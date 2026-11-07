Venezuela

María Corina Machado prometió defender a los presos políticos en Venezuela durante una protesta cerca del penal Rodeo I

Con un megáfono y desde una zona montañosa cercana a la cárcel, la líder opositora aseguró a los detenidos que no los dejará solos, pidió reparación para los familiares y garantías para que “nunca” se repitan las situaciones denunciadas

La líder opositora venezolana María Corina Machado se une a los asistentes a una protesta —conformada por activistas de derechos humanos, exdetenidos, familiares de detenidos y presos políticos— para exigir su liberación, frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, Venezuela, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
La líder opositora venezolana María Corina Machado se une a los asistentes a una protesta —conformada por activistas de derechos humanos, exdetenidos, familiares de detenidos y presos políticos— para exigir su liberación, frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, Venezuela, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Guardar

La líder opositora venezolana María Corina Machado visitó el viernes el campamento de familiares de presos políticos instalado cerca de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, y prometió que no descansará “hasta que el último preso político, civil y militar, obtenga libertad plena”. Familiares de detenidos permanecen desde hace 302 días en carpas junto al penal, cerca de Caracas, para reclamar excarcelaciones. La protesta surgió después de la promesa anunciada en enero por el Gobierno chavista liderado por Delcy Rodríguez.

Machado leyó una lista con 406 presos políticos y los años que llevan privados de libertad. Advirtió que el registro no incluye todos los casos, ya que algunas familias no denuncian las detenciones por temor.

PUBLICIDAD

Solo estos nombres son 1.756 años de prisión. 1.756 años que le han arrebatado a estos venezolanos”, expresó la Premio Nobel de la Paz, rodeada de familiares de los detenidos.

Rodeo I fue señalado por organizaciones no gubernamentales como un centro de torturas. En ese lugar se encuentra recluido José Miguel Estrada, hijo de Soraida González, quien llegó en enero desde Barquisimeto para integrarse al campamento. Estrada fue acusado en 2018 de una presunta participación en un atentado con drones contra el ex dictador Nicolás Maduro.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, junto a familiares de presos políticos (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, junto a familiares de presos políticos (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

González señaló que la permanencia de las familias en las inmediaciones del penal permitió cambios en las condiciones de visita. La mujer afirmó que ahora pueden ver a los detenidos todos los domingos durante 20 minutos, a través de un vidrio y mediante teléfonos. También indicó que los familiares y los presos ya no llevan capuchas durante esos encuentros.

PUBLICIDAD

A él le arrancaron las uñas del pie cuando lo torturaron. Le arrancaron muelas, le colocaban bolsas con insecticida, lo colgaban hasta 12 horas. Le colocaban electricidad, le daban con bates en las rodillas”, relató durante la protesta.

La visita de Machado al campamento concluyó en una zona montañosa próxima a Rodeo I, donde los familiares suelen reunirse para comunicarse a gritos con los detenidos, recluidos en un edificio cercano. Con un megáfono, Machado prometió que no los dejará solos, pidió reparación para los familiares y garantías para que “nunca” se repitan las situaciones denunciadas por los detenidos. Desde el penal, los presos respondieron con gritos de “Justicia” y “Libertad”.

El activista Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), afirmó que Rodeo I es el “principal centro de torturas del país”, durante la visita de la líder opositora venezolana al campamento. Casanova señaló a la agencia EFE que en la cárcel permanecen cerca de 100 presos políticos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado llega a la prisión de El Rodeo I para asistir a la protesta (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
La líder opositora venezolana María Corina Machado llega a la prisión de El Rodeo I para asistir a la protesta (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En las inmediaciones, indicó, entre 20 y 30 familiares sostienen el campamento de protesta, una cifra menor a las cerca de 100 personas que, según dijo, acudían en promedio antes de las liberaciones iniciadas en enero.

La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabilizó 322 personas detenidas por razones políticas al 9 de octubre.

El dirigente opositor y ex diputado Juan Pablo Guanipa consideró que la intervención de Estados Unidos resulta decisiva para lograr nuevas excarcelaciones. “El actor más importante, desde la perspectiva política en la Venezuela actual, es el Gobierno de Estados Unidos. Entonces, si eso es así, estoy seguro que con una llamada van a lograr la definitiva liberación de los presos políticos”, declaró a EFE.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelaMaría Corina Machadopresos políticosDelcy RodríguezMirandaCLIPPVE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela: tres sectores clave definen acciones para escalar la protesta por mejores salarios

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió cuatro aumentos del ingreso para 2027, los trabajadores exigen una respuesta inmediata que incluya el bono de fin de año

Venezuela: tres sectores clave definen acciones para escalar la protesta por mejores salarios

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

La comunicadora explicó a Infobae cómo construyó “En defensa propia” a partir de una curaduría de más de 300 conversaciones acumuladas en su programa sobre identidad, vulnerabilidad y reinvención

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Venezuela alcanzó un acuerdo para mejorar el suministro eléctrico en medio de cortes y protestas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se contrataron dos barcazas de generación para reforzar la estabilidad del abastecimiento en una región venezolana afectada por interrupciones persistentes, sin precisar costos, plazos ni fecha operativa

Venezuela alcanzó un acuerdo para mejorar el suministro eléctrico en medio de cortes y protestas

Trabajadores de PDVSA exigen auditorías, pagos pendientes y el fin de la persecución

Organizaciones y representantes laborales denuncian corrupción y desmantelamiento de la industria petrolera. Reclaman la recuperación de salarios y pensiones, la reactivación de empresas y una comisión paritaria con la directiva de la estatal

Trabajadores de PDVSA exigen auditorías, pagos pendientes y el fin de la persecución

Delcy Rodríguez afirmó que la producción petrolera de Venezuela creció un 8,5% en el último año

La presidenta encargada habló ante industriales y destacó que el país ya superó 1,25 millones de barriles diarios, respaldado por 80 acuerdos internacionales y un pacto con Estados Unidos

Delcy Rodríguez afirmó que la producción petrolera de Venezuela creció un 8,5% en el último año
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de noviembre de 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de noviembre de 2026

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 6 de noviembre del 2026

Los barrios favoritos de los famosos en Madrid: de las mansiones de La Moraleja como la de Mbappé a la céntrica avenida donde vive Almodóvar

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

DEPORTES

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Sarmiento cayó con Tigre y no pudo asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: cómo está la pelea por el ingreso a copas internacionales

El mensaje de Miguel Merentiel que hizo emocionar a Leandro Paredes en medio de las finales que afrontará Boca Juniors

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'