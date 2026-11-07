María Corina Machado prometió defender a los presos políticos en Venezuela durante una protesta cerca del penal Rodeo I

La líder opositora venezolana María Corina Machado se une a los asistentes a una protesta —conformada por activistas de derechos humanos, exdetenidos, familiares de detenidos y presos políticos— para exigir su liberación, frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, Venezuela, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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La líder opositora venezolana María Corina Machado visitó el viernes el campamento de familiares de presos políticos instalado cerca de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, y prometió que no descansará “hasta que el último preso político, civil y militar, obtenga libertad plena”. Familiares de detenidos permanecen desde hace 302 días en carpas junto al penal, cerca de Caracas, para reclamar excarcelaciones. La protesta surgió después de la promesa anunciada en enero por el Gobierno chavista liderado por Delcy Rodríguez.

Machado leyó una lista con 406 presos políticos y los años que llevan privados de libertad. Advirtió que el registro no incluye todos los casos, ya que algunas familias no denuncian las detenciones por temor.

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“Solo estos nombres son 1.756 años de prisión. 1.756 años que le han arrebatado a estos venezolanos”, expresó la Premio Nobel de la Paz, rodeada de familiares de los detenidos.

Rodeo I fue señalado por organizaciones no gubernamentales como un centro de torturas. En ese lugar se encuentra recluido José Miguel Estrada, hijo de Soraida González, quien llegó en enero desde Barquisimeto para integrarse al campamento. Estrada fue acusado en 2018 de una presunta participación en un atentado con drones contra el ex dictador Nicolás Maduro.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, junto a familiares de presos políticos (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

González señaló que la permanencia de las familias en las inmediaciones del penal permitió cambios en las condiciones de visita. La mujer afirmó que ahora pueden ver a los detenidos todos los domingos durante 20 minutos, a través de un vidrio y mediante teléfonos. También indicó que los familiares y los presos ya no llevan capuchas durante esos encuentros.

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“A él le arrancaron las uñas del pie cuando lo torturaron. Le arrancaron muelas, le colocaban bolsas con insecticida, lo colgaban hasta 12 horas. Le colocaban electricidad, le daban con bates en las rodillas”, relató durante la protesta.

La visita de Machado al campamento concluyó en una zona montañosa próxima a Rodeo I, donde los familiares suelen reunirse para comunicarse a gritos con los detenidos, recluidos en un edificio cercano. Con un megáfono, Machado prometió que no los dejará solos, pidió reparación para los familiares y garantías para que “nunca” se repitan las situaciones denunciadas por los detenidos. Desde el penal, los presos respondieron con gritos de “Justicia” y “Libertad”.

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El activista Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), afirmó que Rodeo I es el “principal centro de torturas del país”, durante la visita de la líder opositora venezolana al campamento. Casanova señaló a la agencia EFE que en la cárcel permanecen cerca de 100 presos políticos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado llega a la prisión de El Rodeo I para asistir a la protesta (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En las inmediaciones, indicó, entre 20 y 30 familiares sostienen el campamento de protesta, una cifra menor a las cerca de 100 personas que, según dijo, acudían en promedio antes de las liberaciones iniciadas en enero.

La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabilizó 322 personas detenidas por razones políticas al 9 de octubre.

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El dirigente opositor y ex diputado Juan Pablo Guanipa consideró que la intervención de Estados Unidos resulta decisiva para lograr nuevas excarcelaciones. “El actor más importante, desde la perspectiva política en la Venezuela actual, es el Gobierno de Estados Unidos. Entonces, si eso es así, estoy seguro que con una llamada van a lograr la definitiva liberación de los presos políticos”, declaró a EFE.

(Con información de EFE)