Javier Alonso abandona ‘Pasapalabra’ por motivos personales después de 138 programas y rescatan a Moisés Laguardia, concursante mítico del formato

Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Una salida tan inesperada como amarga ha sacudido la tarde de Pasapalabra tras anunciarse que Javier Alonso ha tenido que abandonar el concurso por motivos personales. Tras mantenerse firme a lo largo de 138 entregas y rozar el bote en múltiples ocasiones, el concursante se despide de forma prematura del plató. Fue el propio presentador, Roberto Leal, el encargado de comunicar la noticia a la audiencia y rendir homenaje a su impecable trayectoria con unas palabras de despedida: “Javier nos ha tenido que dejar por motivos personales; después de 138 programas, se va con 99.600 euros”.

Para cubrir el vacío dejado por Javier, el programa ha echado mano de un histórico de la casa con el regreso inmediato de Moisés Laguardia, considerado uno de los concursantes más grandes y queridos que ha pisado el espacio. Esta emocionante reincorporación de Moisés para tomar el testigo en el duelo diario por el rosco ha tenido lugar en una jornada especialmente animada, arropada en el plató por una mesa de invitados de lujo compuesta por la actriz Antonia San Juan, la cantante Lucrecia, Jesús Collado y el chef Alberto Chicote.

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Su compañero David no ha dudado en dedicarle unas palabras: “Siempre lo voy a tener como amigo, ha sido el mejor compañero de viaje y me va a tener siempre que me necesite”. Según establece el reglamento oficial de Pasapalabra, la baja voluntaria no reserva la plaza al concursante; por tanto, si el madrileño decidiera regresar en el futuro al concurso, tendría que ganarse de nuevo su sitio pasando por la eliminatoria de la ‘Silla Azul’, la misma prueba que superó en su debut el pasado 24 de febrero.

El éxito de Javier Alonso en ‘Pasapalabra’

A sus 38 años y natural de Madrid, Javier Alonso se convirtió desde su debut el pasado 24 de febrero de 2026 en una de las grandes revelaciones de Pasapalabra. Su perfil multidisciplinar cautivó a la audiencia desde el primer día: licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, el madrileño compaginaba sus conocimientos profesionales con una profunda vocación por la música, habiendo completado el Grado Superior de Canto Lírico y estudios de piano. Fue precisamente su madre quien, consciente de su desbordante agilidad mental y cultura general, lo animó a presentarse al proceso de selección del concurso.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

A lo largo de sus más de 100 entregas grabadas, Javier no solo deleitó al público mostrando en varias ocasiones su talento vocal ante las cámaras, sino que demostró una solvencia impecable en el juego diario, participando además en la transición del clásico El rosco a la nueva prueba AlaZ. Su convivencia en el plató con David Trigo, con quien ha compartido atril desde el mes de abril, fraguó una sincera amistad de la que ambos hicieron gala hasta el último momento. Con un botín acumulado de 99.600 euros tras 138 emisiones, Alonso se despide habiendo dejado una huella imborrable por su caballerosidad y su serenidad competitiva.

¿Quién es Moisés Laguardia?

El encargado de tomar el relevo en el atril es Moisés Laguardia, un rostro grabado a fuego en la memoria de los seguidores del programa tras haber disputado 245 entregas en su anterior etapa. El concursante riojano comenzó su andadura en mayo de 2023 y protagonizó junto a Óscar Díaz uno de los duelos más longevos e intensos de la televisión con 157 enfrentamientos directos, hasta que Díaz completó el rosco en mayo de 2024 para llevarse un bote de 1.816.000 euros.

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Moisés Laguardia vuelve a 'Pasapalabra' (Antena 3)

Durante aquel recorrido, Laguardia rozó la gloria en nueve ocasiones al quedarse a una sola palabra del bote, por lo que su regreso más de dos años después le otorga una esperada segunda oportunidad para pelear por el gran premio. Ahora el programa se enfrenta a una nueva etapa, después de las pulsiones por los derechos y la salida de uno de los concursantes favoritos de la audiencia.