por la mañana se detonó también de forma controlada una maleta de viaje.

Lugar de la explosión de una mochila en el que ha fallecido un agente de la Policía, en Oviedo. (CEP)

Pero no solo Madrid y Oviedo. Otra mochila abandonada obligó este jueves a cerrar durante casi hora y media el centro de Sevilla. La Policía Nacional cortó la Avenida de la Constitución, desde Plaza Nueva hasta Puerta de Jerez, y desplegó un amplio dispositivo de seguridad que culminó con una detonación controlada por parte de los Tedax. Otra vez más, el equipaje no contenía explosivos y todo ha quedado en una falsa alarma. El miércoles, otro objeto sospechoso obligó a desplegar un dispositivo policial parecido en el barrio de Triana, en las inmediaciones de las calles Juan Díaz de Solís y López de Gomara. Los Tedax también se desplazaron hasta la zona, aunque finalmente se descartó cualquier peligro. En Málaga, otra maleta abandonada movilizó el martes a la Policía, mientras que el miércoles otro equipaje sospechoso obligó a modificar el recorrido de la manifestación convocada en Granada con motivo de la huelga general. Los dos avisos resultaron ser falsas alarmas. El centro de salud de San Pedro Alcántara, en Marbella, también fue desalojado por la presencia de otra maleta abandonada.

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“Más vale prevenir que curar”

Las fuentes consultadas explican que hay mucho “bromista y mucho miedo que se contagia por la viralidad que tienen estas noticias, lo que provoca que mucha gente avise a la Policía. Y luego, de vez en cuando, pasan episodios realmente graves como el de Oviedo, con la lamentable muerte de un compañero y las heridas graves de otro”, explican las mismas fuentes policiales consultadas, que de todos modos señalan que la ciudadanía “hace bien” cuando crea que puede haber peligro porque hay algún objeto sospechoso abandonado en la vía pública o en cualquier instalación, sobre todo en medios de transporte público. “Más vale prevenir que curar”. Lo cierto es que los avisos se están disparando.

Porque ha habido más casos en los últimos días. La Policía también recibió una llamada anónima que alertaba de la presencia de una mochila sospechosa en la estación de Zaragoza-Delicias y otra en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación en Córdoba capital. En Murcia, por su parte, los Tedax realizaron una detonación controlada de una mochila que se encontraba dentro de un vehículo estacionado cerca de la Comandancia de la Guardia Civil. En ningún caso se han hallado explosivos. Una fuente del CNI explica que se está investigando la posible vinculación de algunos de estos hechos con Blocus, el movimiento que alentó disturbios en diferentes ciudades españolas a finales de octubre y cuya cúpula fue desmantelada con la detención de 18 activistas en distintas ciudades. “¿Represalias por estas detenciones?. Todo se investiga".

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Carga policial en una protesta por la educación pública durante un acto de Ayuso.

Hay que recordar que a mediados de octubre, la Policía Nacional detuvo a dos personas en Málaga y Murcia por su presunta implicación en varias amenazas de bomba dirigidas contra dos aeropuertos españoles. Utilizaban, sin consentimiento, los datos personales de un tercero para acceder a un servicio de llamadas por Internet y con inteligencia artificial distorsionaban la voz. Los investigados están acusados de los delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos. Es lo que se conoce como ‘swatting’, que consiste en realizar avisos falsos a los servicios de emergencia con el propósito de provocar un despliegue policial contra una persona o en un lugar determinado.

Todos estos incidentes coinciden con la ola de avisos de bomba que se están recibiendo en otros países de Europa y que se pueden atribuir a grupos que se coordinan internacionalmente a través de redes sociales para provocar desorden y caos. Y entre estos casos, “episodios aislados a los que se suman bromistas por el efecto llamada”, explican las fuentes policiales. Este jueves, por ejemplo, una amenaza de bomba detuvo la circulación de trenes en la estación de Calais-Fréthun, en el norte de Francia, y provocó retrasos los trenes Eurostar que conectan París y Londres.

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Los colegios italianos

Además, esta semana se han recibido amenazas masivas en colegios de Irlanda del Norte e Italia, donde centenares de centros educativos han tenido que ser evacuados por precaución. Un día antes, el miércoles, unas 6.300 escuelas de Italia recibieron un mismo correo electrónico anónimo que avisaba de una bomba en sus edificios. La misma amenaza llegó también a 300 colegios en Irlanda del Norte, Escocia e Irlanda. En ningún centro se han encontrado explosivos. Esta especie de ‘campaña’ empezó el lunes de la semana anterior con más avisos de bombas en aviones y aeropuertos. Casi una decena de países europeos se vieron afectados: España, Dinamarca, República Checa, Italia, Portugal, Francia, Hungría, Bulgaria, Polonia y Países Bajos.

Policías italianos inspeccionando un colegio tras las recientes amenazas de bomba recibidas

Ningún Gobierno ni organización se ha atribuido la autoría. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descrito los hechos como “un intento de agresión híbrida y una forma de guerra psicológica”. Moscú ha negado estar detrás. “Obviamente no lo van a reconocer, pero muchos de estos ataques masivos en Europa, no los casos puntuales que hemos visto en España, están originados por grupos controlados por los servicios secretos rusos”, explican las fuentes del CNI antes consultadas. ¿Por qué? “Porque es la única manera que tiene Rusia de extender su guerra en Ucrania contra sus aliados europeos”. También están recibiendo amenazas de bomba muchos medios de comunicación en Europa.

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En 2025 ya se ha observado una volumetría elevada de DDoS (ataques de denegación de servicios distribuidos DDoS), es decir, una técnica utilizada para interrumpir el funcionamiento normal de un servidor, servicio o red mediante la saturación del objetivo con un volumen masivo de tráfico de internet. Sobre todo contra Administraciones Públicas, operadores y servicios esenciales, “con repuntes vinculados a grupos hacktivistas en contra de Ucrania y países que le prestan apoyo”, explica el último informe de Seguridad Nacional del Gobierno español. “Las campañas rusas de ciberespionaje son las más numerosas y frecuentes”, señala el mismo texto.