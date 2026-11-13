Los pacientes siguen sin recibir el cannabis medicinal tras un año de su aprobación: “Nos preocupa la falta de formación de los médicos”

Cogollos de cannabis, utilizados para extraer aceite de CBD medicinal, en un vaso de precipitados mientras Kiara Cardoso, fundadora de DNA Solucoes em Biotecnologia, trabaja. (REUTERS/Kira Duarte)

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Ha pasado un año desde que el Gobierno aprobase el uso del cannabis medicinal en España, pero los hospitales ya tienen su proveedor. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) autorizó los primeros compuestos durante el verano y se esperaba que los primeros principios activos llegasen a finales del mes de octubre a los centros sanitarios, pero por el momento los pacientes continúan a la espera.

Así lo confirma Carola Pérez, paciente y presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. La legalización de los tratamientos supuso “el reconocimiento de que el cannabis medicinal es un tratamiento más para los pacientes, que hasta ahora hemos vivido un estigma terrible por parte de la comunidad médica”, valora, pero la espera continúa más de un año después.

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El retraso se debe, en parte, a que tan solo una compañía farmacéutica está encargada por el momento de suministrar los principios activos a las farmacias de los hospitales, desde donde se elaborará el medicamento para cada paciente. Es la empresa Curaleaf, que ha presentado ante la Aemps dos preparados: CAN-1, con predominio de THC, el componente psicoactivo del cannabis, y CAN-2, en el que prevalece el CBD, sin efectos psicotrópicos. Los distribuirá por separado para que cada hospital determine la combinación necesaria.

“Ahora mismo, no tienen posibilidad para dispensar a todos los hospitales”, explica Jesús de Santiago Moraga, coordinador del Grupo de Trabajo en Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor (SED).

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Los médicos siguen sin formarse para el uso del cannabis

Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal apuntan también a la falta de formación del colectivo sanitario. “Por el momento, a los médicos no les está interesando demasiado y eso nos preocupa mucho”, afirma. Pérez considera que todavía hoy existe un estigma ante este tipo de terapias, porque “cuando la gente piensa en uso de cannabis medicinal, piensa en fumarse un porro”. Por ello, teme que los médicos muestren reticencias a la hora de recetarlo. “Los pacientes estamos deseando recibirlo, pero lo que nos preocupa es la falta de formación de los médicos”, confiesa.

El cannabis con fines terapéuticos podrá administrarse a pacientes oncológicos, para combatir las náuseas causadas por la quimioterapia. (Freepik)

Lo cierto es que los pacientes llevan desde enero reclamando que se forme a los médicos sobre el cannabis para que su regulación pudiera avanzar a la práctica. Los especialistas, por el momento, piden paciencia para poder formarse. Desde la SED ya han desarrollado una formación en cannabis medicinal, que comenzará el próximo 11 de enero. La capacitación se ha elaborado de la mano de la Aemps y otras cinco sociedades científicas de farmacia, neurología, oncología, salud mental o atención primaria; y se realizará en la Universidad Rey Juan Carlos. Sin embargo, por el momento no han tenido muchos inscritos.

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“Hay algunas reticencias por falta de conocimiento y de formación”, opina el doctor Moraga, que achaca el desinterés actual a la falta de disponibilidad de la terapia en los hospitales. “Hasta que no se encuentren con la posibilidad de prescribirlo, creo que no va a haber interés”, dice. El doctor defiende la seguridad de estas terapias, siempre que se sigan bajo la guía de un médico y se respeten las contraindicaciones. La SED, no obstante, pide más investigación sobre los efectos del uso prolongado del cannabis medicinal en los pacientes. “Faltan estudios randomizados, controlados, con placebos, y justamente es un buen momento para hacerlos en España, porque vamos a tener acceso a estos medicamentos y con calidad farmacéutica”, opina. .

Para cuatro patologías y únicamente en hospitales

El uso del cannabis con fines terapéuticos está limitado a cuatro casos muy concretos, siendo el dolor crónico uno de los más esperados. La normativa vigente exige que los pacientes que lo sufren, unos nueve millones de españoles, tengan que pasar por otros tratamientos antes de que el especialista plantee el cannabis como alternativa terapéutica.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no son eficaces. (Fuente: La Moncloa)

Las otras tres indicaciones autorizadas son la espasticidad vinculada a la esclerosis múltiple, las formas graves de epilepsia refractaria y las náuseas y vómitos causados por quimioterapia. Los fármacos no se venderán en oficinas de farmacia ni consistirán en cannabis para fumar: solo podrán dispensarlos las farmacias hospitalarias con receta médica, una decisión que Pérez considera con “un gravísimo error”, pues supone una dificultad extra para los pacientes. “Van a tener que acudir al hospital cada mes a recibir su aceite”, critica.