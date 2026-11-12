Una pareja se muda a un pueblo de 250 habitantes tras perderlo todo en la riada: “La dana nos cambió la vida”

Adrián e Irene cepillando a dos de sus caballos. (Instagram/@vidaconanimales_)

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Cambiar el asfalto por el monte y el ruido del tráfico por el silencio de un municipio en riesgo de despoblación no estaba en sus planes, hasta que el agua se lo llevó todo por delante. Adrián e Irene, una pareja joven de Massanassa, han convertido la peor tragedia de sus vidas en el impulso para empezar de cero en La Yesa (Valencia), donde hoy gestionan un albergue rural y comparten su día a día rodeados de caballos, cabras y gallinas ante decenas de miles de seguidores.

“Somos una pareja joven y nos hemos venido a vivir al pueblo”, así arranca el vídeo en el que Adrián (28 años) e Irene (23) relatan su historia bajo el perfil @vidaconanimales_. “El 29 de octubre de 2024, la DANA cambió nuestras vidas”, añaden. Hasta aquel fatídico día, su rutina transcurría en Massanassa, el lugar donde habían estado siempre. Sin embargo, la riada arrasó con el restaurante familiar en Alfafar y dejó su vivienda gravemente afectada, sumiéndolos en unos meses muy complicados.

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Lejos de quedarse atrapados en la incertidumbre o resignarse a reconstruir su antigua rutina, decidieron buscar una oportunidad lejos de la ciudad. El destino elegido no fue fruto del azar: pusieron rumbo a La Yesa, un pequeño municipio de la comarca de Los Serranos de apenas 250 habitantes donde la familia conservaba una casa en la que siempre habían pasado los veranos y los fines de semana.

Para sostener su nueva vida y sacar adelante su proyecto, la pareja apostó por el emprendimiento rural. Se presentaron a la concesión del albergue municipal y lograron hacerse con su gestión para los próximos cuatro años. Allí mismo han puesto en marcha un negocio familiar que incorpora también un restaurante —con la madre de Adrián al frente de los fogones— y en el que trabajan sin descanso día tras día. “Muchos nos preguntáis cómo sostenemos nuestra vida y la de nuestros animales. La respuesta es que emprendimos un albergue de montaña con restaurante. Gracias a ello podemos vivir con ellos”, explican en uno de sus vídeos.

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Sin días de descanso, pero con tranquilidad

El verdadero motor de esta mudanza tiene cuatro patas. Los animales siempre habían formado parte de sus vidas, por lo que al llegar al pueblo decidieron levantar unas cuadras y acondicionar el terreno para sus caballos. Poco a poco han ido mejorando las instalaciones y ampliando lo que ellos mismos definen como su “familia de animales”, un pequeño refugio en el que hoy conviven tres caballos, tres cabras y varias gallinas.

Adrián e Irene durante su rutina en La Yesa. (Instagram/@vidaconanimales_)

Su rutina actual dista mucho de los horarios de oficina o del bullicio metropolitano. “Cada mañana toca hacer cuadras, poner agua, preparar la comida y cuidar de todos nuestros animales. Con ellos no existen días de descanso, pero no cambiaríamos esta vida por ninguna otra”, relatan en sus publicaciones, donde muestran con naturalidad la cara más auténtica y exigente del campo.

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“Me sabe mal decirlo, pero la DANA ha hecho que ahora sea más feliz”, reconocía Adrián en una entrevista con Levante-EMV, donde aseguraba que ya no se ve pagando alquileres imposibles en la ciudad entre el tráfico y la contaminación. A apenas una hora de València, la pareja ha descubierto un ritmo de vida al que ya no quiere renunciar y, desde un pueblo que lucha cada día por mantener viva su actividad, ambos han logrado reconstruir su futuro y demostrar que empezar de cero en el mundo rural es una alternativa real.