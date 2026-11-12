España

El proyecto que Jordi Wild creó porque conducía de noche y no encontraba un pódcast en castellano: “Ves entrevistas en ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’ y no tienen profundidad”

‘The Wild Project’, el pódcast con mayor audiencia en España y que nació dos semanas antes de la pandemia, entrevistará a tres candidatos a las elecciones generales del 29-N

El pódcast pionero que Jordi Wild creó porque no había alternativas en castellano (Montaje Infobae)
El pódcast pionero que Jordi Wild creó porque no había alternativas en castellano (Montaje Infobae)
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Prácticamente desde la emisión de su primer episodio el 2 de marzo de 2020, ‘The Wild Project’ ha liderado el campo de los pódcast, convirtiéndose en uno de los más grandes y escuchados en España. Más de seis años después, y con más de siete millones de suscriptores, el proyecto creado por Jordi Wild es uno de los más reconocidos a nivel nacional. En cada uno de los capítulos, Jordi hace una entrevista de al menos dos horas con invitados de diferentes ámbitos en los que trata cuestiones de actualidad, ciencia, deportes, filosofía, psicología o misterio, o en los que incluso hace debates y tertulias.

Su amplia temática hace que muchos conozcan el proyecto del catalán de 42 años, sin necesidad de haberse visto cada uno de los episodios. Y es que en el pódcast se han visto personajes como el actor estadounidense Charlie Sheen o el excomisario Villarejo. Entre sus episodios más famosos, Jordi ha traído a personajes tan dispares como Illojuan, David Jiménez, Joan Pradells, Javi Santaolalla, Black Alien Project, Porta, Kiko Rivera, Arturo Pérez-Reverte, Iker Jiménez, Ferrán Torres, un cobrador de deudas de la mafia, José Elías, su compañero de profesión Lethal Crisis, la astronauta Sara García Alonso, Roberto Vaquero, Ferran Adrià, María Corina, Tamayo, la criminóloga Beatriz de Vicente o Ibai.

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Su gran tonalidad de entrevistados y su alcance entre un público mayormente joven han sido los motivos por los que los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre han accedido a hacer una entrevista con el creador de contenido. Aunque esta semana se ha caído la entrevista con Santiago Abascal, Jordi ha asegurado que las otras tres entrevistas con los representantes de los principales partidos, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, siguen en pie y se publicarán todas a primera hora de este viernes. Pero, ¿cómo nació el proyecto más grande de Jordi Wild?

Una de las últimas entrevistas de Jordi Wild con Charlie Sheen (X)
Una de las últimas entrevistas de Jordi Wild con Charlie Sheen (X)

Todo surge en un viaje nocturno en coche

Las primeras pinceladas de ‘The Wild Project’ surgieron a “las dos, tres de la madrugada de un domingo” durante un viaje en coche. A esas horas, Jordi buscaba una alternativa a la música de la radio: “Me apetecía escuchar conversación”, recuerda el propio creador de contenido en el episodio #369 del pódcast, publicado hace seis meses. Ante esto, se dio cuenta de que no había ningún pódcast en castellano que cumpliera realmente con estas características.

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De hecho, según cuenta, “paré un momento, busqué y no había nada”. Por lo que en ese momento tuvo que recurrir a contenidos en inglés, como el pódcast del cómico y comentarista Joe Rogan. Pero seguía sin estar satisfecho: “¿No hay ni uno en español?”, se preguntaba.

Automáticamente pensó en una respuesta que lo cambiaría todo: “¿Por qué no lo hago yo?”. Al final, “me gusta mucho saber, me encanta aprender, me encantan cien mil temas”, por lo que con este proyecto podría elegir cada semana un tema distinto. “A mí me gusta tanto hablar de tonterías como de la ciencia más densa que te puedas imaginar”, añadía.

La entrevista a Jordi Wild en el episodio #369 de 'The Wild Project' (YouTube)
La entrevista a Jordi Wild en el episodio #369 de 'The Wild Project' (YouTube)

En la televisión “ya no hay entrevistas profundas”

Aun así, el creador de contenido admitió en una entrevista en el pódcast de Spicy Wild que “me gustaba mucho el formato pódcast”. Incluso escuchaba pódcasts y radio, pero sobre todo valoraba los contenidos basados en charlas largas. Frente a eso, también se cuestionó la falta de profundidad que percibe en algunas entrevistas de televisión: “Ahora ya no hay entrevistas profundas en televisión”.

Tal y como exponía, “no existen porque tienes anunciante y dura poco”. Algo que se refleja en los programas actuales que cuentan con un formato de entrevistas. “Tú ves entrevistas hoy de ‘El Hormiguero’ o de ‘La Revuelta’ y no tienen nada de profundidad, son muy superficiales, muy básicas”, detallaba. Así, aunque pueden tener “más humor” o “más política”, esto al final “no es lo que a mí me gusta”, aseguraba.

De esta forma, tras pensarlo detenidamente, el proyecto se creó en su estudio, decorado con estanterías de libros y pósters en las paredes de películas y videojuegos. “Nació dos semanas antes de la puta pandemia”, recordaba en el episodio #369. Al principio, él y su equipo hicieron “una tertulia de cachondeo; nos reímos del COVID, como hacía casi todo el mundo”. Pero a la tercera semana, cuando empezó el confinamiento, se dieron cuenta de la magnitud del problema: “No había nadie por la calle, fue como una película”, recordaba.

A pesar de que la pandemia fue un episodio negro en la historia y “una gran desgracia”, el hecho de permanecer encerrados en casa fue beneficioso para su proyecto. “Para la gente que nos dedicamos a lo digital, es cierto que fue una época de mucho consumo de pódcast y de streamers”, explicaba. Por este motivo, Jordi considera que “es una parte importante también de mi despegue tan rápido”.

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