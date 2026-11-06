‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un encuentro con periodistas en la sede nacional del partido. (PP)

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A una semana de comenzar con el fuego real, el PP ya tiene diseñada la campaña con la que tratará de hacerse con una mayoría contundente para gobernar, aunque sea de la mano de Vox. Génova 13 cambia su Por fin vamos a elecciones a El cambio es necesario, que será el lema que ondee en esta campaña. El mensaje del PP girará en torno a dos ideas: la de resaltar el perfil gestor de Feijóo y la de fijar las elecciones como un plebiscito al sanchismo, con el telón de fondo del desastre en Urda, la vivienda o la corrupción.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comenzó su precampaña aludiendo a los errores que cometieron en los últimos comicios y que le dejaron a las puertas de la Moncloa. Uno de esos fue el exceso de confianza en territorios clave, donde Feijóo se dejó cuatro escaños que le hubiesen permitido gobernar en 2023. Ahora, el PP se muestra optimista en recuperarlos tan solo en Cataluña: “Las encuestas son más favorables que en 2023, aunque aprendimos que las encuestas son encuestas y tenemos que emplearnos a fondo en el territorio”, ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un encuentro con periodistas en la sede nacional del partido. En este contexto, el PP dará el pistoletazo de salida de su campaña electoral en Badalona, repitiendo así el tándem entre Feijóo y Xavier García Albiol, el fichaje estrella de la campaña con el que esperan frenar el voto a Vox en este territorio.

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Génova diseña una campaña para combatir en tres frentes simultáneos: el territorial, el de los medios convencionales y el formato digital. A diferencia de la precampaña, los desplazamientos del líder del PP serán medidos “quirúrgicamente” para centrarse en los lugares donde el voto decisivo está en disputa, en función de lo que digan los sondeos. Feijóo tiene también previsto movilizar a los barones más fuertes fuera de sus territorios para pedir el voto. Entre los nombres que suenan con más fuerza y que han sido citados en el encuentro está el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque fuentes del PP no concretan dónde aterrizará la dirigente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender alterar las reglas de las elecciones a través de "todas las trampas que pueda", al tiempo que ha reiterado una vez más sus sospechas sobre el voto por correo. (Fuente: PP)

También se espera un rol activo de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, aprovechando que el PSOE se ha quedado sin uno de sus principales activos electorales, entre los que figuran el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro Óscar Puente. “Sánchez se ha quedado solo, mientras que Feijóo estará arropado por sus expresidentes”, ha sostenido Tellado.

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En cuanto a Ceuta, el PP no descarta el regreso de Feijóo, pero fuentes del partido dejan caer que el mayor activo electoral en este territorio es Juan Jesús Vivas, quien se ha erigido como la voz autorizada para criticar la gestión del gobierno durante la avalancha migratoria.

Mantiene el veto a RTVE y reta a Sánchez a que acepte los de Mediaset y Atresmedia

En el segundo frente, el que se juega en los medios, consistirá en entrevistas y debates electorales. Génova ya ha adelantado que Feijóo estará presente en el cara a cara en Mediaset, programado para el 16 de noviembre; y en debate a 4 en Atresmedia, que será el 23 de noviembre, manteniendo su veto a la cadena pública. “Creemos que, a diferencia de RTVE, las cadenas privadas son capaces de garantizar la neutralidad.

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Feijóo se muestra dispuesto siempre y cuando la ejecuten personal de la casa y no productoras que suplanten su trabajo”, ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado. El PP condiciona su presencia a la aceptación del cara a cara por parte del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que todavía no ha confirmado ninguno de estos debates porque condiciona su presencia a que levante el veto a RTVE. El equipo del PP estará presente en otros debates, como el organizado por Cadena SER o el de La Sexta, en el que participará el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

El voto joven se juega en los formatos digitales

El PP también es consciente de que gran parte del voto joven se disputa en las redes sociales. De ahí, que el partido, a través de sus canales como TikTok, X o Instagram, haya multiplicado las publicaciones de vídeos formados con IA para atacar al Gobierno.

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Otra parte fundamental será rodearse de los grandes exponentes del formato digital. En este sentido, el líder del PP ha confirmado el pasado mes de octubre su entrevista con el creador de contenido Jordi Wild, que se emitirá en su canal de YouTube el primer día de campaña, simultáneamente con el resto de entrevistas a los cuatro principales candidatos. Fuentes del PP no concretan si Feijóo asistirá finalmente al programa de David Broncano, La Resistencia, ya que aseguran que no han recibido una invitación formal para estudiar la propuesta.