Avance de ‘La Promesa’ del viernes 13 de noviembre: la Guardia Civil irrumpe en palacio y Manuel se despide de Julieta

Julieta nota a Manuel más disperso que nunca en 'La promesa' (RTVE).

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La semana en La Promesa se despide por todo lo alto con un capítulo donde las investigaciones, los desencuentros amorosos y los secretos familiares llegan a un punto de ebullición. La tensión sigue creciendo entre los muros del palacio de los Luján, especialmente tras los últimos descubrimientos sobre la muerte de Jana que tienen a Manuel y Curro caminando por la cuerda floja. Pero si hay algo que pondrá patas arriba la tranquilidad del servicio en este cierre semanal, será la inesperada visita de las autoridades, abriendo un nuevo y peligroso frente para sus habitantes.

Después de una semana marcada por el dolor, las amenazas y el pulso constante entre Leocadia y el resto de la familia, el episodio del viernes promete dejar a los espectadores al borde del asiento. La relación entre Manuel y Julieta penderá de un hilo tras una interrupción inoportuna, mientras que la investigación sobre el envenenamiento de Jana sufrirá un frenazo que obligará a Curro a tomar medidas desesperadas lejos del palacio.

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Antes de adentrarnos en todo lo que ocurrirá en el episodio que cierra esta intensa tanda de emisiones en La 1 de TVE, es importante hacer un repaso por los acontecimientos clave que han marcado la trama en los últimos días y que han desembocado en este trepidante final de semana.

Qué ha pasado esta semana en ‘La Promesa’

La investigación sobre el trágico final de Jana ha sido el pilar central de los últimos episodios. La semana arrancó fuerte con las impactantes revelaciones de Pía, quien confesó a Manuel haber exhumado el cadáver de su hermana y haber encontrado indicios claros de envenenamiento al ver su piel de color azulado. Este escabroso detalle desató la furia de Manuel, llevándolo al extremo de confesarle a Curro su deseo de asesinar a Leocadia. Afortunadamente, su hermano logró aplacar sus ansias de venganza convenciéndole de buscar primero pruebas irrefutables, lo que les llevó a interceptar las cartas de Mercedes del Amor dirigidas a Cristóbal.

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La venganza más esperada llega a la serie de La 1, en la que uno de sus personajes busca encontrar una verdad muy dolorosa

Por otro lado, los chantajes también han sido protagonistas. Lorenzo logró doblegar al duque de Buenaventura usando un oscuro secreto de su pasado para frenar sus amenazas, mientras lidió con una misteriosa citación extraoficial. En el ámbito sentimental, hemos visto a un Samuel totalmente hundido y al borde de la tragedia tras su distanciamiento de María, llegando a asustar enormemente a Petra tras encerrarse en su cuarto. En las cocinas, la histórica amistad entre Simona y Candela se ha roto definitivamente, obligando a Teresa a lanzar un ultimátum laboral.

Capítulo 946 del viernes 13 de noviembre

El episodio con el que cerramos la semana nos mostrará a un Manuel desesperado por no perder a Julieta. Tras comunicarle ella su firme decisión de renunciar a su puesto, el heredero intentará retenerla a toda costa. Sin embargo, justo cuando parece que están a punto de llegar a un entendimiento, una inesperada interrupción de Ciro cortará en seco la conversación, provocando que Julieta recoja sus cosas y abandone el despacho. Arrepentido y consciente de que puede haberla perdido para siempre, Manuel le pedirá a Ciro que interceda y logre convencerla de que regrese a su lado.

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Manuel, Curro y Pía vengarán la muerte de Jana en 'La Promesa' (RTVE).

En las dependencias del servicio, la tensión no aflojará. Petra le confesará a María el verdadero terror que sintió al pensar que Samuel se había quitado la vida, una confesión que calará hondo y que empujará a Carlo a intentar animar al sacerdote para que recupere la ilusión. Candela, acorralada por las amenazas de despido, fingirá acatar las órdenes de Simona, pero solicitará un cambio de turno inmediato para no tener que respirar el mismo aire que su antigua amiga. El verdadero clímax del capítulo llegará en sus minutos finales, cuando la Guardia Civil irrumpa por sorpresa en las puertas de La Promesa preguntando directamente por la pequeña Janita. ¿Qué oscuro secreto persiguen las autoridades y cómo afectará esto a la familia Luján?