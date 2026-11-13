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Cuándo se cobra la paga extra que los jubilados en España reciben en noviembre: la fecha exacta depende de cada banco

Millones de beneficiarios recibirán este mes un ingreso doble, que puede superar los 6.700 euros brutos en el caso de la prestación máxima

Dos jubilados hacen ejercicio en un parque en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)
Dos jubilados hacen ejercicio en un parque en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)
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Los jubilados españoles cobran las pensiones contributivas en 14 pagas al año: 12 mensualidades ordinarias y dos extraordinarias que se reciben en junio y noviembre. Por tanto, este mes millones de pensionistas recibirán un ingreso doble, aunque la fecha exacta de disponibilidad del dinero dependerá del banco donde tengan domiciliada la prestación.

La Seguridad Social fija el pago en el primer día hábil del mes siguiente y, como máximo, antes del cuarto día natural, de modo que la nómina de noviembre debería estar disponible entre el martes 1 y el viernes 3 de diciembre. Pese al calendario oficial, la mayoría de las entidades financieras adelanta el abono por decisión comercial propia, una práctica que permite a sus clientes disponer del dinero antes de que termine noviembre. Así, se prevé que Bankinter y Unicaja hagan el ingreso el 23 de noviembre; CaixaBank el día 24; y BBVA, Santander, ING, Ibercaja, Abanca, Sabadell, Kutxabank, Cajamar y Laboral Kutxa el 25 de noviembre. En el caso de Abanca, el adelanto al día 25 está sujeto a que el cliente cumpla determinadas condiciones de la entidad; de lo contrario, el ingreso podría retrasarse hasta el lunes 30 de noviembre.

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La Seguridad Social precisa que tienen derecho a la paga extra las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, en favor de un familiar e incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral. El organismo aclara, además, que será suficiente un día de abono de la pensión para que se compute la sexta parte íntegra de la paga extraordinaria correspondiente, en los casos de reconocimiento inicial o reanudación del derecho. Quienes hayan cobrado la pensión durante todo el período de devengo, comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, recibirán el importe íntegro de una mensualidad. Los jubilados que comenzaron a percibir la prestación en ese semestre cobrarán, en cambio, una sexta parte por cada mes con derecho reconocido.

Miles de pensionistas de distintos puntos de España se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar pensiones dignas, mejores salarios y acceso a una vivienda asequible.

Cuánto representa el ingreso de noviembre

Según la Seguridad Social, las pagas extraordinarias, en los supuestos de períodos completos de devengo, se abonan por un importe igual al de la mensualidad ordinaria correspondiente a esos meses. En el caso de la pensión máxima de jubilación, fijada en 3.359,60 euros brutos mensuales tras la revalorización de 2026, el ingreso de noviembre puede alcanzar los 6.719,20 euros brutos al sumar la mensualidad ordinaria y la paga extraordinaria completa. Sin embargo, esa cifra está sujeta a las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que el monto neto que reciba cada beneficiario dependerá de su situación fiscal particular.

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Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para tramitar por la vía urgente el decreto ley que permitirá revalorizar las pensiones en 2027 y preservar el poder adquisitivo de los jubilados. La subida está prevista en torno al 3,5%. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que el procedimiento permitirá agilizar la actualización de las prestaciones una vez conocido el dato de inflación de noviembre y aprobada la norma correspondiente. La revalorización comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.

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