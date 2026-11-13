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Libros de Amazon España: quién es el autor más leído este 13 de noviembre

Estas obras disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de España

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
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Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, pues a través de ellas se pueden adquirir libros de forma rápida y sencilla, sobre todo para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

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Historias de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, computadoras, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

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Los libros más comprados del momento

Un Asesinato Por Navidad: Calendario de Adviento de Enigmas de Lógica para Adultos y Jóvenes: 24 días, 48 Pruebas y 49 Sospechosos

Autor: Sanrig

Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos: 80 acertijos de lógica y asesinatos (Voces de hoy)

Autor: Manuel Garand

NAVIDAD, SANGRIENTA NAVIDAD: Calendario de Adviento de Enigmas de Lógica para Adultos y Jóvenes - Pasatiempos de misterio y true crime para adultos.

Autor: Daniel Vergel

La hora antes del alba: Premio Planeta 2026 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Isabel Allende

Calendario de Adviento Escape Room para adultos: El misterio del Expreso Nocturno. 24 enigmas, una sola noche y un tren del que nadie puede bajar. ¿Conseguirás escapar antes de Navidad?

Autor: Niklas Falkner

Morir para ser yo: Mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el despertar y la verdadera curación. (Advaita)

Autor: Anita Moorjani

La madre (Histórica)

Autor: José María Zavala

La vida según Joselito: 14 (Policán)

Autor: Dav Pilkey

Todo bajo control, menos tú (ESPASA NARRATIVA)

Autor: Megan Maxwell

Todas las noches, todas las ciudades: Los Valles Tranquilos (Áncora & Delfín)

Autor: Dolores Redondo

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Así leen en España

Feria Internacional del Libro (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa)
Feria Internacional del Libro (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

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