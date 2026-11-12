La familia de Jesús de Miguel vuelve a romper su silencio para agradecer el apoyo y el crowdfunding: “Hemos recibido las donaciones”

Jesús de Miguel en una imagen del CD Tenerife. (Agencias).

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La familia de Jesús de Miguel ha vuelto a pronunciarse tras el trágico desenlace que tuvo el choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. A través de un comunicado conjunto con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), han confirmado que han recibido las donaciones de todos los que han aportado su granito de arena gracias al crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol.

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa”, escriben. Recuerdan también que la colecta, alojada en GoFundMe, todavía sigue abierta.

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Pero el texto no se queda en el agradecimiento general. Destaca al delantero del Hércules (que tuvo pasado en el Tenerife), “por poner en marcha este crowdfunding” y a quienes han colaborado, compartido la iniciativa o enviado mensajes de apoyo. “Cada gesto ha significado mucho para nosotros”, aseguran, y cierran con un “gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos”.

Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

Lo que pasó en el Heliodoro

El comunicado llega diez días después de la tragedia. La jornada de fútbol se sumó al luto con minutos de silencio antes de los partidos y parando en el minuto 9 el juego, el número que portaba De Miguel.

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No es la primera vez que la familia se dirige a la masa pública. En un primer comunicado, esta vez difundido por el representante del jugador, Manuel Hernández, la familia también agradeció “todas las muestras de cariño” que estaba recibiendo. “No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando”, expresaron.

Homenaje a Jesús de Miguel en el Atlético de Madrid - FC Barcelona. (REUTERS/Susana Vera)

Una iniciativa nacida del “quería ayudar de verdad”

Fran Sol, delantero del Hércules, vistió también la camiseta del Tenerife, aunque no llegó a conocer personalmente a De Miguel. Lanzó la campaña hace aproximadamente una semana con un mensaje claro: “Mi familia y yo queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram”.

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En la presentación admitía los límites de lo que se puede hacer: “El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol”. Y defendía que “con algo tangible se les podrá ayudar más que con publicaciones de su foto, aunque sea un 0,00000000000001%”.

Homenaje a Jesús de Miguel en el estadio del Tenerife. (REUTERS/Borja Suarez)

Objetivo: 300.000 euros

La respuesta del fútbol fue inmediata. En menos de 48 horas, la campaña ya había reunido más de 114.000 euros. Ahora supero los 213.000, con casi 5.300 donativos y un objetivo fijado en 300.000. Todo para la familia. El comunicado de la AFE confirma ahora que esa ayuda ha llegado: “Hemos recibido las donaciones”, subrayan.

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Entre las aportaciones más destacadas se encuentra la del presidente del Cádiz, Christian Septien, que donó 15.000 euros; y las de Pedro Porro, que dio 3.500; Marc Bartra y Álex Remiro, 3.000 cada uno; Borja Iglesias, 2.500; Yeremy Pino, 1.500; y Álvaro Morata y Diego Llorente, 1.000 cada uno.

Hay además un donante anónimo de 10.000 euros, la segunda aportación más alta. Fran Sol sabe quién es, porque la plataforma le muestra los nombres, pero no lo va a desvelar: “Es una persona del mundo del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo. No voy a decir su nombre porque él quiere mantener el anonimato y quiere que hable el gesto, no quien lo hace”, sentenció en el canal Fanplay de Primera.

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