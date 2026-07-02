Un argentino se muda a la España vaciada por 150 euros y planea su futuro en una aldea: “Llegué a Asturias un domingo a la tarde y conseguí casa el martes”

Axel, un argentino que se ha mudado a una aldea asturiana (YT: @hilux_aventura)

Desde 1975, la población española ha aumentado un 45,2%, pasando de 34,2 millones de habitantes a 49,68 millones en 2026. Pero este crecimiento no ha sido uniforme en todas las zonas del país. De hecho, los datos del INE certifican que provincias como Zamora han reducido su masa poblacional en un 31%, mientras que otras se han duplicado, como es el caso de Baleares. Este fenómeno ha provocado que aproximadamente el 77% de la superficie esté ocupado solo por el 10,4% de la población, dejando a estas zonas tan desocupadas que el problema de la España vaciada se agrava año a año.

Ante ello, el youtuber Álvaro se ha desplazado hasta una de estas áreas para conocer la historia de Axel, un hombre argentino que ha decidido mudarse a una aldea asturiana. Durante el video publicado en el canal de @hilux_aventura, “nos muestra estas casas que esperan una segunda oportunidad”. Como relata él mismo, dejó atrás toda su vida para instalarse en este sitio remoto, demostrando que revitalizar la España vaciada no solo es posible, sino que puede hacerse por un coste mensual que resulta sorprendentemente bajo.

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El miedo a la soledad es “una idea instaurada en el inconsciente colectivo”

Su llegada fue bastante abrupta. Y es que, tras vivir varios rechazos de alquiler y vivienda en la ciudad, decidió redirigir su destino. Al final, terminó pagando un alquiler de 150 euros al mes, con el que ha conseguido tener una casa, un huerto compartido con su vecina y un gallinero. “Llegué a Asturias un domingo a la tarde. El lunes a la mañana, después de enviar 140 mails a inmobiliarias de Avilés, Gijón y Oviedo, me dieron 140 noes y ese mismo día, a última hora, me llamaron por teléfono y conseguí esta casa que vine a ver el martes y la alquilé inmediatamente”, relata a cámara.

Axel, un argentino que se ha mudado a una aldea asturiana (YT: @hilux_aventura)

El acceso a un huerto y a un gallinero ha sido fundamental, pues el pueblo más cercano se encuentra a cuatro kilómetros de la aldea. “Puedo ir caminando al supermercado” y, aunque es una distancia considerable, “a mí me gusta obviamente la naturaleza, entonces puedo ir caminando”. Aun así, también cuenta con un coche para acercarse al núcleo poblacional, donde encuentra no solo el mercado, sino también el centro de salud, el ayuntamiento, la farmacia y los restaurantes. Además, “de ese pueblo estás literal a una hora de un aeropuerto”, una distancia similar a la que debería recorrer alguien de Getafe para llegar al aeropuerto de Barajas en transporte público.

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Y es que, como le comenta Álvaro, “el mayor miedo de la gente cuando quiere venirse aquí al pueblo es que está todo lejos”. Pero, Axel considera que esa es “una idea instaurada en el inconsciente colectivo”. Durante el recorrido por el pueblo, el youtuber, al adentrarse en los callejones flanqueados por viviendas de piedra con las puertas cerradas y antiguos hórreos abandonados, le transmite la preocupación que le ha llevado a grabar el video: “Estamos olvidando nuestras raíces, de dónde venimos”.

Por esto, el aldeano ha mostrado el antiguo foco de encuentro en el pueblo: la fuente de agua y el lavadero. Hasta el lugar se desplazaban las mujeres, niños y, también, los animales para beber agua. Aunque la suya está abandonada, “en otras aldeas se está empezando a restaurar, a darle vida, porque esto lo único que necesita son personas”, explica Axel. Al final, este espacio no solo servía para hablar con los vecinos, sino que era un canal para ayudarse unos a otros con el huerto.

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Antigua fuente para animales y lavadero (YT: @hilux_aventura)

En cambio, “ahora casi la gente que viene a vivir a los pueblos se aísla y mira para lo suyo, ¿no?”, le pregunta Álvaro. Desafortunadamente, como responde el argentino, “se perdió lamentablemente esa comunidad, pero si vienes de afuera a vivir, te das cuenta de que con el tiempo está todavía ahí y puedes terminar siendo partícipe de eso también”. A pesar de que en estos momentos la comarca está prácticamente despoblada con 14 o 15 personas permanentes, en los últimos años han llegado familias con niños.

Aunque en conjunto “hay muy poca gente que venga, compre una casa y se venga a vivir”; lo normal es que compren una casa y la visiten “un par de veces por año nada más”. De esta manera, “ese fenómeno hace que la aldea tenga propietario”, pero sin comunidad ni unión.

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“La paz de volver a conectar con el entorno natural”

Al preguntarle directamente qué significa para él este cambio radical, Axel no titubea a la hora de expresar sus sentimientos: “La palabra que creo que mejor lo resume o lo describe es paz. Es la paz de volver a conectar con el entorno natural, porque no dejamos de ser seres naturales, seres humanos”. Aun así, en su vivienda rústica no todo está ligado a la tradición, pues “tenemos Alexa, luces de colores, inteligentes; la puerta del gallinero es inteligente también”, detalla.

Nieves, Ibon y Josefina, de izquierda a derecha, hablan de su vida en la aldea (YT: @hilux_aventura)

Desde su base, el argentino ha ideado un proyecto integral en un palacio cercano para atraer a más soñadores que busquen un propósito. El primer fruto visible de su iniciativa es Ibon, un entrenador personal vasco de 32 años que acaba de adquirir un terreno edificable en la aldea para construir allí su futuro. “Siempre he huido un poco del barullo. No he sido ni muy fiestero ni me ha gustado”, afirma. Asimismo, el vasco añade que “siempre que quería tranquilidad, pues la he buscado en el monte”. Por eso mismo, “a este yo le voy a estar siempre agradecido...”, dice en alusión a Axel. Y es que, gracias a seguir su ejemplo, ha podido cumplir uno de sus objetivos vitales: “Desde los ocho años tengo un recuerdo muy fijo de estar dibujando delante de mi familia lo que quería que fuera mi casa del futuro, que era la casa, el prado con bosque, con animales... A día de hoy, él es parte de este sueño”, ha asegurado.

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Del mismo modo, la “madrina asturiana” del argentino también ha participado en la visita guiada a la aldea. La mujer es una de las poquísimas vecinas que mantienen vivos los huertos y las arraigadas costumbres de la montaña. Todavía recuerda los años de juventud trabajando como ama de llaves en el gran palacio de la familia acaudalada del pueblo. Pero, ahora, con la llegada progresiva de la juventud, Nieves está aliviada, porque “si no estamos solos”.

Más adelante en el video, Álvaro y Axel visitan la vieja escuela junto a Josefina, una antigua alumna de la institución que todavía custodia con celo la llave del inmueble. “Cuando yo estudiaba éramos unos 15 o 16, pero llegó a haber muchísimos antes...”, relata. Al terminar el recorrido, el argentino apadrinado en la aldea asturiana lanza así un mensaje final: “Ojalá que muchísima gente quiera darse la oportunidad de vivir esta experiencia y de construir un futuro en estos entornos rurales que tanto necesitan de gente nueva, de niños y de nuevos cultivos también, y de un futuro próximo y próspero“.

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